Cultura

Leer y Comer volvió a Chacarita con 7.000 personas pese a las lluvias que reprogramaron la feria

La feria de libros y gastronomía concentró en una sola jornada lo que iba a durar dos días, con charlas de Diego Borinsky, Luis Novaresio y el anuncio del nuevo proyecto de Luis Majul

Leer y comer
La feria Leer y Comer reunió a siete mil personas en el barrio porteño de Chacarita durante una jornada única
Guardar

El pronóstico amenazaba con arruinar la fiesta, pero el sol terminó por imponerse. La 19.ª edición de Leer y Comer: RESET reunió este domingo a unas 7.000 personas en el predio de Concepción Arenal y Warnes, en el barrio porteño de Chacarita, tras un cambio de planes de último momento: las lluvias habían obligado a comprimir en una sola jornada lo que originalmente estaba pensado como una feria de dos días.

La programación se extendió desde el mediodía hasta las 20 y combinó libros, gastronomía, bienestar, neurociencias, psicología y deporte en un evento con entrada libre y gratuita. Desde temprano, familias, grupos de amigos, niños y mascotas recorrieron los escenarios Montenegro y RESET, además de los puestos gastronómicos y los espacios editoriales distribuidos en el predio.

PUBLICIDAD

Luis Majul explicó el concepto detrás de RESET

Ante el público, Luis Majul presentó el espíritu que dio origen a esta edición renovada de la feria. “El concepto de esta edición es darse cuenta y animarse a cambiar hábitos y costumbres; aprender sobre lo aprendido. Tiene que ver con aceptar que la vida nos sorprende, estar dispuestos a cambiar, desinflar el ego y entender que hay cosas que no podemos controlar”, señaló, y agregó con humor una referencia directa a las lluvias que habían forzado la reprogramación, “como el clima”.

La edición trajo también cambios de infraestructura. El segundo escenario fue renovado con mayor capacidad, lo que permitió ampliar la grilla de actividades y recibir a más público. El espacio que durante años funcionó como Margen del Mundo fue completamente remodelado y relanzado bajo el nombre MARGEN, en paralelo a la renovación de los estudios de El Observador 107.9 y Berlín 107.7.

PUBLICIDAD

Leer y comer
Luis Majul presentó el concepto de la nueva edición centrado en el cambio de hábitos y la capacidad de adaptación

La actividad en los escenarios arrancó a las 13 con Diego Borinsky, que presentó su libro Scaloni: Biografía oficial. Con Majul a cargo de la presentación y Alejandro Casar en la moderación, la charla repasó la trayectoria del entrenador campeón del mundo y el proceso detrás de la construcción de una Selección que marcó una época.

Después llegó el turno de Iwao Komiyama con Fusión y equilibrio, una charla sobre el cruce entre la cocina japonesa, la tradición nikkei y los sabores latinoamericanos. A las 14:30, Luis Novaresio presentó La vida que importa, con Luis Majul y Gustavo Noriega, en una conversación centrada en las preguntas existenciales que suelen quedar relegadas por la urgencia cotidiana.

En simultáneo, en el escenario RESET, Alejandra Temporini desarrolló Comer sin gluten, rico y saludable, con herramientas para desmontar la idea de que este tipo de alimentación implica necesariamente una dieta restrictiva. Más tarde fue el turno de Daniel Tangona con La nueva longevidad, bajo la premisa de que “la salud es el nuevo lujo”. Tangona puso el acento en el movimiento y los hábitos cotidianos como pilares de una vida con autonomía y energía, y llegó a poner a bailar a la multitud al ritmo de Sergio Denis.

Leer y comer
Diego Borinsky expuso la biografía oficial del entrenador Lionel Scaloni en el inicio de la grilla de charlas

La tarde continuó con Fiorella Vitelli, que en RESET abordó ¿De qué nos alimentamos? junto a Lupe Ugalde y Marina Calabró, para ampliar la mirada sobre la nutrición hacia los hábitos y el descanso. Uno de los encuentros centrales fue el de Daniel López Rosetti, autor de Una buena vida, con un repaso emotivo por los pilares del bienestar físico y emocional.

Luego, Luciano Lutereau y Verónica Buchanan presentaron El psicoanálisis (no) es imposible, con una discusión sobre la búsqueda de soluciones inmediatas frente al malestar contemporáneo.

Leer y comer
Luis Novaresio encabezó la charla La vida que importa junto a Luis Majul y Gustavo Noriega

A las 17 se produjo uno de los momentos distintivos de la jornada: el anuncio de RESET, el nuevo proyecto de Majul, presentado por Vitelli, Tangona y Juan Manuel Liquindoli. La iniciativa, independiente de la feria, incluirá podcasts, entrevistas y contenidos digitales dedicados al bienestar, los hábitos, la longevidad y la calidad de vida, con Gabriel Corrado y Mariana Arias como anfitriones.

La grilla también incluyó Telemétrico, con Adrián Puente y Florencia Andersen que hablaron de Fórmula 1 y la renovada pasión argentina por la categoría, y Cerebro y hábitos, de Gastón Morales, sobre por qué cuesta modificar ciertas conductas. A las 18, Edgardo Ríos, conocido como Mambrunense, presentó ¡Está buenísimo, hacelo!, con recetas y el recorrido que convirtió su cocina cotidiana en una comunidad seguida por millones en redes sociales. El cierre quedó a cargo de Astro Luz, con una propuesta de movimiento para despedir la jornada.

Temas Relacionados

Leer y ComerLuis MajulLecturaGastronomíaChacarita

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Regresa ArteLamroth: 300 artistas, una causa solidaria que cumple 15 años y nombres como Erlich, Ferrari y Le Parc

La feria de arte solidario vuelve del 28 al 30 de octubre en Vicente López, con más de 450 obras. Lo recaudado irá a centros de rehabilitación, juventud y acción social del municipio

Regresa ArteLamroth: 300 artistas, una causa solidaria que cumple 15 años y nombres como Erlich, Ferrari y Le Parc

El vestido de María Antonieta que desató un escándalo en la Francia de 1783

Élisabeth Vigée Le Brun retrató a la soberana con una prenda de muselina asociada a la intimidad doméstica; la obra fue retirada del Salón de París pocos días después de su exhibición

El vestido de María Antonieta que desató un escándalo en la Francia de 1783

De Luján al Vaticano: quién es la artista seleccionada para realizar un regalo oficial al Papa León XIV durante su visita

Mariana Fadon supo que su obra había sido seleccionada el 24 de septiembre y la entregó formalmente el 1 de octubre. Detrás del trabajo hay años de investigación artística centrada en espacios y símbolos de su entorno.

De Luján al Vaticano: quién es la artista seleccionada para realizar un regalo oficial al Papa León XIV durante su visita

Lucrecia Martel en el FILBA: “Un país humillado está condenado al fracaso”

La cineasta conversó en el Malba, durante el FILBA, sobre "Nuestra tierra", el documental que reconstruye el asesinato del comunero Javier Chocobar, y aseguró que, “frente a la violencia que ejerce el poder sobre la ciudadanía, la respuesta es la invención”

Lucrecia Martel en el FILBA: “Un país humillado está condenado al fracaso”

Cosquín 2027 confirma 9 lunas con Trueno, Los Jaivas y un gran festejo por los 80 años de Víctor Heredia

El 67° Festival Nacional de Folklore se realizará del 23 al 31 de enero con una grilla que une figuras clásicas de la música popular argentina y debuts como el de la banda chilena, además de homenajes a trayectorias históricas del género

Cosquín 2027 confirma 9 lunas con Trueno, Los Jaivas y un gran festejo por los 80 años de Víctor Heredia

DEPORTES

Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia dentro de un mundo fantástico: cuándo será el estreno mundial

Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su infancia dentro de un mundo fantástico: cuándo será el estreno mundial

Insólito: Daniil Medvedev le pegó un pelotazo a un espectador en la cara y fue descalificado de la semifinal del ATP Beijing ante Djokovic

Gabriela Sabatini causó furor con su especial participación como modelo en la Semana de la Moda en París: las imágenes

Perdió un punto, revoleó su raqueta contra la tribuna y causó pánico entre el público: el ataque de furia de un jugador que dio de qué hablar en el tenis

Sorpresa frente al Monumento a la Bandera: Rosario le dice “Gracias” a Messi con una camiseta gigante

TELESHOW

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: nuevo parte médico desde el sanatorio donde permanece internada

La palabra de Lourdes Sánchez después de confirmar su separación del Chato Prada: “Se me acabó el amor hace tiempo”

El mal momento que vivió Maru Botana con Alejandro Lerner en plena preparación de su plato en Masterchef

El plato que eliminó a Pachu Peña de Masterchef: presentó una receta fácil que decepcionó a todos

La profunda reflexión de Marta Fort sobre la muerte: “Tengo más familiares arriba que abajo”

INFOBAE AMÉRICA

Siguen los disturbios por las protestas estudiantiles en Francia: hubo bloqueos e incidentes con fuerzas de seguridad

Siguen los disturbios por las protestas estudiantiles en Francia: hubo bloqueos e incidentes con fuerzas de seguridad

Salta el real brasileño: cómo reaccionan las monedas de la región al primer puesto de Bolsonaro en las urnas

Gobierno dominicano entregó dos centros educativos para más de 500 estudiantes en zonas rurales

El Niño más frecuente e intenso: La sequía en Guatemala que persistirá en 2027

El Niño golpea cosechas de granos en América y aumenta la vigilancia sobre el abastecimiento en Costa Rica