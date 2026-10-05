Leer y Comer volvió a Chacarita con 7.000 personas pese a las lluvias que reprogramaron la feria

La feria Leer y Comer reunió a siete mil personas en el barrio porteño de Chacarita durante una jornada única

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El pronóstico amenazaba con arruinar la fiesta, pero el sol terminó por imponerse. La 19.ª edición de Leer y Comer: RESET reunió este domingo a unas 7.000 personas en el predio de Concepción Arenal y Warnes, en el barrio porteño de Chacarita, tras un cambio de planes de último momento: las lluvias habían obligado a comprimir en una sola jornada lo que originalmente estaba pensado como una feria de dos días.

La programación se extendió desde el mediodía hasta las 20 y combinó libros, gastronomía, bienestar, neurociencias, psicología y deporte en un evento con entrada libre y gratuita. Desde temprano, familias, grupos de amigos, niños y mascotas recorrieron los escenarios Montenegro y RESET, además de los puestos gastronómicos y los espacios editoriales distribuidos en el predio.

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Luis Majul explicó el concepto detrás de RESET

Ante el público, Luis Majul presentó el espíritu que dio origen a esta edición renovada de la feria. “El concepto de esta edición es darse cuenta y animarse a cambiar hábitos y costumbres; aprender sobre lo aprendido. Tiene que ver con aceptar que la vida nos sorprende, estar dispuestos a cambiar, desinflar el ego y entender que hay cosas que no podemos controlar”, señaló, y agregó con humor una referencia directa a las lluvias que habían forzado la reprogramación, “como el clima”.

La edición trajo también cambios de infraestructura. El segundo escenario fue renovado con mayor capacidad, lo que permitió ampliar la grilla de actividades y recibir a más público. El espacio que durante años funcionó como Margen del Mundo fue completamente remodelado y relanzado bajo el nombre MARGEN, en paralelo a la renovación de los estudios de El Observador 107.9 y Berlín 107.7.

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Luis Majul presentó el concepto de la nueva edición centrado en el cambio de hábitos y la capacidad de adaptación

La actividad en los escenarios arrancó a las 13 con Diego Borinsky, que presentó su libro Scaloni: Biografía oficial. Con Majul a cargo de la presentación y Alejandro Casar en la moderación, la charla repasó la trayectoria del entrenador campeón del mundo y el proceso detrás de la construcción de una Selección que marcó una época.

Después llegó el turno de Iwao Komiyama con Fusión y equilibrio, una charla sobre el cruce entre la cocina japonesa, la tradición nikkei y los sabores latinoamericanos. A las 14:30, Luis Novaresio presentó La vida que importa, con Luis Majul y Gustavo Noriega, en una conversación centrada en las preguntas existenciales que suelen quedar relegadas por la urgencia cotidiana.

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En simultáneo, en el escenario RESET, Alejandra Temporini desarrolló Comer sin gluten, rico y saludable, con herramientas para desmontar la idea de que este tipo de alimentación implica necesariamente una dieta restrictiva. Más tarde fue el turno de Daniel Tangona con La nueva longevidad, bajo la premisa de que “la salud es el nuevo lujo”. Tangona puso el acento en el movimiento y los hábitos cotidianos como pilares de una vida con autonomía y energía, y llegó a poner a bailar a la multitud al ritmo de Sergio Denis.

Diego Borinsky expuso la biografía oficial del entrenador Lionel Scaloni en el inicio de la grilla de charlas

La tarde continuó con Fiorella Vitelli, que en RESET abordó ¿De qué nos alimentamos? junto a Lupe Ugalde y Marina Calabró, para ampliar la mirada sobre la nutrición hacia los hábitos y el descanso. Uno de los encuentros centrales fue el de Daniel López Rosetti, autor de Una buena vida, con un repaso emotivo por los pilares del bienestar físico y emocional.

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Luego, Luciano Lutereau y Verónica Buchanan presentaron El psicoanálisis (no) es imposible, con una discusión sobre la búsqueda de soluciones inmediatas frente al malestar contemporáneo.

Luis Novaresio encabezó la charla La vida que importa junto a Luis Majul y Gustavo Noriega

A las 17 se produjo uno de los momentos distintivos de la jornada: el anuncio de RESET, el nuevo proyecto de Majul, presentado por Vitelli, Tangona y Juan Manuel Liquindoli. La iniciativa, independiente de la feria, incluirá podcasts, entrevistas y contenidos digitales dedicados al bienestar, los hábitos, la longevidad y la calidad de vida, con Gabriel Corrado y Mariana Arias como anfitriones.

La grilla también incluyó Telemétrico, con Adrián Puente y Florencia Andersen que hablaron de Fórmula 1 y la renovada pasión argentina por la categoría, y Cerebro y hábitos, de Gastón Morales, sobre por qué cuesta modificar ciertas conductas. A las 18, Edgardo Ríos, conocido como Mambrunense, presentó ¡Está buenísimo, hacelo!, con recetas y el recorrido que convirtió su cocina cotidiana en una comunidad seguida por millones en redes sociales. El cierre quedó a cargo de Astro Luz, con una propuesta de movimiento para despedir la jornada.

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