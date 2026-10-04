"Prohibido no tocar": arte, diseño y accesibilidad en el camino hacia un mundo sin exclusiones

La Fundació Joan Miró de Barcelona integró elementos de diseño universal e iluminación cenital para mejorar la accesibilidad visual. (Foto: Josep Lago / AFP)

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Cuando no existe faro la marea dirige el rumbo. La accesibilidad —urbana, digital, cultural y actitudinal— y el papel del arte y el diseño universal como motores de transformación son el centro de lo que sigue. Durante siglos y aún sin nombre claro hemos abordado la accesibilidad mediante parches: rampas improvisadas se ubican oportunamente en la foto que, minutos después, dejará la escena tal como estaba. Un ascensor averiado, enlaces sin acceso, sistemas y programas débiles, catálogo ilegible, espacios públicos obstruidos; todos juntos luchan por el primer puesto del desamparo. Estas prácticas en sus repeticiones solo amplían visiones limitadas, reducidas y obsoletas que contribuyen con la exclusión que agotada y profundamente grita.

Desglosar el término de accesibilidad y reubicarlo nos permite diferenciar entre derechos y actos de caridad. Una mirada paternalista o tutorial solo modifica eventualmente una parte de la historia, obligando a una encomendación para que, hechos de similares características continúen en un camino de compasión llegando a una meta finita y complaciente que no conforma.

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Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), se estima que el 16% de la población global, 1.300 millones de personas, o una de cada seis, vive con alguna discapacidad. Frente a esta cifra, surge una hipótesis de la sociología contemporánea imposible de esquivar: ¿Qué ocurre cuando una persona no puede ingresar a un centro, museo, espacio público o privado para realizar un trámite, presente o en línea, recibir atención digna en un comercio o cruzar una calle sin obstáculos ni averías? Pues la deficiencia no reside en el individuo, sino en la ausencia de entornos accesibles, barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que se presentan, se imponen y nos desarman.

Un grupo de personas recorre la galería adaptada con esculturas e itinerarios táctiles en el Museo del Louvre

Con el Arte como excusa ante tantas deudas pendientes, podemos avizorar al frente obras que funcionan como faros conceptuales y prácticos. El caso más desarrollado es el de la Fundació Joan Miró, en Barcelona. Creada en 1975 en diálogo entre Joan Miró y el arquitecto Josep Lluís Sert, la institución demostró, con anticipación a las normas internacionales y excelencia estética, cómo ambos profesionales interactuaron con desafíos e ideas y materializaron en un mismo espacio diseño e inclusión universal. Alrededor de un patio central, el edificio permite un recorrido continuo en bucle y evita pasillos que desorientan, las célebres bóvedas de cañón filtran la luz solar de manera cenital e indirecta y eliminan deslumbramientos y preservando el confort visual de personas con baja visión o sensibilidad lumínica, si bien en los últimos años estos lucernarios ya no se utilizan, aunque la intención original era dar ingreso a la luz natural. A estas decisiones de planos se suma el uso de materiales como hormigón granulado, terracota y madera brindando contrastes táctiles y acústicos que guían y simplifican la navegación espacial de forma orgánica y sensorial.

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La Fundació Joan Miró, pionera en diseño accesible

Joan Miró dejó, más allá de sus obras; cajones con ficheros, bocetos y notas donde manifiesta un sentido de libertad para la humanidad y una fuerte transformación en el arte. Sus textos confirman la necesidad que tenía por revisar la pintura. decidido, enérgico y nada sentimental —como él mismo se describía—, llegó a la magia de la línea, que simple y poderosamente es como un puñetazo, una clara manifestación de querer asesinar a la pintura. Hoy sus piezas con el paso del tiempo realzan cada fisura y grieta pero en la profundidad de las capas se revela la evolución y la arquitectura de la Fundación se contiene y resguarda su vida y obra. Desglosar aquellos procesos creativos y sensoriales muestra cómo escalas, perspectiva y claroscuros se desprendieron de lo académico. En sus fondos vaporosos y monocromáticos toda su poesía tiene intención. Su potencia y decisión crearon un universo propio, surrealista, influyente y no convencional que hoy continúa siendo un fuerte y luminoso faro.

De otro modo; el Museo del Louvre en París también ha ampliado las fronteras corriendo algunos límites. El ya conocido “Prohibido tocar”, queda sin efecto en su Galería Táctil, allí hay réplicas tridimensionales en resina y mármol diseñadas expresamente para el disfrute háptico de personas con discapacidad visual. Y en esta modificación de rumbo el desafío es lograr un cambio de actitud que va de la fatiga, desconocimiento y cansancio a un rol activo de participación consciente que interactúa, comprende, conecta y siente.

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El Museo del Prado en Madrid, con su proyecto Hoy toca el Prado, integró imágenes en relieve de alta definición y audio descripciones detalladas, y demuestra que las grandes obras maestras pueden experimentarse plenamente más allá de la vista.

Un pavimento podotáctil instalado en una calle de Japón facilita la orientación de personas con discapacidad visual.

Suecia y Japón, modelos de accesibilidad urbana

Fuera de ámbitos museológicos, el diseño público también deja huellas políticas y sociales, países como Suecia y Japón han convertido la accesibilidad en la norma de sus entornos urbanos: desde el despliegue sistemático de pavimentos podotáctiles para la navegación de personas ciegas, hasta el transporte público 100 % adaptado. Todos estos modelos no deben percibirse como exigencias inalcanzables para la gestión cotidiana, sino como coordenadas que marcan el rumbo. Las decisiones inteligentes donde los valores están al servicio de los principios y el bien común, demuestran con solidez que espacios fueron pensados para la diversidad y qué entornos se alteraron o crearon para aumentar su alcance ofreciendo igualdad de posibilidades y mayor autonomía.

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Son varios los desafíos vigentes, algunos inmediatos, posibles, otros utópicos y lejanos, pero las necesidades de esta época son urgentes y no solo se trasladan a una arquitectura sin barreras de la vida cotidiana. A pesar del acelerado desarrollo tecnológico, un alto porcentaje de sitios web presenta fallas graves de accesibilidad, como contrastes, ausencia de textos alternativos para lectores de pantalla, falta de robustez, incompatibilidad con lectores de pantalla e inestabilidad. Esta omisión margina a millones de personas en el mundo digital, en la educación, la información y la economía.

En el ámbito empresarial y comercial, las fronteras más difíciles de derribar no son solo de hormigón; también pertenecen al mundo actitudinal. La falta de formación en el servicio al cliente deriva con frecuencia en la incomodidad y uso de terminologías inadecuadas. Integrar la accesibilidad en el sector privado requiere superar el simple cumplimiento burocrático y asumir un compromiso transformador: capacitar a los equipos en atención adaptada, adoptar pautas de lectura fácil y aplicar el diseño universal desde la concepción de cada producto, servicio o sistema.

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Los cambios requieren compromiso colectivo y el reconocimiento de la necesidad de transformación desde la acción individual, sin depender únicamente de promulgaciones legislativas o de grandes proyectos arquitectónicos. El cambio cultural se articula en las decisiones cotidianas, dando la importancia que merecen los principios y valores, la accesibilidad cultural no está ajena a esto y es, por definición, la posibilidad real e igualitaria de participar, disfrutar y crear en la vida cultural, artística y patrimonial de una sociedad. Conocer la existencia de ese faro —tantas veces incómodo— no es un deseo: es un deber político, corporativo e individual que nos involucra e interpela. Y nos ofrece una oportunidad histórica para construir una comunidad que evolucione positivamente y marque un hito para la humanidad