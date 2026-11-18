El libro del día: "Hijos de la radiación", del novelista galés Joe Dunthorne

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En Hijos de la radiación, el novelista galés Joe Dunthorne reconstruye la trayectoria de su bisabuelo Siegfried Merzbacher, un químico judío alemán cuya vida desmiente parte de la leyenda familiar sobre la huida del nazismo y expone su participación en la producción y distribución de armas químicas.

La investigación comenzó con la intención de contar cómo su abuela había escapado de Alemania, pero terminó centrada en Merzbacher y en una autobiografía de 2.000 páginas que escribió durante tratamiento psiquiátrico. Ningún integrante de la familia logró leerla completa, salvo uno de sus hijos, que preparó una versión abreviada en inglés.

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Las memorias transmitían la angustia de Siegfried, aunque omitían detalles sobre su papel en la fabricación de armamento químico. Dunthorne encuentra así una distancia persistente entre los hechos y los relatos familiares que habían convertido la salida de Alemania en una fuga épica durante los Juegos Olímpicos de Berlín.

Siegfried Merzbacher

La familia no huyó en medio de aquella competencia deportiva. La empresa Auer, donde trabajaba Siegfried, colaboró con su traslado cuando el régimen nazi ya estaba en el poder.

Merzbacher había experimentado con radio durante la década de 1920. Su primer invento fue un dentífrico radioactivo que utilizaban sus propios hijos.

Más tarde ascendió dentro de Auer: primero confeccionó máscaras de gas y después participó en la fabricación de armas químicas. Tras llegar a Turquía, continuó vinculado con la compañía alemana y trabajó para la Media Luna Roja.

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En Ankara, rodeado de refugiados y extranjeros, colaboró con la distribución de armas químicas que el régimen turco empleó contra miles de integrantes de minorías étnicas a finales de la década de 1930. El gobierno de Kemal Atatürk utilizó esos materiales, aunque el régimen nazi no recurrió a armas químicas durante la Segunda Guerra Mundial por decisión de Adolf Hitler.

Confeccionó máscaras de gas y después participó en la fabricación de armas químicas (Wikimedia Commons)

Dunthorne viaja a Oranienburg, donde se encontraba una de las fábricas y aún hay cientos de bombas sin explotar. También recorre Ammendorf, otro punto de producción de armamento químico, y Dersim, donde un miembro del Partido Comunista Kurdo lo guía por los escenarios de las matanzas.

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Los vestigios de la guerra aparecen en forma de contaminación, restos humanos y archivos. El autor incluso se introduce en un hoyo contaminado, a oscuras y con dificultades para avanzar.

La hermana de Siegfried, Elizabeth Merzbacher, dirigía un centro infantil que los nazis clausuraron. Ella logró escapar a Tel Aviv, pero otras trabajadoras y menores que estaban allí fueron asesinados durante el Holocausto, como ocurrió con numerosos parientes de Dunthorne.

Joe Dunthorne, autor de 'Hijos de la radiación'. (Fotografía del autor de Tom Medwell)

Siegfried se instaló más tarde en Estados Unidos. Su descendiente reconstruye ese recorrido sin testigos directos, a partir de documentos y archivos que permiten observar el nazismo, la guerra y los efectos de una revolución científica marcada por avances técnicos y promesas fallidas.

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La búsqueda también transcurre en una Europa posterior al Brexit, mientras Dunthorne intenta obtener la nacionalidad alemana. La investigación incorpora a su madre, que se niega a acompañarlo en los viajes, aunque lo ayuda desde la distancia.

El libro incluye el encuentro entre dos personas que se piden disculpas por agravios históricos mutuos. La incomodidad entre ambos crece hasta adquirir un tono cómico.