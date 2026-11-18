Grand Theft Auto VI alcanzó quince millones de reservas anticipadas antes de su llegada a las consolas

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Se espera que el evento cultural más destacado del año despierte la misma pasión entre los aficionados que un campeonato deportivo, recaude la astronómica cantidad de dinero de la mayor superproducción cinematográfica del año y suscite el mismo interés obsesivo que un nuevo álbum de Taylor Swift. Y todo comenzará este jueves, cuando millones de personas en todo el mundo enciendan sus PlayStation y Xbox para jugar a lo que probablemente sea el videojuego más esperado de la historia.

Grand Theft Auto VI, la primera historia nueva en 13 años de esta franquicia violenta y frenética, ya ha alcanzado las 15 millones de reservas, según la empresa de análisis de datos Sensor Tower. Si esa cifra asciende a 20 millones esta semana, como muchos prevén, las ventas se acercarán a los 2.000 millones de dólares. Para finales de año, según las estimaciones de Wedbush Securities, se podrían alcanzar los 3.000 millones de dólares y más de 30 millones de copias vendidas.

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“El 19 de noviembre asistiremos al mayor lanzamiento de cualquier propiedad intelectual del mundo del entretenimiento en la historia de la humanidad”, afirmó Joost van Dreunen, profesor de administración de empresas de la Universidad de Nueva York que escribe sobre la industria de los videojuegos. “Puede parecer una exageración, pero está a la altura”.

Para quienes no suelen jugar a videojuegos, Grand Theft Auto VI —que devuelve a los jugadores a Vice City, una versión sórdida y brutal de Miami— podría parecer un fenómeno que ha surgido de la nada. Pero para los innumerables seguidores de la franquicia —los que compraron más de 30 millones de copias de Grand Theft Auto V en 2013 y otros 200 millones en los años posteriores; cuyas reservas se inclinan claramente lejos de la edición estándar de 79,99 dólares y hacia la versión mejorada de 99,99 dólares; que están convirtiendo en meme el hecho de darse de baja por enfermedad en el trabajo el jueves—, la larga espera, la promesa de unos gráficos de primera categoría y una atención minuciosa a los detalles, así como la enorme magnitud de este momento de cultura de masas, han dado lugar a un entusiasmo sin precedentes.

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El analista Joost van Dreunen catalogó la llegada del título como el mayor lanzamiento comercial en la historia del entretenimiento

La franquicia de Rockstar Games está, a estas alturas, muy lejos de los gráficos pixelados de sus orígenes en la década de los noventa. Grand Theft Auto VI es un universo gigantesco de más de 200 gigabytes (se tarda horas en descargarlo) en el que los jugadores pasarán cientos de horas participando en persecuciones de coches temerarias y tiroteos mortales, sí, pero también siguiendo a personajes secundarios hasta sus casas para encontrar fotos enmarcadas de sus perros en las repisas de la chimenea, navegando entre emisoras de radio personalizadas del juego y explorando innumerables misiones secundarias.

“Conducir y disparar forman parte de ello, pero ya no se limita solo a eso”, afirmó Mia Consalvo, profesora de estudios de comunicación en la Universidad de Concordia de Montreal, especializada en videojuegos. “Hay más trama, hay una ciudad que te responde. Es un mundo abierto tipo sandbox. Hay misiones y personajes, pero también puedes simplemente existir en ese espacio”.

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La inmensa popularidad de la franquicia resulta aún más notable dada su reputación de ser tosca, de mal gusto e incluso ofensiva. Grand Theft Auto, en el que los jugadores se ganan amigos e influyen en la gente mediante violentas oleadas de violencia, no es para niños pequeños y probablemente tampoco para muchos adultos. Nunca ha logrado desprenderse por completo de su asociación con lo que los críticos han calificado de contenido grosero —como la escandalosa escena sexual oculta en Grand Theft Auto: San Andreas— y la glorificación de la criminalidad, por muy satírica que sea su intención.

Se trata de una franquicia creada por desarrolladores escoceses e ingleses que se rebelaban contra la estética de “magos y guerreros” popular en algunos géneros de videojuegos, según explicó David Kushner, autor del libro de 2012 Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto. Se decantaban por lo que Kushner denominó “una visión británica de la cultura pop estadounidense y las películas de crímenes”: un paisaje onírico crudo y excepcionalmente violento de la vida urbana estadounidense en el que los transeúntes abatidos a tiros, las prostitutas agredidas y, por supuesto, los coches robados son algo habitual.

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La nueva entrega de Rockstar Games sitúa su trama en Vice City y requiere más de doscientos gigabytes de descarga

“La forma en que concebimos la cultura pop ha sido acaparada por la élite”, afirmó Junot Díaz, el novelista ganador del Premio Pulitzer cuya obra suele abordar la cultura aparentemente “popular”, como los cómics y los videojuegos. “La gente de la Ivy League tiene más influencia en las culturas de élite. Estos organismos de élite influyen en la cultura popular. Creo que los videojuegos aún no han llegado a ese punto de acaparamiento por parte de la élite”.

Al mismo tiempo, la calidad del producto de Rockstar —los gráficos, la jugabilidad, la profundidad de imaginación casi inconcebible que se ha invertido en crear cada rincón de Vice City y las zonas circundantes del salvaje y tropical estado de Leonida— puede estar a la altura de las obras más destacadas de la cultura y el arte contemporáneos.

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Alicia Reese, analista de Wedbush Securities, comparó la combinación de calidad y atractivo comercial del estudio con las películas de Christopher Nolan, el director responsable de la oscarizada Oppenheimer y de La Odisea, estrenada este año. (A modo de comparación, la recaudación mundial de esta última, de 1.800 millones de dólares, podría equivaler aproximadamente a la recaudación del primer día de Grand Theft Auto VI).

“No escatiman en nada”, dijo Reese sobre el estudio, cuyo juego anterior fue el aclamado western Red Dead Redemption 2, lanzado en 2018. Añadió: “Así es Rockstar en el mundo de los videojuegos. Están creando una jugabilidad creativa que no existe: están ampliando los límites de lo que se puede hacer”.

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La franquicia Grand Theft Auto ha experimentado una importante revolución artística y comercial en los últimos años, a medida que su versión multijugador online —en la que los jugadores pueden interactuar con otras personas con las que se cruzan— ha alcanzado una popularidad arrolladora. En concreto, durante la pandemia del coronavirus, los jugadores llegaron a valorar las experiencias casi reales que podían vivir en Los Santos, la versión hiperbólica de Los Ángeles de Grand Theft Auto V.

La investigadora Mia Consalvo destacó la transformación de la saga hacia un mundo abierto con interacciones urbanas complejas

Grand Theft Auto Online es una fuente de ingresos excepcional para Rockstar y su empresa matriz, Take-Two Interactive. Los jugadores pueden gastarse dinero del juego para comprar ropa, joyas, coches, helicópteros, barcos, drones y otros accesorios. Take-Two ingresará más de 500 millones de dólares este año gracias a Grand Theft Auto Online, según Wedbush, una cifra anual que se espera que supere los 1.000 millones de dólares una vez que se lance la versión online de Grand Theft Auto VI.

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Hay quien sostiene que la edición online representa la esencia más auténtica de la franquicia, al abarcar la inmensidad de posibilidades que encierra. Durante la pandemia, dos actores londinenses en paro, Sam Crane y Mark Oosterveen, se encontraron pasando innumerables horas en Los Santos y decidieron montar una representación de “Hamlet” dentro del juego.

La producción —cuya historia se narró en el documental de 2024 Grand Theft Hamlet, dirigido por Crane y su esposa, Pinny Grylls— situaba algunas escenas en el yate de un jugador, que había sido bautizado como H.M.S. Elsinore; un dirigible, en el que se materializó el fantasma del padre de Hamlet; y la azotea de un casino, donde el avatar de Crane, con el pelo turquesa, sentado junto a una hoguera, recitó el soliloquio “Ser o no ser”.

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La experiencia, según comentó Crane en una entrevista, le dejó con la sensación de que, en este caso, cualquier división entre lo “alto” y lo “bajo” en las artes era ilusoria. “A pesar de toda su tontería y diversión, que obviamente también están presentes, el juego tiene un verdadero valor artístico y una gran belleza”, afirmó Crane. “Y, por otro lado, también encontré la tontería, la violencia y todo eso en Shakespeare”.

Los videojuegos, añadió Crane, “siguen siendo considerados por quienes no los juegan como un medio poco serio, un medio adolescente, y, sin embargo, se podría argumentar perfectamente que son la forma cultural que define nuestra época”. Ya ha comprado y descargado su copia de Grand Theft Auto VI.

Fuente: The New York Times

[Fotos; Reuters/ Shannon Stapleton; Reuters/ Isabel Infantes; Reuters/ Nadja Wohlleben]