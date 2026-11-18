"Infertilidad" de Paula Kozub, editado por Libros del Zorzal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Infertilicidad comenzó sin saber el resultado al que iba a llegar, como un tratamiento de fertilidad. La profunda experiencia de escribir un libro maneja una intensidad similar a la de inyectarse para estimular los ovarios.

Cuando viajaba en tren, cuando pretendía escuchar atentamente a un cliente en una reunión por Zoom o mientras esperaba en algún consultorio, se me venían a la cabeza esas voces con las que una infertiliz convive a diario: “Solo queda la que insiste” “Mi cuñada parió a los 50” “¿Probaste constelando?”. Existe un limbo donde flotamos quienes no quedamos. En mi caso, todas esas drogas que apliqué al momento de pinchar mi abdomen, las sudé palabras. La información que ingresó a mi cuerpo, pero especialmente a mi cabeza, me dio el poder para salir de ese limbo de la infertilidad. Un No Lugar donde habitamos quienes no contamos lo heroico de haber atravesado tratamientos de FIV, porque lo dimos todo, para nada.

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En el libro, la mujer infertiliz no va en contra de la maternidad, no se rebela contra la ciencia, se enfrenta al estigma de parir. Gestar parece ser la única opción a la que hay que llegar. La carrera contra el relojito biológico parece ser más importante que el deseo.

Es imposible decirle a una mujer que debe sentirse bien aunque no haya quedado. Que se olvide del tema y siga con su vida como si nada. A su lado siempre estará la embarazada que postea la selfie frente al espejo y la foto de la pequeña mano de un bebé recién nacido sosteniendo algún dedo índice. Quizás escribir Infertilicidad fue mi manera de frenar la vorágine de intentar. Dejar de contar los días en que te tiene que venir, dejar de hacerte estudios para saber el valor de tu antimulleriana. Dejar de dejar tapers con inyecciones en heladeras ajenas.

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Paula Kozub es publicista, estratega creativa y escritora. Nacida en Buenos Aires en 1982, tiene más de veinte años de trayectoria en la industria publicitaria. Acaba de publicar "Infertilicidad"

No soy especialista en tratamientos ni hechizos esotéricos para concebir. Pero fui paciente de esta industria. Escribí desde la experiencia, directamente, sin pedir permiso. En un proceso de más de dos años de escritura y reescritura aprendí más de lo que sufrí al no parir. Me reí de mi misma y también de los demás, me puse irónica con el entorno, lloré en lugares públicos. No sabía que estaba contando la historia de miles de mujeres cuando intentaba detallar la tristeza que me invadía después de pincharme en el toilette de la casa de un amigo en su cumpleaños de 40. Leí una extensa bibliografía sobre el tema. La mayoría, escritoras inmensas que después de narrar procesos tortuosos lograron la selfie frente al espejo del ascensor. ¿A las infertilices quién nos narra? ¿Quién nos quita el sello de mujer que No? ¿Podremos salir con la misma épica de haberlo intentado todo, y con mucho más esfuerzo que metiendo espermatozoides en un tubito después de una masturbación? ¿Dónde está la épica de una infertiliz?

Infertilicidad le hace Fuck You a la rayita roja, al signo negativo, al símbolo de sustracción, a todo lo que resta. Pensar a la mujer como producto gestante resta. Sentir pena porque “ella no quedó” resta. Preguntarse quién va a cuidarla cuando sea mayor resta. Decirle “no sabés lo que estás perdiendo” resta.

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No hay final feliz, si para vos final feliz, es quedar embarazada. Para mi fue escribir Infertilicidad, un libro, una comunidad o un lugar de encuentro para pensar de qué se trata la imposición de la maternidad sobre el cuerpo de las mujeres.

* Este miércoles 18 a las 18, la autora presenta el libro en Dain (Nicaragua 4899, Ciudad de Buenos Aires) junto a las escritoras Leticia Martin y Luz Pearson.