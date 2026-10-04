Cultura

Disonancias de la memoria, símbolos patrios y la escuela argentina como fábrica de identidad nacional, en MUNTREF Caseros

El 18 de septiembre se inauguran dos recorridos con entrada gratuita. Obras, archivos e imágenes discuten cómo se arma un relato del pasado. La escuela aparece como escenario clave de una idea compartida

Figuras en miniatura de estudiantes en uniforme escolar sostienen una bandera en una maqueta en blanco y negro
"La abanderada", de la serie “Álbum” de Rosalba Mirabella
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El MUNTREF inauguró, en su sede de Caseros, las exposiciones Disonancias. Historias, memorias, narraciones y Una nación para la escuela, dos propuestas que revisan la construcción de los relatos históricos, la memoria colectiva y el papel de la educación en la formación de la identidad nacional.

Las muestras abordan dos dimensiones de la representación social: por un lado, los sujetos, documentos e imágenes que intervienen en la narración del pasado; por otro, los símbolos patrios y recursos pedagógicos que la escuela argentina difundió desde fines del siglo XIX.

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Disonancias. Historias, memorias, narraciones, curada por Diana Wechsler y Voluspa Jarpa, reúne obras de la Colección MUNTREF, formada desde 2002, junto con piezas invitadas de distintas épocas y materiales. El recorrido se organiza en núcleos conceptuales que colocan a las comunidades organizadas en el centro de la mirada.

Las curadoras parten de una premisa sobre las condiciones en que se construye cualquier relato: “La ‘objetividad’ no existe, tampoco la ‘neutralidad’”. También advierten que esa afirmación no supone “caer en un relativismo extremo que terminaría validando cualquier relato más allá de una legitimidad ética”.

Un joven de pie sobre fondo azul lleva camisa blanca, pantalón oscuro y una pechera con sombrero de papel
"El granadero" de la serie Pequeños grandes personajes, de Gabriel Chaile

La exposición propone pensar que narrar implica tomar posición: elegir un punto de vista, un período, un hecho, sujetos, escenarios, documentos, voces e imágenes. Desde esa perspectiva, memoria y olvido forman parte de un mismo marco de enunciación, capaz de iluminar u ocultar aspectos de un momento histórico.

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Wechsler y Jarpa definen el proyecto a partir de “las seductoras ficciones/fricciones/disonancias de lo real”. Las obras funcionan como soportes de una memoria abierta, atravesada por el tiempo, la historia y la representación.

Dos preguntas articulan el recorrido: “¿Quiénes son los sujetos de la historia? Y ¿de qué forma circuló y cómo circula hoy la información y cómo impacta en las comunidades?”. La propuesta incluye imágenes y activaciones para examinar las formas en que se cuentan historias y se construyen memorias en el plano social, histórico y cultural.

Pintura colorida con cabezas de jaguar y toro entre llamas, tentáculos rojos, una serpiente verde y arañas sobre telarañas
"Proyecto Surunnamed", de Franco Fasoli

Participan Antonio Berni, Hugo Aveta, Sofía Caesar, Jordi Colomer, Andrés Denegri, Diana Dowek, Sebastián Freire, Voluspa Jarpa, Enrique Jezik, Carlos Lescano, Adriana Lestido, Eduardo Longoni, Daniela Ortiz, Cristina Piffer, Víctor Rebuffo, Graciela Sacco, Mariana Schapiro, Daniel Santoro, Carlos Sessano, Edward Shaw, Omar Torres, Juan Carlos Romero (comp.) y fotografías del AGN.

Una nación para la escuela, con curaduría de Joaquín Barrera, examina la relación entre las artes visuales, la ilustración patriótica y los recursos que la educación utilizó para transmitir una idea de nación. Los artistas trabajan con próceres, mapas, fechas históricas, bustos, textos, banderas, revistas, hojas escolares y material didáctico.

La muestra sitúa ese proceso en la etapa formativa del Estado argentino, hacia fines del siglo XIX y los comienzos del Centenario. Los gobiernos liberales desarrollaron símbolos e iconografías para construir un relato común, mientras la escuela se consolidaba como una institución capaz de transmitirlo entre los alumnos y sus familias.

Dibujo a color sobre hoja de papel rayado que presenta cuatro personas en traje tradicional, un caballo, dos perros y recipientes junto al fuego
"Imágenes primarias", boceto de Marcos Meternicht

Barrera plantea que el proceso tuvo una doble dirección: “Así como se crearon las escuelas para la nación, hubo que diseñar una nación para la escuela”. La exposición indaga así en el carácter nacionalizante de la enseñanza, vinculado con los higienismos de principios del siglo XX.

Las obras retoman las imágenes difundidas por manuales escolares y por la revista Billiken, asociadas a la circulación de “lo argentino”. La selección abre interrogantes sobre la persistencia de la escuela como escenario desde el cual lo patrio opera como contenido instituyente y fundacional de un proyecto de país.

La exposición reúne trabajos de Gabriel Chaile, Agustín Blanco, Virginia Buitrón, Malcon D’Stefano, Franco Fasoli, Rosalba Mirabella, Marcos Meternicht y Fátima Pecci Carou.

*Las dos exhibiciones pueden visitarse en MUNTREF Museo de Artes Visuales, en Valentín Gómez 4838, Caseros, provincia de Buenos Aires. La entrada es gratuita y la sede abrirá de lunes a sábado, con horario a confirmar.

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