Cultura

Día del Estudiante Solidario: León Gieco, Los Auténticos Decadentes e Hilda Lizarazu celebran los 20 años del festival en el Teatro Ópera

El recital solidario se realiza el jueves 8 con el objetivo de recaudar fondos para comunidades del norte argentino y renovar el mensaje de la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia

León Gieco, Los Auténticos Decadentes y Hilda Lizarazu encabezan la vigésima edición del Día del Estudiante Solidario en el Teatro Ópera
León Gieco, Los Auténticos Decadentes y Hilda Lizarazu encabezan la vigésima edición del Día del Estudiante Solidario en el Teatro Ópera
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León Gieco, Los Auténticos Decadentes y Hilda Lizarazu encabezan el cartel que el jueves 8 de octubre llevará al escenario del Teatro Ópera la vigésima edición del Día del Estudiante Solidario, una cita que desde hace veinte años combina música en vivo con una campaña de recolección de donaciones para comunidades del norte argentino.

La organización está a cargo de la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, entidad que sostiene durante todo el año proyectos con escuelas, comunidades rurales y hospitales en esa región del país. El festival aniversario sumará además a Iván Noble, Eruca Sativa, Mía Folino, Luis Gurevich y una decena de músicos invitados, en una grilla pensada para atraer a distintas generaciones de público.

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León Gieco participa del encuentro desde su primera edición, en 2007, cuando se presentó en la Escuela N° 375 del paraje El Paraisal, en Quitilipi, Chaco, el mismo establecimiento donde los estudiantes del colegio porteño Ecos realizaban la tarea solidaria de la que regresaban al momento del accidente. Desde entonces, el músico santafesino sostuvo el vínculo con la asociación y compuso junto a Luis Alberto Spinetta la canción “8 de Octubre”, tema que da nombre al lema de esta edición, “ser semilla”, y que cada año cierra el repertorio del festival. A partir de esa primera convocatoria se sumaron con el tiempo otros artistas que acompañan la causa de forma sostenida desde hace más de una década.

Luis Alberto Spinetta sostiene una guitarra mientras León Gieco le apoya una mano en el hombro en un escenario iluminado
Los músicos Luis Alberto Spinetta y León Gieco se presentan sobre el escenario durante el festival del Día del Estudiante Solidario.

El 8 de octubre remite a la fecha de 2006 en que un micro con alumnos del colegio porteño Ecos chocó de frente contra un camión conducido por un chofer alcoholizado, en el kilómetro 689 de la ruta 11, a la altura de Santa Fe. En el siniestro murieron nueve estudiantes y la profesora que los acompañaba, además del conductor del camión y su acompañante. Al año siguiente, los padres de las víctimas conformaron la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia y el Ministerio de Educación de la Nación incorporó esa fecha al calendario escolar como el Día Nacional del Estudiante Solidario, en homenaje a los jóvenes que volvían de una actividad de voluntariado en una escuela rural de Chaco.

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El 8 de octubre funciona como jornada simbólica para instalar entre los más jóvenes una reflexión sobre el comportamiento en calles y rutas, tanto desde el lugar de conductores como de peatones. “Ser mejores conductores, mejores peatones y, sobre todo, personas más solidarias”, resume el objetivo la organización en el comunicado que difundió para esta edición.

Durante veinte años, el encuentro mantuvo esa doble función: concierto masivo y campaña de concientización, con la música como puente hacia un público que de otro modo podría quedar al margen de este tipo de mensajes sobre responsabilidad vial.

Lo recaudado se destina a escuelas y hospitales del norte

El dinero que genere la noche en el Teatro Ópera se vuelca a los proyectos que Conduciendo a Conciencia lleva adelante de forma permanente en el norte argentino, con foco en establecimientos educativos, comunidades rurales y centros de salud.

Ese financiamiento se complementa con un operativo de voluntarios que recibirá donaciones directas en la puerta del teatro, en paralelo a la venta de entradas. El esquema busca que la convocatoria artística se traduzca en insumos concretos para las comunidades que acompaña la asociación.

Información para el público

Fecha y horario: jueves 8 de octubre, 21:00.

Lugar: Teatro Ópera, avenida Corrientes 860, Buenos Aires.

Entradas: a la venta a través de Ticketek y en las boleterías del Teatro Ópera.

Donaciones: los voluntarios recibirán aportes en la puerta del teatro de 18:00 a 22:00. Se solicitan alimentos no perecederos (aceite, leche en polvo y latas de conservas de pescado), además de abrigos, herramientas de trabajo rural y útiles escolares en buen estado.

[Fotos: Maximiliano Vernazza; prensa Día del Estudiante Solidario]

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