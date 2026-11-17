La Fundación Filba sostiene desde 2011 este encuentro de literatura infantil con autores e ilustradores nacionales e internacionales.

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Del 24 al 28 de noviembre, el Festival de Literatura Infantil Filbita llega a Saavedra y Barrio Mitre bajo el nombre “Sinfín”, con más de 30 actividades gratuitas distribuidas en bibliotecas, espacios culturales, centros comunitarios, un centro de salud, un jardín de infantes y librerías del barrio. La edición 2026, organizada por la Fundación Filba, extiende la programación más allá de los espacios culturales tradicionales y pone un eje central en el trabajo con escuelas y en la formación de adultos mediadores de lectura.

La propuesta arranca el martes 24 con lecturas en jardines y escuelas primarias del barrio a cargo del Grupo Leecuentos, un conjunto de voluntarias que desde 2024 visita instituciones educativas de la zona para leer en voz alta a chicos y chicas. El grupo, coordinado por Paola Rompato e inspirado en el Programa Abuelas y Abuelos Leecuentos del Ministerio de Educación, funciona como puente entre la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra —sede central del festival— y las comunidades del barrio.

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Larisa Chausovsky, directora del Filbita, describe el origen de esta edición como el resultado de un proceso colectivo de largo aliento. “Lo repensamos en equipo, y mirando los movimientos de las prácticas culturales, el movimiento de lecturas, de editoriales y las búsquedas para hacer que sea un encuentro que convoque genuinamente a lectores de todas las edades”, afirmó en declaraciones a Infobae. Ese recorrido llevó al festival a establecer vínculos con instituciones del barrio de Saavedra y a diseñar una programación que surge desde la propia comunidad.

Sinfín: el programa que nutre bibliotecas y mediadores del barrio

El nombre de esta edición no es casual. Sinfín es el proyecto que la Fundación Filba lanzó en 2025 para nutrir bibliotecas comunitarias, fortalecer la mediación lectora y promover la circulación de libros en instituciones que trabajan con infancias. Según Chausovsky, el programa tiene un doble objetivo: “De manera objetiva/material: reuniendo libros para nutrir o fortalecer bibliotecas comunitarias. Pero también en el sentido más fundamental del acceso a la lectura: pensando y proponiendo acciones de mediación lectora y cultural, conscientes de la importancia de que haya lectores para formar lectores”. Entre 2025 y 2026, el programa puso en movimiento más de 1.000 libros que llegaron a centros de salud, centros comunitarios, un grupo de teatro comunitario y escuelas rurales.

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Larisa Chausosky dirige el festival para los chicos.

En esta edición del Filbita, ese recorrido se traduce en presencia concreta: el miércoles 25, la narradora Claudia Stella llevará lecturas y narraciones al CeSAC 27 (Arias 3783), donde desde hace 15 años los miércoles la sala de espera se convierte en un espacio de lectura compartida entre familias y profesionales de la salud. Más tarde, el mismo día, visitará el Jardín Caminito para una propuesta de poesías, canciones y relatos breves para los más pequeños.

La jornada del viernes está dedicada a mediadores, docentes y bibliotecarios

El viernes 27, el Espacio García (Vidal 3801) será sede de una jornada completa para adultos mediadores de lectura, con inscripción previa gratuita. A las 10.30 h, tres bibliotecarias —de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, de la Biblioteca Por los caminos de libros del Barrio Ramón Carrillo y del Centro Cultural y Biblioteca Popular La Carcova de José León Suárez— compartirán sus experiencias en el trabajo comunitario. La charla será moderada por Agustina Gómez, de la Fundación TEMAS.

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A las 14 h, una mesa de trabajo coordinada por Belén Campero propondrá un intercambio sobre el desarrollo de bibliotecas en contextos comunitarios y las posibilidades del arte y la cultura ante las condiciones actuales de las infancias. En simultáneo, en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, el equipo de La Guagua —una propuesta que cada quince días trabaja con primera infancia y familias en ese espacio— abrirá sus puertas para que los mediadores conozcan la experiencia desde adentro.

El sábado, actividades para todas las edades

El cierre del festival, el sábado 28, despliega la programación más amplia: de 15 a 19, el Boulevard García del Río, el Espacio García y la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra alojarán de forma simultánea talleres de ilustración, escritura, poesía, pintura con materiales naturales, historieta y collage, junto a espacios de lectura libre y un recorrido de exploración de la naturaleza urbana por el Parque Saavedra, a cargo de Ludmila Medina.

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El proyecto Sinfín movilizó más de mil libros hacia centros comunitarios, salas de salud y escuelas rurales entre 2025 y 2026.

A las 15.30 h, la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra será escenario de la premiación del Concurso Cazacuentos en su séptima edición, con el tema “A la aventura y más allá”. Este año participaron 495 chicos y chicas de entre 7 y 12 años de todo el país. El jurado de cuentos estuvo integrado por Iris Rivera, Cielo Salviovo y Alejandro Santa; el de dibujos, por Piper, Nadia Romero Marchesini y Alexiev Gandman.

El cierre del festival, a las 18.30 h, reunirá a Flor Sartelli, Tom Bucella y Vico Robles en una propuesta de música, poesía y arte en el Boulevard García del Río, abierta a todas las edades. Para Chausovsky, ese día condensa el sentido del festival: “El sábado 28 es la gran celebración de todos los encuentros”, con talleres, lecturas, recorridos, muestras, música y arte desplegados en simultáneo en distintos puntos del barrio.

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Quince años de Filbita como encuentro de literatura infantil

Creado en 2011 por la Fundación Filba —la misma organización detrás del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba)—, el Filbita se consolidó como uno de los encuentros de literatura infantil más importantes del país. En sus ediciones anteriores recibió a más de 50 artistas internacionales y reunió a cientos de autores, ilustradores y mediadores en torno a la lectura compartida. La edición 2025, que celebró los 15 años del festival bajo el lema “Leer con otras y otros”, se realizó en el Espacio Cultural del Sur y sumó el encuentro, por primera vez, a la Noche de los Museos.

Entre los participantes de esta edición figuran Mariana Ruiz Johnson, Nicolás Schuff, Andrés Rapoport, Daniela López Casenave, Leo Caute, Noe Garín, Luciana De Luca, Melina Pogorelsky, Ana Skiendziel y Rosa Violante, entre otros. Las ilustraciones del festival son obra de Lorena Ruiz.

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Las actividades son gratuitas y la mayoría se realizan por orden de llegada. La jornada del viernes 27 requiere inscripción previa a partir del 13 de noviembre, y el recorrido del sábado 28, a partir del 20 de noviembre.