Sofi Jobs señaló que las empresas buscan combinar experiencia laboral, curiosidad y conocimiento de herramientas tecnológicas

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El ingreso al trabajo y la continuidad de las carreras profesionales atraviesan una misma discusión: cómo combinar aprendizaje, experiencia y herramientas tecnológicas en un mercado que cambió las vías de búsqueda y las expectativas de quienes se postulan. Las prioridades de los jóvenes y los obstáculos que señalan los mayores de 45 años muestran que el empleo exige nuevas formas de capacitación, adaptación y reinserción.

A partir de ese escenario, Sofi Jobs, especialista en mercado laboral, puso el foco en las oportunidades para quienes dan sus primeros pasos y para quienes buscan volver a insertarse luego de una trayectoria extensa.

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En una entrevista con Infobae A las Nueve sobre empleo, capacitación e inteligencia artificial, la especialista sostuvo que las empresas necesitan reunir experiencia, curiosidad y conocimiento de las nuevas herramientas.

El punto de partida también está en lo que esperan los más jóvenes de una organización. El 70,34% considera muy valioso un buen ambiente laboral y que el 69,66% prioriza el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. A eso se suma que el 83% valora las políticas de bienestar y que casi el 60% dijo que podría renunciar si la empresa no contempla ese aspecto.

Las primeras búsquedas de empleo para jóvenes se orientan a puestos en ventas, comercio electrónico, marketing, logística y atención al cliente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros empleos se alejaron de las tareas tradicionales

Para la especialista, los jóvenes cambiaron su forma de entrar al mercado laboral porque los puestos iniciales ya no se reducen a la cadetería o a las fotocopias. Hay búsquedas en ventas, comercio electrónico, marketing, logística y atención al cliente; también hay experiencias que se construyen en empresas familiares, pymes y organizaciones pequeñas.

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Esa primera experiencia, explicó, se vuelve más útil cuando está acompañada por disposición para aprender y cercanía con la tecnología. “Yo te diría que sea curioso”, afirmó Jobs al referirse a la cualidad que puede distinguir a un perfil junior frente a una vacante.

La especialista planteó que la curiosidad permite extender el aprendizaje más allá de los conocimientos elementales. Alguien que empieza con Excel, ejemplificó, puede ordenar información, elaborar informes y proponer mejoras dentro de un equipo, si encuentra un espacio que le permita desarrollar esas capacidades.

En ese recorrido, descartó que la inteligencia artificial cierre las puertas a los trabajadores jóvenes. “El desafío es que estos jóvenes ya tienen que incorporar IA”, señaló, al sostener que el conocimiento de estas herramientas ya forma parte de las condiciones que pueden facilitar la inserción laboral.

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La incorporación de herramientas de inteligencia artificial favorece la inserción en el mercado laboral de quienes inician su carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la vez, consideró que las organizaciones tienen la responsabilidad de acercar esos recursos a quienes recién ingresan. Las plataformas tecnológicas pueden aliviar tareas operativas, pero las empresas deben enseñar cómo utilizarlas y para qué problemas concretos sirven, según su planteo.

La búsqueda, agregó, tampoco se concentra en un único canal. “Hoy la pesca está en todos lados”, resumió al enumerar universidades, instituciones de formación, portales de empleo y redes sociales como espacios donde las compañías buscan candidatos.

Las plataformas digitales ampliaron el mapa de las vacantes y evitaron traslados innecesarios en una primera etapa. Desde una pantalla es posible seguir oportunidades de sectores distintos o de otras ciudades, como Neuquén, antes de decidir una postulación.

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La edad aparece como un obstáculo para volver a trabajar

El problema adopta otra dimensión entre quienes ya cuentan con experiencia. El 85% de las personas mayores de 50 años quiere continuar trabajando y que el 84% aprendió algo nuevo en los últimos tres años. Sin embargo, el 45% de los mayores de 45 encuestados identificó a la edad como su principal dificultad para conseguir empleo.

La especialista Sofi Jobs recomendó definir prioridades sobre la remuneración y descartar la exclusión anticipada por motivos etarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ese dato, propuso revisar primero el vínculo entre la trayectoria propia y el puesto buscado. “Lo que tenemos que identificar primero es si todo lo que yo sé hacer es valorado en ese puesto”, explicó al aludir a los candidatos que suelen quedar bajo el rótulo de sobrecalificados.

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Para la especialista, las carreras extensas aportan capacidades que no siempre aparecen en un currículum de manera inmediata: adaptación a los cambios, formación acumulada y conocimiento de procesos. Esos trabajadores, sostuvo, ya enfrentaron modificaciones de jefaturas, funciones y estructuras internas.

“Han atravesado inflación, reestructuraciones, fusiones”, señaló sobre las personas mayores de 45 años. Esa experiencia, según indicó, puede ser valiosa a la hora de acompañar a equipos jóvenes que atraviesan escenarios de incertidumbre laboral.

La remuneración también forma parte de la evaluación cuando se intenta regresar al mercado. La especialista aconsejó definir las prioridades antes de postularse y preguntarse si el objetivo inmediato es recuperar un lugar en una organización, aun si eso implica aceptar un salario menor para sumar experiencia y buscar luego otra oportunidad.

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En cualquier caso, advirtió contra la exclusión anticipada. “No se autodescarten por la edad”, afirmó, porque no todas las compañías aplican filtros etarios y cada búsqueda presenta condiciones diferentes.

L’Oréal Group cuenta con más de 15 mil colaboradores mayores de 50 años e impulsa iniciativas de desarrollo profesional intergeneracional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reinvención profesional requiere, para Jobs, tomar decisiones concretas antes de iniciar el cambio. “La estrategia de reinvención es por dónde arranco”, dijo, y propuso evaluar la capacitación necesaria, una posible mudanza y el primer movimiento que acerque al objetivo laboral.

En ese escenario, L’Oréal Group informó que más de 15 mil de sus colaboradores tienen más de 50 años. La compañía impulsa el programa L’Oréal para todas las generaciones, orientado al intercambio de experiencias y al desarrollo profesional entre edades.

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Además, L’Oréal por la Juventud busca ampliar la empleabilidad juvenil y asumió el compromiso de generar 25 mil oportunidades profesionales para menores de 30 años en todo el mundo durante 2025.

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