7 libros para renovar la biblioteca esta primavera: poesía argentina, gótico juvenil y romantasy para leer al aire libre

La primavera renueva las bibliotecas personales con historias que recorren la poesía, el romance y la fantasía - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del buen clima, leer al aire libre vuelve a ser una posibilidad concreta: una plaza, un balcón, una tarde sin apuro. Después de meses de lecturas más recogidas, la primavera invita a otro tipo de ritmo, uno que permite abrir un libro nuevo sin la presión de terminarlo rápido, simplemente para acompañar las horas de sol que empiezan a extenderse.

Una mansión con secretos que crecen bajo tierra, una isla que busca a otra en medio del océano, una mujer que se convierte en espía en un reino plagado de monstruos: siete historias de autoras de distintas generaciones y países, que atraviesan géneros tan distintos como la poesía, el romance contemporáneo, el gótico juvenil y la fantasía épica, ideales para acompañar los primeros días de sol de la primavera.

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La teoría de los archipiélagos — Alice Kellen

Alice Kellen utiliza la metáfora de dos islas para construir una historia de amor en su novela La teoría de los archipiélagos

Alice Kellen, seudónimo de la escritora Silvia Hervás, publicó dieciséis novelas que fascinaron a más de tres millones de lectores. En esta historia, la autora retoma la idea de que todas las personas son islas que llegan solas al mundo y se van de la misma manera, aunque necesiten de otras islas alrededor para sentirse completas en medio de un mar que separa tanto como une.

La novela construye su historia de amor a partir de esa metáfora: dos protagonistas que se preguntan si es posible que dos islas se toquen en la profundidad del océano, aunque nadie logre verlo.

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‘El mapa de los anhelos’, la serie protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós y que está basada en la novela de Alice Kellen, se estrena el 17 de julio, solo en Netflix

La obra se suma a un catálogo que incluye títulos como Nosotros en la luna y El chico que dibujaba constelaciones, y que consolidó a Kellen como una de las autoras más leídas del romance en español. Dos de sus novelas ya llegaron a la pantalla: El mapa de los anhelos se convirtió en miniserie de Netflix en julio de 2026, mientras que Todo lo que nunca fuimos —primera entrega de la bilogía Deja que ocurra— se estrenó en los cines españoles y luego pasó a HBO Max, con Maxi Iglesias y Margarida Corceiro en los papeles protagónicos.

Ella es mi chica solar — Florencia Dapiaggi

La poetisa argentina Florencia Dapiaggi reflejó una etapa de tristeza en su primer libro Ella es mi chica solar

Florencia Dapiaggi es una de las voces jóvenes más destacadas de la poesía argentina actual. Este poemario fue su debut y antecedió a Cerezas y fuego, su trabajo más reciente, sobre el que la autora conversó con Infobae. A diferencia de esa segunda obra, marcada por el erotismo y la reconciliación con el deseo, Ella es mi chica solar se caracterizó por una voz más tímida y una mirada predominantemente triste sobre el mundo.

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“Antes estaba siempre triste y llorando”, explicó Dapiaggi sobre esa primera etapa de su escritura, en contraste con la firmeza y el enojo que reconoce en su producción posterior. La autora, que encontró en la poesía un refugio desde la adolescencia, describió ese proceso como parte de una maduración emocional y literaria que todavía continúa. “La poesía nunca me abandona. Yo puedo dejar de hacer un proyecto poético, pero la poesía está en mí, es mi manera de vivir y de entender el mundo”, afirmó en diálogo con este medio.

Hazelthorn — C.G. Drews

El escritor C.G. Drews explora el género gótico juvenil en la novela Hazelthorn mediante la historia de una mansión y sus misterios

C.G. Drews es autor bestseller número uno de The New York Times, ganador de los Barnes & Noble YA Awards 2025 y nominado a la Carnegie Medal en dos ocasiones. Su obra fue traducida a más de doce idiomas. En esta novela, Evander vive como un fantasma en los rincones olvidados de la mansión que le da nombre al libro: no puede irse ni entrar en los jardines, y mucho menos quedarse a solas con Laurie, el chico que intentó matarlo siete años atrás.

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Todo cambia cuando el tutor de Evander es asesinado y él hereda la propiedad. Laurie podría ser el único capaz de ayudarlo a encontrar al culpable, pero a medida que oscuros secretos emergen como musgo que sangra a través de las paredes, Evander deberá descubrir qué heredó en verdad antes de que el jardín exija ser alimentado. La novela llega después del éxito de No dejes entrar al bosque.

Escudo de gorriones — Devney Perry

Devney Perry ingresó a la fantasía épica con Escudo de gorriones, donde una princesa actúa como espía en un reino de monstruos

Devney Perry es autora bestseller de The Wall Street Journal y USA Today, nacida y criada en Montana, estado en que suele ambientar sus historias. En esta novela, la primera parte de una nueva saga, la autora se aparta de su terreno habitual para construir un mundo de fantasía donde los dioses enviaron monstruos para mantener humilde a la humanidad. Odessa, hija del Rey Dorado, ve su destino torcido cuando el príncipe Zavier del reino de Turah llega a la corte con la cabeza de siete monstruos y exige, según un antiguo tratado, una esposa a cambio: ella.

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De la noche a la mañana, Odessa se convierte en espía de su padre, que busca invadir la capital secreta de Turah antes de una migración monstruosa. Parte de su misión consiste en asesinar al Guardián, la mano derecha del príncipe, un hombre tan seductor como peligroso.

Una apuesta de amor — Lynn Painter

Lynn Painter narra una historia de citas y acuerdos sentimentales en Una apuesta de amor, obra que cuenta con adaptaciones en desarrollo

Lynn Painter presenta a Hallie Piper, decidida a hacer borrón y cuenta nueva después de tocar fondo en una habitación de hotel de la que sale gateando. Al mudarse de apartamento y renovar su vida, entra en una aplicación de citas y se encuentra con nada menos que Jack, el chico de cuya habitación se había escapado. Lejos de evitarse, ambos se convierten en aliados en la búsqueda del amor: comparten sus citas fallidas y suelen programarlas en el mismo restaurante para poder comer tacos juntos si las cosas no funcionan.

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Desanimados por la falta de resultados, Jack y Hallie hacen una apuesta para ver quién encuentra pareja primero, pero cuando acuerdan fingir ser novios durante una boda, los límites entre ambos se vuelven difusos.

Painter, además, tiene dos adaptaciones en curso: Mejor que en las películas se convierte en film original de Netflix, con Beatrice Kitsos como Liz Buxbaum y David Iacono como Wes Bennett, y su romance sobre hockey sobre hielo, Farsa sobre hielo, está siendo adaptado por Sony Pictures y la productora de Will Gluck, con estreno previsto para julio de 2027.

El pacto de la rosa — Sasha Peyton Smith

La autora Sasha Peyton Smith combina la literatura juvenil con la fantasía histórica en su libro El pacto de la rosa

Sasha Peyton Smith es una escritora estadounidense oriunda de las montañas de Utah, reconocida por su prosa atmosférica dentro de la literatura juvenil de fantasía histórica. Ya había alcanzado la lista de más vendidos de The New York Times con su debut, y en esta novela construye una historia sobre una competencia para conseguir el corazón del hijo de la reina hada, en un reino de Inglaterra donde todos sus ciudadanos pueden hacer tratos con la corona feérica.

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Ivy Benton compite por ese premio con la esperanza de salvar a su familia de la ruina y liberar a su hermana de un trato que la destruyó, mientras descubre que en el núcleo de la competencia se esconde un plan oscuro que podría acabar con Inglaterra y con su propio corazón. La novela combina bailes lujosos, rivalidades feroces y una alianza peligrosa con el hermano del príncipe.

Un amigo gratis — Inma Rubiales

Inma Rubiales reescribió la novela Un amigo gratis, una historia inspirada en el acoso escolar que sufrió durante la infancia

Inma Rubiales es una de las voces más reconocidas del romance juvenil en español. Esta novela es una edición reescrita y actualizada de su primera obra, realizada cuando tenía 14 años y autopublicada a los 17. La historia sigue a Nash, un adolescente que odia su propia timidez, y a Eleonor, presidenta de la asociación que le da nombre al libro, donde se reúnen los alumnos que sienten que no encajan en el instituto.

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“Un amigo gratis es el inicio de todo. Es la novela con la que decidí dedicarme profesionalmente a la escritura”, recordó Rubiales en diálogo con Infobae durante la feria. La autora contó que releer el manuscrito original le generó temor y que se lo entregó primero a su editora para que evaluara si funcionaba. “Esta novela fue casi como un diario donde yo contaba todo lo que sentía sin filtros”, explicó sobre esa primera versión, escrita a partir de una experiencia personal de acoso escolar que atravesó en su infancia.