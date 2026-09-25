La hija de Brooklyn Rivera pide medidas diplomáticas firmes contra el régimen de Nicaragua

Tininiska Rivera solicitó a la Organización de los Estados Americanos medidas diplomáticas más severas contra el régimen nicaragüense.

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Tininiska Rivera, hija del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera, espera que los cancilleres del hemisferio adopten medidas diplomáticas más firmes contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante la reunión convocada para el 2 de octubre por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Espero que la OEA apruebe resoluciones más firmes en el tema de Nicaragua, que reconozca estas violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas y demás sectores, y contra todos los nicaragüenses, y adopten mecanismos diplomáticos más severos para evitar la impunidad y más muertes de los presos políticos, de los cuales ocho son familiares y allegados de mi padre, que en paz descanse”, declaró Tininiska a La Prensa de Nicaragua.

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El Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria de los ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación de Nicaragua. La decisión coincidió con la presentación de un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que documentó al menos 161 desapariciones forzadas y varias muertes bajo custodia estatal.

El documento dedica parte de sus conclusiones al caso de Brooklyn Rivera, líder indígena y exdiputado de Yatama, quien fue detenido por la Policía el 29 de septiembre de 2023, en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). Posteriormente, fue trasladado a Managua y permaneció bajo custodia del régimen hasta su muerte.

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La familia de Brooklyn Rivera denunció que el régimen encabezado por Daniel Ortega no entregó el cuerpo ni permitió una autopsia./ (Agencia EFE)

De acuerdo con el informe del GHREN, las explicaciones oficiales sobre el fallecimiento de Rivera fueron contradictorias. El grupo señaló que las declaraciones del régimen presentaban inconsistencias médicas en aspectos fundamentales y que no podían verificarse debido a la ausencia de una investigación independiente o autopsia.

“La evaluación del Grupo, que incluyó un análisis médico independiente de las propias declaraciones del Gobierno, concluyó que estas declaraciones eran contradictorias entre sí, médicamente incoherentes en aspectos fundamentales y no podían verificarse debido a la ausencia de una investigación independiente o autopsia. Un caso en el que la presunción de responsabilidad del Estado por una muerte bajo custodia no ha sido refutada en absoluto”, expuso el informe.

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Para Tininiska, la reunión de cancilleres ocurre en un momento relevante para que la comunidad internacional examine la situación nicaragüense. La hija de Rivera consideró que los gobiernos deben mantener una postura firme y utilizar la diplomacia y los organismos multilaterales para acompañar a la población.

“La comunidad internacional debe mantenerse firme y organizada, utilizando la diplomacia y organismos como la OEA. No se trata solo de sancionar o presionar, sino de acompañar al pueblo y promover una salida democrática y pacífica”, sostuvo.

La investigación médica independiente determinó contradicciones en las versiones oficiales sobre el fallecimiento de Brooklyn Rivera.

Antes de la presentación del informe del GHREN, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expuso el documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe, titulado “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, describe violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población indígena.

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La situación también afecta a la familia de Rivera. Según información publicada por La Prensa, ocho familiares, amigos y allegados del dirigente fueron detenidos entre mayo y junio, después de que el régimen anunciara su muerte y trasladara su cuerpo a Managua. Desde entonces, sus parientes no cuentan con información oficial sobre su situación y desconocen los cargos que enfrentan.

“No podemos llorar por la muerte de mi padre con toda esta incertidumbre que seguimos viviendo”, lamentó Tininiska. También señaló que su familia no pudo reunirse para celebrar los 74 años de Rivera, que habría cumplido el 24 de septiembre.

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La familia y la comunidad indígena miskita tampoco pudieron cumplir la última voluntad del líder, conocida como taupla, que contemplaba su entierro en el likaudu, en Sandy Bay, Costa Caribe Norte, donde está sepultada su madre. La persecución contra sus familiares y allegados, afirmó Tininiska, continúa después de la muerte de su padre.