Cultura

Ai Weiwei instala 500 cascos de guerra en el puerto de Sidney y llama "basura" al 90% del arte contemporáneo

Una instalación con cascos de hierro fundido, frente al edificio de la Ópera, materializa la visión del artista chino sobre los actuales conflictos armados y la “amnesia colectiva” de la humanidad

Retrato en blanco y negro de Ai Weiwei con las manos abiertas colocadas alrededor de los ojos
El artista chino Ai Weiwei posa en blanco y negro mientras coloca sus manos alrededor de sus ojos para la exposición Trace en el Museo Hirshhorn. (Ai Weiwei Studio / Gao Yuan)
Guardar

Ai Weiwei, el artista chino más conocido del mundo, presentó en el puerto de Sidney una instalación de 40 metros compuesta por 500 cascos de combate de hierro fundido, obra que reflexiona sobre la guerra, la muerte y la amnesia colectiva frente a los conflictos armados. La pieza se llama Mushrooms —“hongos”, en inglés— y es el encargo de este año para el espacio exterior del Museo de Arte Contemporáneo (MCA) de la ciudad australiana. El título alude al parecido visual entre las tapas de los hongos y la forma de los yelmos militares, pero también a las asociaciones del reino fungal con la descomposición, la muerte y la fragilidad de la vida que la guerra destruye.

Ai Weiwei concibió la obra tras el estallido de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el gobierno alemán ofreció a las fuerzas ucranianas apenas 5.000 cascos militares. La reacción del artista, según relató en una entrevista publicada por The Guardian, fue inmediata: “Me reí. Pensé: vaya, qué interesante. Al inicio del conflicto, se puede decir que Alemania o Europa no entendían la naturaleza de la guerra”.

PUBLICIDAD

Esa ironía —5.000 cascos para una guerra que requería artillería— disparó una investigación de dos años sobre el complejo militar industrial: quién diseña las bombas, cómo se fabrican los arsenales, de qué manera se despliegan en los campos de batalla. El artista llegó incluso a visitar cuatro veces las líneas del frente en Ucrania el año pasado. En su teléfono guarda imágenes y vídeos de esos viajes: él mismo aprendiendo a disparar un fusil, soldados con uniformes bordados con girasoles —motivo que el artista chino les encargó—. Ese material formará parte de un próximo documental.

Filas de cascos metálicos colocados sobre una superficie perforada de color oscuro
La instalación 'Mushrooms' de Ai Weiwei en el Museo de Arte Contemporáneo de Australia: decenas de cascos metálicos reposan alineados en filas sobre una plataforma perforada (Foto: Ai Weiwei Studio/ Anna Kučera)

Frente a la Ópera de Sídney: paz y destrucción

La localización de Mushrooms no es fortuita. La instalación se despliega sobre una plataforma elevada con vista directa al Ópera de Sidney, uno de los edificios más emblemáticos del mundo. Ai Weiwei lo eligió deliberadamente: “Ese edificio representa el disfrute racional y pacífico… pero al mismo tiempo hay que re-anunciar que hay guerras en curso y que la paz es esencial para cualquier sociedad civilizada”, afirmó. Ese verbo —“re-anunciar”— resume la inquietud central que atraviesa toda su obra reciente. Ai Weiwei se muestra preocupado por lo que describe como una amnesia colectiva frente al estado de la geopolítica mundial, o directamente una negativa a mirar: “No podemos ser ciegos, no podemos decir que no sabemos la situación. Sabés la situación y simplemente fingís que no la sabés”, señaló.

PUBLICIDAD

En la misma conversación, Ai abordó el genocidio en Gaza y articuló una preocupación más amplia sobre la falta de solidaridad en la modernidad: el fracaso colectivo para entender que “si la injusticia le ocurre a una persona, le ocurre a toda la humanidad”. Sus visitas a los campos de batalla de Járkiv, en Ucrania, forman parte de ese mismo impulso: restablecer un vínculo real con otros seres humanos, por difícil y peligroso que resulte.

Una plataforma con esferas en el césped junto a un crucero, la Ópera de Sídney, palmeras y el Museo de Arte Contemporáneo
La instalación 'Mushrooms' de Ai Weiwei ocupa desde esta semana la plaza del Museo de Arte Contemporáneo en la bahía de Sídney, con el icónico edificio de la Ópera de fondo (Foto: Ai Weiwei Studio/ Anna Kučera)

El 90% del arte contemporáneo es “basura”

Sobre el papel del arte como fuente de esperanza, Ai fue tajante. El arte contemporáneo está “muy corrompido”: “El 90% de lo que vemos en la mayoría de las instituciones, o en los llamados círculos artísticos, no es más que basura. El arte real cuestiona el orden existente. El arte no consiste en representar la llamada belleza, sino en cuestionar el juicio existente sobre todo: en política, en la vida, en las relaciones personales, en el juicio individual. Pero ese tipo de arte nunca es alentado. La gente quiere que te portes bien, que seas un tipo simpático, agradable, alegre, que disfrutes de la vida. Y así la mayoría de lo que vemos en los museos es muy decorativo y sentimental, sin ninguna relación con la lucha humana y nuestra realidad”.

Ai Weiwei, que reside desde hace seis años en una granja en el Alentejo, Portugal, recibió al periodista de The Guardian en un edificio que él mismo describió como réplica de su antiguo estudio de Shanghái, demolido de forma polémica. El espacio, de dimensiones catedralicias y sin obra expuesta en sus paredes, resume su filosofía: “La gente pregunta, ¿para qué sirve este edificio? Para qué. A la mierda eso. Quizás no sirve para nada. Está vacío. Y el vacío es algo que la gente no puede aceptar”. El artista disidente con el régimen de su país, señaló que su proceso creativo nace de la “curiosidad” y del “aburrimiento”, y que nunca prepara su vida para hacer una obra ni hace obras para su vida. Tampoco tiene “metas” para el futuro. “Lo único que deberíamos intentar hacer”, concluyó, “es vivir una vida que pueda capturar la luz de forma natural”.

Temas Relacionados

Arte contemporáneoAi WeiweiSidneyUltimas noticiasUltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para celebrar un cuarto de siglo de canciones y sueños

Este domingo 27 en el Teatro Broadway la cantautora colombiana presenta 'Letra y Música', un recorrido íntimo desde sus primeras composiciones adolescentes hasta su obra más reciente

Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para celebrar un cuarto de siglo de canciones y sueños

Ariana Harwicz, cancelada en España y publicada en Irán: editan en persa su último libro

La desprogramaron de un festival en Granada por oponerse al boicot a Israel. En medio de la tormenta que esto suscitó, la obra de la escritora argentina llega a Teherán

Ariana Harwicz, cancelada en España y publicada en Irán: editan en persa su último libro

Gershwin y Ariel Ramírez, unidos en dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador en el Palacio Libertad

La agrupación universitaria, dirigida por Gabriela Gariglio, actuará junto al Coro Nacional de Música Argentina el viernes 2 y sábado 3 de octubre para interpretar obras emblemáticas de ambas tradiciones musicales

Gershwin y Ariel Ramírez, unidos en dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador en el Palacio Libertad

"¿Qué hacemos con esos fantasmas?": la pregunta de Mariana Enriquez que guía 'Mis muertos tristes', la miniserie dirigida por Pablo Larraín

La escritora argentina y el cineasta chileno describen el proceso de selección de los relatos, la invención de un linaje familiar que une los cuentos y las decisiones narrativas que definen la obra

"¿Qué hacemos con esos fantasmas?": la pregunta de Mariana Enriquez que guía 'Mis muertos tristes', la miniserie dirigida por Pablo Larraín

Por qué el alcalde más joven de Nueva York repartirá 70.000 entradas de ópera gratis: la estrategia detrás de un gesto insólito

Zohran Mamdani selló una alianza con la Metropolitan Opera, en medio de una crisis financiera que amenaza la supervivencia de una de las emblemáticas instituciones de la ciudad

Por qué el alcalde más joven de Nueva York repartirá 70.000 entradas de ópera gratis: la estrategia detrás de un gesto insólito

DEPORTES

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

Las 10 sanciones que podría afrontar Manchester City en la Premier League tras ser declarado culpable de más de cien infracciones

Colapinto y Gasly, en el centro de la interna de Alpine: qué se juega cada piloto dentro del equipo

Inolvidable remontada de Argentina para ganar el oro en atletismo: la corrida de Larregina para pasar del 5° al 1° lugar

Sismo en la Premier League: Manchester City fue declarado culpable de más de 100 infracciones y recibiría un sanción histórica

TELESHOW

La noche del Martín Fierro de Radio que le dio a Oscar González Oro el gran reconocimiento de sus pares: "Esto lo soñé"

La noche del Martín Fierro de Radio que le dio a Oscar González Oro el gran reconocimiento de sus pares: "Esto lo soñé"

El adiós de los colegas de Oscar González Oro al conductor que hizo de la radio una compañía para millones

Daniel Hadad recordó a Oscar González Oro: "Tenía magnetismo, su voz es única"

La indignación de Verónica Lozano por el acoso a las mujeres: “¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad?”

El Negro Oscar González Oro: “Yo no elegí a la radio, la radio me eligió a mí”

INFOBAE AMÉRICA

El “Come Hombres de Los Frailes” murió tras un operativo ejecutado por la policía en República Dominicana

El “Come Hombres de Los Frailes” murió tras un operativo ejecutado por la policía en República Dominicana

El Salvador hará contrataciones directas para proyectos nacionales de inteligencia artificial y robótica

Marta Gómez vuelve a Buenos Aires para celebrar un cuarto de siglo de canciones y sueños

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias

El merenguero Julián Oro Duro recibe el alta médica tras las lesiones sufridas durante un asalto en República Dominicana