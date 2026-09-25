La noche del Martín Fierro de Radio que le dio a Oscar González Oro el gran reconocimiento de sus pares: "Esto lo soñé"

DIscurso de Oscar González Oro en los Martín Fierro de Radio 2022

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La radio argentina perdió este 25 de septiembre a Oscar “El Negro” González Oro, quien murió a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía años.

La muerte del periodista y conductor reavivó una de las escenas más representativas de su trayectoria reciente: el homenaje que recibió en los Martín Fierro de Radio de 2022, el único reconocimiento que APTRA le otorgó en toda su carrera. Aquella noche, al subir al escenario del Golden Center de Parque Norte, González Oro definió el galardón con una frase que sintetizó su vínculo con el medio: “Esto lo soñé”.

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Durante la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), el conductor agradeció el homenaje, recibió una placa y evocó un texto de Jorge Luis Borges antes de referirse a los equipos que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

Oscar González Oro en el agradecimiento por el homenaje de APTRA (Crédito: RS Fotos)

“Para mí, para mi equipo, para los equipos que trabajaron conmigo”, expresó entonces. También saludó a colegas como Alejandro Dolina, Eduardo Feinmann, Jorge Lanata, Lalo Mir y Valeria Mirabella, su locutora histórica.

González Oro aprovechó el momento para nombrar a sus hijos, Agustín y Pablo, y a las emisoras que marcaron su recorrido profesional: Radio Del Plata, Radio 10, La Red, Radio Rivadavia y Mitre. En ese repaso destacó especialmente a Daniel Hadad, con quien trabajó durante 14 años. “Me inventó, me escuchaba en Del Plata y me convocó durante años para inaugurar la 10”, dijo sobre él.

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Luis Ventura lo reconcilió con el Martín Fierro y con APTRA

Detrás de aquel momento en el escenario había una historia de reconciliación. Luis Ventura, presidente de APTRA, fue quien impulsó el homenaje y quien logró que González Oro estuviera presente para recibirlo. El conductor nunca había ganado un Martín Fierro competitivo a lo largo de sus más de tres décadas de carrera, una herida que permanecía abierta y que Ventura se propuso sanar desde que asumió al frente de la institución.

Oscar González Oro junto a Luis Ventura con la distinción que le entregó APTRA (Crédito: RS Fotos)

“Una de las primeras gestiones que hicimos con esta comisión, una de las cosas que yo pedí era sanar esa herida abierta de que el hombre más popular de la radiofonía argentina tuviera su homenaje”, relató Ventura hoy al enterarse de su muerte. El proceso no fue sencillo: González Oro había desistido de asistir a la ceremonia, pero el presidente de APTRA logró convencerlo y trasladarlo desde Punta del Este hasta Buenos Aires para que pudiera recibir el reconocimiento en persona. “Lo traje de Montevideo, de Punta del Este. Lo traje para acá”, recordó.

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Ventura eligió recordarlo este viernes desde un lugar íntimo. “Yo tenía una frecuencia de comunicación con él. Lo llamaba permanentemente”, contó, y se detuvo en aquel episodio como uno de los que más lo marcó. “No me voy a quedar con ninguna angustia ni tristeza, porque me di el gusto de reconciliarlo con el Martín Fierro y con APTRA”, afirmó.

La imagen de aquella noche quedó grabada en su memoria. “Se llevó la distinción y la honorabilidad de ese privilegio de tener el bronce en la mano y disfrutarlo y agradecerlo. Ovación. Unánime”, describió Ventura, quien subrayó el carácter excepcional de la escena: “Son pocos esos casos donde el Martín Fierro genera unanimidad”.

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A pesar de su larga y exitosa trayectoria, recién con la llegada a la presidencia de APTRA de Luis Ventura, Oscar González Oro obtuvo su homenaje y pudo reconciliarse con la entidad que otorga el Martín Fierro (Crédito: RS Fotos)

El conductor se había despedido de la actividad diaria en marzo de 2021, luego de más de tres décadas de carrera. En una entrevista con Teleshow, explicó que no quería competir con su propia historia profesional y que buscaba recuperar tiempo con su familia.

“No quiero morir trabajando en una radio”, había dicho al contar que la pérdida de personas cercanas influyó en su decisión. También sostuvo que el ritmo cotidiano de la radio le había impedido acompañar de cerca los últimos años de crecimiento de sus hijos.

Su despedida no significó que se apartara de la memoria de un medio al que quedó asociado por sus programas de actualidad, entrevistas y opinión. El homenaje de 2022, recibido frente a colegas y amigos, fue una de las últimas grandes celebraciones públicas de esa trayectoria.

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