Una novela sobre la crisis en Haití fue excluida del premio literario más importante de Francia por sospechas de uso de IA y plagio

Excluyen de los nominados al Goncourt a T. Orélien por sospechas de uso de IA y de plagio (Composición Infobae: Joel Saget/AFP / Pangram)

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La Academia Goncourt, que entrega el premio homónimo considerado el más prestigioso de las letras en francés, anunció este viernes la exclusión del haitiano-canadiense Thélyson Orélien de su lista inicial de 16 nominados, tras emerger acusaciones de plagio y de uso de la inteligencia artificial (IA) en su novela.

En un comunicado, la institución, que hasta ahora había optado por la prudencia, señaló que la decisión de suprimir de la selección el libro ‘C’était ça ou mourir’ (Era eso o morir) se adoptó por “la voluntad de preservar la integridad del premio Goncourt y la de la Academia, cuyo papel central consiste en promover y coronar la literatura escrita por mujeres y hombres”.

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Eso habida cuenta de que la novela publicada por la editorial Grasset, que ha sido un éxito de ventas en Francia y Canadá, “es con toda probabilidad en gran medida el producto de una inteligencia artificial”, de acuerdo al “resultado convergente de varios análisis de investigadores y periodistas de confianza”.

“Se trata de enviar un mensaje claro” a los participantes, subraya el texto, “un mensaje que afirma que no respaldamos ni respaldaremos de una u otra forma la creación de textos generados con la ayuda de la IA”.

Un ejemplar del libro "C'etait ça ou mourir", del autor Thelyson Orélien, en una mesa en una librería de París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

A esas sospechas, que habían levantado un fuerte revuelo en las redes sociales en los últimos días pese a que el autor y la editorial las negaban, se sumaron también después acusaciones de plagio en Canadá contra Orélien por textos publicados en la década pasada.

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La Academia indicó que no hará más comentarios y confirmó que hará pública su segunda lista de nominados como estaba previsto, con ocho títulos, el 6 de octubre de 2026. Posteriormente se reducirán las obras seleccionadas hasta un total de cuatro finalistas y el ganador del premio será anunciado en París el 3 de noviembre.

La novela de Thélyson Orélien (Gonaïves, Haití, 1988) cuenta la historia de Jonas Dorléon, un profesor de 29 años que lo abandona todo para huir de la extrema violencia de las bandas armadas en Haití.

Thélyson Orélien (François Couture / Wikipedia)

Con poco más que un cuaderno de poemas y una foto de su madre en una bolsa de plástico, emprende una dura odisea clandestina desde la República Dominicana, pasa por Brasil y México, y llega a las puertas de Estados Unidos y Canadá. En su camino se enfrenta a la dureza de la selva, a la violencia de las fronteras y al acoso de los agentes de inmigración para lograr sobrevivir.

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El Goncourt se entrega cada año desde 1903 y su ganador es elegido por los diez miembros de la academia homónima, creada por el escritor decimonónico francés Edmond de Goncourt.

El premio, que por su prestigio y popularidad asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas, tiene una dotación económica meramente simbólica, ya que el ganador recibe un cheque por valor de solo diez euros.

Entre los ganadores del Goncourt figuran algunos de los grandes nombres de las letras francesas desde hace más de un siglo, desde Marcel Proust a Pierre Lemaitre pasando por Aamin Maalouf, Marguerite Duras o Simone de Beauvoir.

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Fuente: EFE