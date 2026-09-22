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Quedan siete días para ver en Prime Video la película de Martin Scorsese que le dio su único triunfo en los Oscar: “Actores de primera y un guion brillante”

La cinta abandonará la plataforma el próximo 29 de septiembre

Martin Scorsese recibe el Óscar al mejor director de manos de sus colegas Stephen Spielberg (derecha), George Lucas (segundo por la derecha) y Francis Ford Coppola (izquierda) en la 79.ª edición de los Oscar. (Reuteurs)
Martin Scorsese recibe el Óscar al mejor director de manos de sus colegas Stephen Spielberg (derecha), George Lucas (segundo por la derecha) y Francis Ford Coppola (izquierda) en la 79.ª edición de los Oscar. (Reuteurs)
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La herencia de Martin Scorsese (Nueva York, 1942) es larga, y eso que no ha terminado. Desde que debutó con Who’s That Knocking at My Door hace exactamente 59 años, el director de películas como Taxi Driver, Shutter Island o El lobo de Wall Street solo ha hecho más que acumular un capital que le convierte en uno de los mejores cineastas de la historia del cine. Ahora bien, por Oscars -ganados- no será.

Scorsese acumula 10 nominaciones al Oscar a mejor director, lo que le convierte en el cineasta vivo con más candidaturas de todos los tiempos en esa categoría. En total, su nombre ha aparecido 16 veces entre los nominados de la Academia, contando también sus candidaturas como guionista y productor. Y, sin embargo, solo una de esas diez nominaciones como director terminó en victoria: la que consiguió por Infiltrados en 2007.

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La película, estrenada un año antes, puso fin a una sequía que para entonces empezaba a resultar difícil de explicar. Scorsese había optado previamente al premio por Toro salvaje, La última tentación de Cristo, Uno de los nuestros, Gangs of New York y El aviador, pero siempre había salido de la ceremonia sin la estatuilla.

Leonardo DiCaprio y Matt Damon en 'Infiltrados', de Martin Scorsese. (Warner Bros Pictures)
Leonardo DiCaprio y Matt Damon en 'Infiltrados', de Martin Scorsese. (Warner Bros Pictures)

Hasta que llegó Infiltrados, remake estadounidense del thriller hongkonés Infernal Affairs, estrenado en 2002. La historia sigue a Colin Sullivan (Matt Damon), un mafioso infiltrado en la policía de Boston, y a Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), un oficial encubierto que se inmiscuye en la organización criminal de Frank Costello (Jack Nicholson), jefe de la mafia irlandesa. El reparto lo completaban Mark Wahlberg, Martin Sheen y Alec Baldwin.

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Disponible en Prime Video hasta el 29 de septiembre

“No hay ningún gran misterio en cuanto a por qué Infiltrados ganó los premios a la mejor película, al mejor director, al mejor guion adaptado y al mejor montaje”, escribió Deadline tras la victoria de Scorsese. “Era una película fantástica. Recaudó mucho dinero, así que al público le gustó muchísimo. Contaba con actores de primera y un guion brillante. Marty Scorsese era el favorito sentimental de cara a esta competición. Y, bueno, una comedia nunca gana el premio a la mejor película. Y a los miembros de la Academia o les encantó Babel o la odiaron. A pesar de lo que digan los expertos en los Óscar, esto no es ciencia espacial: lo único que necesita una película para hacerse con el premio es que unos 1.300 votantes se sientan lo suficientemente entusiasmados con ella y marquen su papeleta en consecuencia”.

Infiltrados terminó recaudando casi 300 millones de dólares en todo el mundo y arrasó en los Oscar de 2007 con cuatro premios: mejor película, mejor director, mejor guion adaptado para William Monahan y mejor montaje para Thelma Schoonmaker.

La hija de Martin Scorsese, Francesca, bromea con su padre sobre cuáles son las cualidades que debe evitar en un hombre.

Desde entonces, Scorsese ha vuelto a competir por la estatuilla con películas como Hugo, El lobo de Wall Street, El irlandés y Los asesinos de la luna, pero no ha conseguido una segunda victoria. Mientras tanto, puedes disfrutar de esta cinta en Prime Video, que abandonará la plataforma el próximo 29 de septiembre.

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