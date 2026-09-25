Panamá

Paralizan la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras un accidente laboral

La decisión se tomó después de una caída ocurrida la noche del jueves. El consorcio informó que el trabajador está estable y colabora con las autoridades.

El Mitradel ordenó paralizar casi todos los frentes del Cuarto Puente mientras inspecciona las condiciones de seguridad. Cortesía MOP
El Mitradel ordenó paralizar casi todos los frentes del Cuarto Puente mientras inspecciona las condiciones de seguridad. Cortesía MOP
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El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ordenó este viernes 25 de septiembre la paralización de casi todos los frentes de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

La decisión siguió a la caída de un trabajador en el área de prefabricados de Figali y, según la ministra Jackeline Muñoz, responde también a incidentes de seguridad registrados previamente en el proyecto.

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El accidente ocurrió la noche del jueves 24, cuando el trabajador cayó desde una plataforma de aproximadamente dos metros de altura. El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que portaba equipo de protección personal, recibió primeros auxilios en el sitio y fue trasladado a un centro médico. Según la empresa, se encuentra estable y sus lesiones no son graves.

La ministra señaló que el hecho no causó una muerte, pero advirtió que en el proyecto ya se han registrado tres accidentes fatales, además de otros incidentes.

La ministra Jackeline Muñoz indicó que los trabajos no se reanudarán hasta que se corrijan las deficiencias detectadas. Tomada de la Presidencia
La ministra Jackeline Muñoz indicó que los trabajos no se reanudarán hasta que se corrijan las deficiencias detectadas. Tomada de la Presidencia

Muñoz explicó que el Mitradel había realizado inspecciones y sostenido reuniones con los responsables de la obra para pedir ajustes. La suspensión se mantendrá hasta que se corrijan las condiciones de seguridad identificadas.

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La medida alcanza sectores como Cerro Sosa, Figali y Veracruz, así como los frentes M3, M4 y M6. Inspectores del Mitradel fueron desplegados en distintas áreas para evaluar las condiciones de trabajo. Muñoz afirmó que ninguno de los frentes afectados reabrirá antes de que se subsanen las deficiencias y la institución compruebe las medidas adoptadas.

Entre las situaciones que cuestionó, la ministra mencionó una fotografía de inspección en la que se observaba a trabajadores dentro de una excavación. También dijo que el ministerio recibe denuncias sobre obreros panameños presuntamente enviados a zonas no permitidas o sin la protección necesaria.

Muñoz sostuvo que terminar el puente es una prioridad para el Gobierno, por su impacto en los desplazamientos entre la capital y Panamá Oeste, pero insistió en que la obra no puede continuar bajo condiciones que pongan en riesgo a sus trabajadores. La titular del Mitradel solicitó conocer qué acciones concretas aplicará la empresa antes de autorizar la reanudación.

El Ministerio de Obras Públicas reportó un avance físico del 41% antes de la paralización. Cortesía del MOP
El Ministerio de Obras Públicas reportó un avance físico del 41% antes de la paralización. Cortesía del MOP

En su comunicado, el CPCP indicó que colabora con las autoridades que investigan el accidente y evalúa las medidas de seguridad que deban reforzarse. El consorcio afirmó que activó sus protocolos de emergencia inmediatamente después de la caída. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para reiniciar los trabajos en los frentes paralizados.

La suspensión ocurre cuando el proyecto registra un avance físico del 41%, de acuerdo con el informe publicado esta semana por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Las labores se concentraban en la cimentación, el levantamiento de columnas y la preparación para montar dovelas en los viaductos. El MOP mantiene diciembre de 2028 como fecha contractual de entrega.

El puente está a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las empresas China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company. La obra contempla una estructura atirantada de seis carriles, viaductos e intercambiadores para crear una nueva conexión vial sobre el Canal, al norte del Puente de las Américas.

El Cuarto Puente tiene un costo estimado de $2.387 millones, incluida la adenda para el Intercambiador Este, y su entrega contractual está prevista para diciembre de 2028. Cortesía del MOP
El Cuarto Puente tiene un costo estimado de $2.387 millones, incluida la adenda para el Intercambiador Este, y su entrega contractual está prevista para diciembre de 2028. Cortesía del MOP

La inversión estimada asciende a $2.387 millones, cifra que incluye una adenda de aproximadamente $295 millones para rediseñar el Intercambiador Este. El contrato original fue adjudicado por cerca de $1.370 millones. El costo y el calendario han cambiado durante el desarrollo del proyecto, que ahora enfrenta una nueva interrupción mientras se revisan sus condiciones laborales.

La ministra también planteó cuestionamientos sobre la contratación de personal extranjero y defendió la disponibilidad de trabajadores panameños con capacidad técnica. Esas observaciones se suman a las inspecciones laborales efectuadas este año.

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