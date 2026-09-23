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‘La bola negra’ ya arrasa antes de su estreno: “Hemos tenido que ampliar sesiones, hay salas que llevan llenas desde principios de septiembre”

Algunos cines están anunciando nuevos pases debido a la alta demanda para una película que apunta alto en los próximos Oscar

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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El furor por Los Javis y La bola negra, y eso que la película aun ni se ha estrenado. El filme que representará a España en los Oscar aterriza en salas esta misma semana, pero hay algunas que ya están llenas antes de que llegue el viernes. Así lo han podido comprobar muchos de los espectadores que han empezado a comprar tickets para el finde del estreno, y así lo han explicado algunos cines que han tenido que ampliar sus sesiones en vista de la alta demanda que está habiendo con la película.

“La película ha tenido la mejor preventa de nuestra historia, hay salas que llevan llenas desde principios de septiembre”, anunciaban los Cines Embajadores, unos cines de barrio que comenzaron en Madrid hace algunos años y ya se han establecido como salas de referencia no solo en capital, sino también en otras ciudades como Oviedo, Santander o Logroño. “Lo que hemos hecho ha sido ampliar sesiones en función de la demanda que ha habido”, justificaba la cadena ante la alta demanda mostrada por buena parte de sus espectadores habituales y no tan habituales.

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Los Emnajadores tienen ahora mismo, solo para Madrid, un total de 16 sesiones de La bola negra en su día de estreno, y eso en unos cines que apenas tienen más de ocho salas repartidas entre su local de Glorieta Santa María de la Cabeza y la Calle Ercilla. No son los únicos con sesiones agotadas para el día del estreno, pues los Renoir, otros míticos cines de Madrid, están en una situación parecida, con varias de sus sesiones vespertinas agotadas o cerca de estarlo.

Penélope Cruz en 'La bola negra'
Penélope Cruz en 'La bola negra'

Atención a las sesiones especiales

La mayor demanda se ha concentrado precisamente en algunas de las sesiones que estos cines ofrecen con coloquios o presentaciones de parte del equipo. Los Cinesa, por ejemplo, anunciaban una sesión para este mismo viernes con coloquio de Los Javis en su sala de Méndez Álvaro. Una sesión que no tardó en agotarse en cuestión de minutos, poniendo de manifiesto que al público no solo le interesa la película como tal, sino también el poder disfrutar de la experiencia de comentarla con sus creadores. Estas actividades interactivas han sido propuestas e impulsadas en los últimos años desde la pandemia precisamente por cines como los Embajadores, que también contarán con sesiones especiales en las que intervendrán miembros del equipo, como Carlos González.

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La bola negra narra las historias cruzadas de tres personajes: Sebastián, un soldado de la Guerra Civil que se encuentra con un prisionero del bando republicano, Carlos, un joven de Granada que intenta entrar en un casino por intervención de su padre, y Alberto, un historiador de Madrid que empieza a indagar sobre el pasado de su familia ante la negativa de su madre a contarle nada. Los tres están unidos por el hecho de ser homosexuales, pero sobre todo por las heridas de un país en constante conflicto y cuyas heridas nunca terminan de cicatrizar del todo. Con actores como Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeu, Carlos González o Milo Quifes y la presencia de estrellas internacionales como Penélope Cruz o Glenn Close, La bola negra está llamada a ser la gran película española del año. Y nadie quiere perdérsela, literalmente.

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