Ante la suba del dólar, el Banco Central evitó comprar divisas por cuarta vez en el año

Un hombre pasa en bicicleta por delante del Banco Central de Argentina, un día después de las elecciones de mitad de legislatura, en Buenos Aires (Argentina), el 27 de octubre de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

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Por cuarta vez en 2026, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no compró divisas. Aunque acumula compras por más de USD 14.300 millones en lo que va del año, la suba del dólar llevó a la autoridad monetaria a quedarse al margen del mercado cambiario para evitar una presión mayor sobre el tipo de cambio.

Desde que comenzó en enero la cuarta fase del programa monetario, el BCRA acumuló compras por USD 14.327 millones, que reforzaron las reservas internacionales. De esa forma, dejó atrás la meta anual de USD 10.000 millones y mantiene abierta la posibilidad de llegar a USD 16.000 millones.

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La meta se alcanzó en junio, aunque desde entonces, la entidad presidida por Santiago Bausili, moderó el ritmo de sus intervenciones. En septiembre adquirió USD 232 millones, un promedio diario de USD 12,5 millones, por debajo de los registros observados en los meses anteriores.

Agosto cerró con compras por USD 768 millones, el menor volumen mensual de 2026. En julio, las adquisiciones habían alcanzado USD 2.162 millones; en junio, USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones y, en enero, USD 1.158 millones.

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La entidad atribuye el menor nivel de compras a las condiciones del mercado cambiario y a la estacionalidad, marcada por una menor liquidación del sector agroexportador. La estrategia contempla incorporar divisas cuando exista oferta genuina, sin buscar alterar el precio de la moneda estadounidense mediante intervenciones que presionen sobre la plaza.

El Banco Central también analiza que la suba de las compras de dólares de personas físicas, que en julio llegó al mayor nivel del año, no responde de manera exclusiva al ahorro. Según su evaluación, una parte de esas divisas se dirige a mercados alternativos y permite cubrir pagos de importaciones y distribución de dividendos de empresas que no acceden directamente al mercado oficial.

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Para la autoridad monetaria, las cifras de agosto y septiembre difieren de la dinámica habitual, pero son consistentes con la actual etapa del programa económico. Una absorción más acotada de dólares, luego de meses de compras elevadas, limita a su vez la emisión de pesos, mientras la demanda de moneda local se canaliza hacia títulos públicos de corto plazo.

“Si compramos reservas cuando no hay oferta, somos factor distorsivo en esa dinámica de mercado”, señalaron fuentes del banco de bancos. La frase busca diferenciar la política actual de una intervención orientada a sostener una cotización específica del dólar.

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El Gobierno espera una mayor oferta de divisas en el tramo final del año, a partir de la cosecha de trigo y de los ingresos del sector energético. En esa previsión, la producción de Vaca Muerta aparece como uno de los factores para fortalecer las cuentas externas.

El dólar volvió a subir

El dólar mayorista volvió a subir este viernes, con un avance de seis pesos, equivalente al 0,4%, y terminó la rueda en 1.525,50 pesos. De esta manera, alcanzó un nuevo máximo nominal y acumuló tres jornadas consecutivas al alza.

En la semana, la cotización mayorista ganó 11 pesos, un 0,7%, mientras que en septiembre registró un incremento de 17 pesos, o 1,1 por ciento.

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El límite superior de las bandas cambiarias fijado por el Banco Central se ubica en $1.912,76. De este modo, el tipo de cambio mayorista permanece a $387,26, o 25,4%, de ese techo.

En el segmento minorista, el dólar subió cinco pesos, un 0,3%, y cerró a $1.545 para la venta en el Banco Nación, también en un récord nominal. El dólar blue, en tanto, no tuvo cambios y se mantuvo en $1.560, a diez pesos de su máximo del 28 de julio.