Mundo

El calor amenaza la producción de arroz en Japón y puso en alerta a los científicos, que ya buscan una solución

La temperatura récord de los últimos veranos deterioró la calidad del grano en los arrozales tradicionales japoneses y obligó a agricultores de todo el país a reconvertirse, adoptando nuevas semillas capaces de prosperar donde las antiguas ya no lo logran

Vista panorámica de arrozales en terrazas con un camino central por el que camina una persona con sombrero de paja bajo el sol directo.
Las temperaturas elevadas y las lluvias inferiores al promedio deterioran la calidad comercial de los granos y llevan a productores del archipiélago a incorporar cultivos capaces de tolerar condiciones extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las olas de calor y las lluvias por debajo del promedio ponen en riesgo la producción de arroz en Japón. Las temperaturas elevadas dejan granos opacos y frágiles, reducen su calidad comercial y obligan a los agricultores a adoptar variedades de arroz resistentes al calor. El problema se agravó tras los récords de 2023, que contribuyeron a la crisis del arroz Reiwa de 2024.

Ante esa realidad, agricultores de todo el archipiélago abandonan las semillas tradicionales. Según el Ministerio de Agricultura, las variedades termotolerantes cubrieron 248.000 hectáreas en 2025, un 18% del total del cultivo y un salto drástico frente a las 42.000 hectáreas del año anterior, según informó The Guardian.

PUBLICIDAD

Saga lidera la adopción de semillas resistentes al calor en Japón

Infografía con ilustraciones de un sol brillante, plantas de arroz, granos, termómetros, un mapa de Japón y un agricultor en el campo.
La adopción de variedades de arroz resistentes al calor en Japón responde al deterioro de las cosechas tradicionales causado por las temperaturas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haruki Kawasaki, agricultor de Shiroishi, en la prefectura de Saga, cultiva hinatamaru —una variedad de arroz desarrollada para resistir el calor extremo— desde que los ensayos exitosos de 2024 la consolidaron como alternativa viable. A sus 63 años, también ajustó sus horarios. “Antes pasábamos el día entero en el campo. Ahora empezamos temprano y terminamos alrededor del mediodía. Por las tardes, el calor es insoportable”, dijo al diario británico.

Según el Ministerio de Agricultura de Japón, las variedades termotolerantes cubren ya casi el 67% de la superficie arrocera de Saga. Le siguen Nagasaki, con algo menos del 50%, y Shimane, con el 47%. En las regiones del noreste, históricamente más expuestas al frío, la adopción todavía es baja.

PUBLICIDAD

Hinatamaru es el resultado de 12 años de investigación del Centro de Ensayos Agrícolas de la Prefectura de Saga. Tras ensayos exitosos en 2024, se expandió con rapidez. “Los agricultores estaban decididos a producir arroz delicioso que aguantara el calor”, explicó Kazuhiro Matsumoto, funcionario del área de cultivos del centro, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Las olas de calor arruinan los granos y forzaron al gobierno a liberar reservas de emergencia

Las manos de un agricultor sostienen una planta de arroz con gotas de agua sobre un arrozal inundado al amanecer.
El Ministerio de Agricultura informó que la superficie plantada con estos materiales alcanzó ese nivel frente a las 42.000 del año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las temperaturas permanecen elevadas de forma sostenida después de que las plantas florecen, las semillas no completan su desarrollo: se vuelven opacas, quebradizas e inadecuadas para su venta como arroz pulido de primera calidad.

Ese fenómeno se agravó en 2023, cuando el calor récord desencadenó al año siguiente la llamada “crisis del arroz Reiwa”. El gobierno japonés debió liberar reservas de emergencia para contener una escasez severa y una escalada de precios, una medida sin precedentes. La agencia meteorológica del país creó además una nueva categoría —“días cruelmente calurosos”— para registrar jornadas en que el termómetro supera los 40°C.

Un informe publicado este mes por Greenpeace Japón advirtió que cuatro de los cultivos otoñales más representativos del país, entre ellos el arroz y la batata, están en riesgo por las altas temperaturas prolongadas.

“Más de 50 años de olas de calor aceleradas llevaron a los principales polos agrícolas de Japón más allá de sus límites térmicos, poniendo en juego la viabilidad de los cultivos y los precios en los supermercados”, señaló Ikumi Toyota, de la organización, en un comunicado.

El envejecimiento del sector agrícola añade presión a la reconversión del campo

El deterioro impide que las semillas completen su desarrollo y las deja fuera de la venta como producto pulido de primera calidad (AP Foto/Ayaka McGill)
El deterioro impide que las semillas completen su desarrollo y las deja fuera de la venta como producto pulido de primera calidad (AP Foto/Ayaka McGill)

La transición enfrenta un obstáculo adicional: casi el 70% de los trabajadores del agro japonés tienen 65 años o más. La adopción de nuevas prácticas recae sobre una fuerza laboral envejecida que, al mismo tiempo, trabaja bajo veranos cada vez más extremos.

Algunos productores de frutas y verduras optaron por inspeccionar sus cultivos de noche para evitar el pico de calor diurno. Otros avanzaron hacia productos mejor adaptados a las altas temperaturas, como el aguacate, el melón amargo y la okra.

Kawasaki espera cosechar este año unos 600 kilogramos de hinatamaru, parte de los cuales participará en un ritual anual en el Palacio Imperial de Tokio. “Muchos agricultores de aquí tienen 70 años, y yo tengo 60. Como agricultor, estoy agradecido de que hayamos encontrado algo que funciona. Y además tiene buen sabor”, dijo al diario.

Temas Relacionados

JapónArrozOla de calorProducción de arrozNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán dio detalles de su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y el precio del petróleo cae en Europa y Estados Unidos

El ministro de Exteriores persa, Abbas Araghchi, presentó la oferta en una reunión privada en Nueva York. El régimen cree que un acuerdo rápido podría evitar más daño a su economía y beneficiar políticamente a Trump antes de las elecciones

Irán dio detalles de su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y el precio del petróleo cae en Europa y Estados Unidos

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

El primer oficial fue apartado antes de operar un vuelo a Nueva Delhi, que debió reprogramarse. La compañía espera el informe médico final y avanza con una investigación interna

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

Té en la Casa Blanca: Trump dijo que la visita de Xi Jinping fue “espectacular”

Rodeados de la prensa y con la compañía de las primeras damas, el presidente de Estados Unidos y el líder del régimen de Beijing iniciaron la última jornada de la visita de Estado

Té en la Casa Blanca: Trump dijo que la visita de Xi Jinping fue “espectacular”

Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El mandatario ucraniano felicitó a la familia de Kyrylo, nacido durante el bombardeo en un refugio, y agradeció al equipo sanitario que continuó atendiendo a las pacientes pese a las alertas

Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

El sumo pontífice aseguró que existe “una necesidad urgente de educación en el discernimiento ético”

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

Rafa Jódar pasa por encima de Búblik para dar el segundo punto a Europa en la Laver Cup

Turista mexicano muere en Machu Picchu mientras se tomaba fotos: Mincul explicó causas del deceso

Ernesto Ruffo Appel dejará el penal del Altiplano: un juez le concedió prisión domiciliaria en el caso de huachicol fiscal

Ante la suba del dólar, el Banco Central evitó comprar divisas por tercera vez en el año

Javier Aguirre vuelve a LaLiga: ¿Cuándo y a qué hora es el debut del Vasco con el Valencia?

DEPORTES

Condenaron a 26 años de prisión al asesino del ex Puma Federico Martín Aramburu

Condenaron a 26 años de prisión al asesino del ex Puma Federico Martín Aramburu

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

ENTRETENIMIENTO

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

¿Los Rolling Stones dejarán las giras? La exesposa de Ronnie Wood explica qué estaría frenando a la banda

Después de casi 10 años de matrimonio, Margot Robbie adoptó el apellido de su esposo

Arrestos, drogas y una licencia rechazada: el problemático pasado de Reza Nabavi, dueño del centro donde murió Presley Gerber

Qué es el method dressing de las celebridades en la alfombra roja

Ed Sheeran cancela dos conciertos de su gira en este estado de EEUU por un temporal que traerá fuertes vientos y lluvias