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Melody Luz arremetió contra Fio Giménez y la desafió a resolver sus conflictos sobre un ring: "Me caés mal porque sos falsa"

La acróbata hizo comentarios sobre su vínculo con la bailarina, la pareja de Alex Caniggia los reposteó con un ataque directo y luego grabó un audio con acusaciones que escalaron el cruce a un nivel personal

Fio Giménez señaló que Melody Luz la miró mal porque ella le quitó su lugar en el Bailando
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Melody Luz no dejó pasar las declaraciones de Fio Giménez sobre ella en el programa de stream Qué tupé y respondió con una andanada de acusaciones que escaló el cruce hasta el desafío personal. La bailarina reaccionó primero en sus redes sociales y luego grabó un audio en el que la tildó de falsa, le recriminó que el novio de Giménez le había escrito durante su relación y la desafió a pelear “arriba o abajo del ring”.

Fio Giménez insinuó que Melody Luz la miraba mal

Todo comenzó en Qué tupé, el programa de stream del canal eltrece, donde Fiorella Giménez fue consultada por su vínculo con Melody Luz. La bailarina y acróbata, que saltó a la fama tras su participación en ShowMatch junto a su expareja, Agustín “Cachete” Sierra, reconoció que percibió señales de frialdad por parte de Luz, aunque intentó quitarle importancia. “Yo creo que me llevo bien, pero puede que haya entendido por algunas miradas que capaz no”, dijo Giménez, y agregó de inmediato: “Capaz me lo tomé personal y ella estaba cansada y nada más”.

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Sin embargo, el cruce subió de tono cuando Giménez aportó un dato de contexto: contó que cuando ella fue convocada para bailar junto a Cachete Sierra en el Bailando, Melody Luz era quien estaba en ese rol y fue reemplazada. “La sacaron a ella para ponerme a mí”, reconoció. Según su relato, tras ese episodio la relación entre ambas fue buena durante un tiempo —incluso la invitó a participar en los videos de sus canciones—, pero algo se torció después. Giménez apuntó a una amiga en común: “Ella sé que se junta con una chica que es muy lleva y trae”, insinuando que esa persona pudo haber distorsionado el vínculo.

Melody Luz desafió a pelear sobre un ring a Fio Giménez

La dura respuesta de Melody Luz contra Fio Giménez

Melody Luz, pareja de Alex Caniggia y también bailarina, reaccionó al video en sus redes. En el posteo escribió con ironía lo que dijo Fio: “‘Yo creo que me llevo bien’ y continúa suponiendo y a hacerme enterar cosas públicamente. Me caés mal por mosquita muerta, nena. No hace falta que me cuenten nada de vos, ya se te nota”. La frase apuntaba directamente al estilo de Giménez de referirse a ella con aparente cordialidad mientras deslizaba críticas veladas.

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Pero fue en el audio que grabó caminando donde Melody Luz fue más lejos. Allí lanzó una acusación concreta: el novio de Fio Giménez le había enviado mensajes mientras estaba en pareja con ella. “¿Será porque su novio me escribió a mí cuando estaba con ella?”, preguntó de forma retórica. También descartó que el episodio del Bailando le hubiera importado: “Lo del Bailando la verdad que ni lo registré. Fíjate el complejo de superioridad que tenés, que te pensás que me afecta eso”.

Dos fotografías contiguas: Melody Luz en la vía pública y Fio Giménez hablando frente a un micrófono de estudio.
Un díptico presenta a la bailarina Melody Luz al aire libre y a la bailarina Fio Giménez frente a un micrófono en un estudio de grabación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la mención de Alex Caniggia en el relato de Giménez, Luz restó importancia: “Después que le hables a Alex, ¿sabés con cuántas hablaba? Habrá sido una más y ya bastante me vengué para preocuparme por eso”. La defensa de su amiga —a quien Giménez había identificado como una persona “lleva y trae”— también tuvo su espacio: “Si te metés con mis amigas, te metés conmigo. Mi amiga no es una lleva y trae. Es una piba de fierro que muchos quieren en este ambiente”.

Melody Luz desafió a Giménez a pelear y la llamó “migajera de personalidad caniche toy”

El tono del audio escaló hasta el desafío directo. “¿Querés que nos peleemos? Nos peleamos, arriba o abajo del ring, no tengo ningún problema”, lanzó Luz. Hacia el cierre, resumió su postura: “Me caés mal porque sos falsa, sos una wannabe total, te creés más que otras. ¿Quién sos?”. Sobre el audio, Melody Luz escribió: “Se metió con la perra equivocada la migajera de personalidad caniche toy”.

Fiorella Giménez, que actualmente mantiene una relación con Cachete Sierra tras varios ciclos de separaciones y reconciliaciones documentados públicamente, no había respondido al momento de la publicación de esta nota.

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