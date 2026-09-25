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La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga

La hermana de Andrés Gil usó sus redes sociales para dar la feliz noticia y contó que espera a una niña

La influencer será mamá por primera vez y la cantante será la madrina de la pequeña (Video: Rumis- La Casa Streaming)
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Carola Gil, hermana de Andrés Gil y amiga íntima de Tini Stoessel, anunció que espera su primer hijo junto al futbolista Nicolás Fonseca. La pareja, que comenzó su relación en 2024 después de conocerse en una fiesta, compartió la noticia a través de las redes sociales con una serie de fotografías que generaron una inmediata repercusión entre sus seguidores y figuras del espectáculo.

El anuncio se dio a conocer mediante un posteo en Instagram que incluye dos imágenes en blanco y negro. En la primera, Gil aparece de perfil sosteniendo una cámara mientras se toca la panza con la otra mano; en la segunda, se la ve junto a Fonseca en un ascensor, abrazados y también fotografiándose frente a un espejo. En el pie de foto de la publicación tan solo tres emojis: un pollito saliendo del cascarón, corazones y la carita que se está aguantano las lágrimas.

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La reacción de Tini no tardó en llegar. La cantante comentó la publicación de su amiga con un mensaje que decía: “TE AMOOOOOOOO”, acompañado de varios emojis llorando y corazones blancos. Carola no tardó en responder al comentario de su amiga y lo hizo con el mismo nivel de entusiamos: “Te amamos con tu ahijada”.

Fotografía en blanco y negro de una mujer de perfil que sostiene una cámara y apoya una mano sobre su vientre descubierto
Carola será mamá por primera vez y confirmó que está esperando una niña
Captura de pantalla de una publicación de Instagram en blanco y negro que muestra un embarazo y varios comentarios de usuarios
La reacción de Tini a la publicación de su gran amiga

Stoessel no se limitó al comentario en el posteo. También compartió la primera de las fotografías en sus historias de Instagram, musicalizada con el tema Daisies de Justin Bieber, y sobreimprimió el texto “TE AMO TE AMO”, acompañado de emojis de llanto y corazones blancos, además de la etiqueta a la cuenta de su gran amiga.

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Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil y cuñada de Carola, también reaccionó a la publicación. La actriz dejó dos comentarios para celebrar la noticia: “AYAYAY”, acompañado de un corazón y un emoji de llanto con sonrisa, y un escueto pero contundente “Te amo”, seguido de un corazón rojo.

Al poco tiempo de publicar la noticia en sus redes, Leandro Saifir la llamó en vivo desde Rumis, el programa de Lizardo Ponce en La Casa Streaming, para felicitarla. Gil, que supo ser parte del ciclo durante un tiempo, fue recibida con entusiasmo por todo el equipo y terminó revelando varios detalles del momento que atraviesa.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con una foto en blanco y negro de una mujer embarazada y la frase en mayúsculas te amo
Tini también compartió la noticia en sus historias (Instagram)

En el aire, confirmó que espera una nena. “Se viene una pequeña Carolita”, dijo entre risas, aunque aclaró que el nombre real ya está elegido pero no lo va a revelar. “Siento que no lo tengo que contar”, admitió, sin descartar del todo la posibilidad de cambiarlo: “Lo podés cambiar hasta último momento”, le recordó uno de sus interlocutores.

Consultada por los padrinos, Gil fue más generosa con la información. “Ay, chicos, sí. O sea, creo que sí”, arrancó, y confirmó que la elección ya está prácticamente resuelta: “Creo que sí, creo que, que sí, que ya tiene sus padrinos seleccionados. Una, una cuestión de un poco de default de años, ¿viste?”. Cuando le preguntaron si podía revelar los nombres, la respuesta fue vacilante: “Ay, no sé, creo que sí”, dijo, antes de que uno de sus compañeros la avisara de que quizás los elegidos aún no lo saben. Entonces aclaró: “No sé, dice Nicolás que ni siquiera lo tiene decidido”. Sin embargo, terminó revelándolo: “No, chicos, claramente el hermano de Nicolás”, comenzó, y tras un breve titubeo agregó que la madrina sería Stoessel: “Y Tini, obvio que va”, confirmó entre gritos. Y justificó la elección: “Creo que nada, o sea, es una cuestión también de mi primer hija”.

Sobre cómo la trata el embarazo, fue categórica: “Estoy en mi mejor momento de plenitud y felicidad absoluta. Me siento bárbara. No tuve una náusea, nada”. Al cierre de la charla, sumó un dato extra: la pareja ya vive en Brasil, donde el futbolista juega actualmente.

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