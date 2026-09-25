El conflicto entre Nicolás Repetto y Juan Pablo Varsky por el nombre del nuevo programa del conductor

Juan Etchegoyen contó el conflicto que tuvo que enfrentar Nicolás Repetto por el nombre de su programa de televisión (Video: Infobae a las 9-Youtube)

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Lo que comenzó como un rumor fue tomando forma y ahora tiene detalles concretos: Nicolás Repetto vuelve a la televisión en enero, por El Trece, a las 21.15, con un programa que todavía no tiene nombre definitivo. El periodista Juan Etchegoyen reveló en Infobae en Vivo que el conductor confirmó el proyecto con un mensaje de WhatsApp —“Hola, está confirmado”— y que la producción está en manos de Kuarzo, la productora de Martín Kweller. Lo que no estaba cerrado era el título del ciclo, y ahí apareció un problema inesperado.

La semana pasada, Etchegoyen ya había adelantado que el equipo de Repetto barajaba el nombre Clink Clank para el regreso. Pero registrarlo desencadenó una reacción inmediata: los abogados de Juan Pablo Varsky recibieron una alerta de marcas y patentes porque Varsky tiene registrado Clank, el ciclo de entrevistas que conduce en el stream. “A los abogados de Juan Pablo Varsky les saltó una alerta de marcas y patentes cuando Nico Repetto y Martín Kweller registraron el nombre Clink Clank”, contó Etchegoyen en el programa. El cruce llegó pese a que entre Varsky y Kuarzo existe una relación comercial: ambos son socios en la FM Now, que se transmite desde esa productora.

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La situación derivó en una reunión de máxima urgencia. Según detalló Etchegoyen, Varsky le planteó directamente a Kweller su malestar: “Mirá, no me gustaría que esté Clank en el nombre de Nico Repetto”, le habría dicho, con el argumento de que, dada la envergadura del regreso del conductor, no se trataría de un ciclo cualquiera. Kweller, según la misma fuente, cerró el encuentro con una propuesta de salida: “Déjame ver cómo lo podemos acomodar, que desaparezca por lo menos la K de Clank y ver qué nombre le podemos poner”.

El desenlace todavía no es oficial, pero desde Kuarzo ya hay una tendencia clara. “A mí me dicen desde Kuarzo que el nombre posiblemente llegue a ser Clink solamente, y sacarle el Clank”, precisó Etchegoyen, que también consultó al entorno de Varsky: “Creemos que esto va a llegar a buen puerto. Si no llega a buen puerto, tenemos una segunda vuelta de todo este escándalo”, le respondieron. El periodista consideró que el acuerdo es el desenlace más probable.

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En el piso de Infobae en Vivo, el conductor Gonzalo Sánchez aportó una lectura que refuerza la lógica del cambio: los nombres de una sola palabra son, históricamente, la marca de Repetto. “Fax, Love, Clink. Es resello de él”, enumeró Sánchez, en alusión a los programas que el conductor condujo a lo largo de su carrera. La conexión con el concepto de dinero —clink remite al sonido de las monedas— encaja además con el formato de entretenimiento y juegos que se espera para el ciclo, en el que habitualmente hay premios en juego.

El programa se emitirá de lunes a viernes a las 21:15, en el segmento de entretenimiento nocturno de El Trece. La fecha de arranque está prevista para enero, cuando Kaczka se tome sus vacaciones habituales tras el fin de Es mi sueño, mientras que Pergolini retomaría Otro día perdido recién en marzo o abril.

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Volviendo a Repetto, la producción realizó un casting extenso para sumar humoristas y cantantes, que ya fueron seleccionados. Las grabaciones comenzarán en noviembre para que el ciclo esté listo para su estreno en enero. El formato contempla la participación de invitados famosos junto a otros participantes desconocidos pero con talento, en una estructura que combina el juego con la dinámica de entrevistas que caracterizó a otros éxitos del conductor, como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre.

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