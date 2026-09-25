Lluvias dejan tres muertos y mantienen en alerta a varias zonas de Honduras

Elementos del Cuerpo de Bomberos mantienen labores de búsqueda tras la desaparición de un conductor en San Luis, Comayagua. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

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Las lluvias que afectan a Honduras desde el 19 de septiembre ya dejan tres personas fallecidas, además de múltiples emergencias relacionadas con inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en infraestructura, informó este viernes el mayor del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid.

Las tres víctimas mortales se registraron en el sector de Meámbar, Siguatepeque, luego de que una corriente de agua arrastrara el vehículo en el que se transportaban.

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Los cuerpos de socorro continúan desplegados en diferentes puntos del territorio nacional ante las nuevas incidencias provocadas por las precipitaciones.

Uno de los casos que mantiene activa la búsqueda se registra en San Luis, Comayagua, donde un conductor intentó cruzar el río Vallecillo y fue arrastrado por la corriente junto con su vehículo. Hasta este viernes, la persona no había sido localizada.

Al menos 14 viviendas permanecen bajo riesgo debido al socavón registrado en la colonia Kennedy. (Foto: Cortesía)

Madrid informó que el Cuerpo de Bomberos enviaría un contingente desde Tegucigalpa para reforzar las labores de búsqueda en la zona, con el objetivo de localizar al conductor o recuperar su cuerpo.

Entre las emergencias atendidas en el Distrito Central figura un socavón de aproximadamente cinco metros de profundidad, detectado en el bloque 28 de la colonia Kennedy.

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De acuerdo con el reporte de Bomberos, el hundimiento se encuentra debajo de dos viviendas y representa una amenaza para alrededor de 14 casas del sector, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en el área.

Personal de la UMAPS y de la Alcaldía Municipal realiza inspecciones y evaluaciones con especialistas para determinar el origen del socavón. Entre las hipótesis se analiza una posible ruptura de tubería o el desgaste provocado durante años por la circulación de aguas subterráneas.

Las lluvias han provocado inundaciones y múltiples emergencias en diferentes sectores de Honduras. (Foto: Cortesía)

Los cuerpos de emergencia también mantienen vigilancia en las colonias Venezuela, Brasilia, La Ulloa, Villanueva sector 7A y Los Pinos, así como en el barrio Cabañas, donde una escorrentía provocó un pequeño derrumbe en las inmediaciones del lugar donde anteriormente funcionó la iglesia San Cayetano.

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Bomberos mantiene monitoreo sobre ríos, quebradas y riachuelos de la capital debido al riesgo de crecidas repentinas, algunas de las cuales ya han provocado afectaciones en importantes bulevares y en el Anillo Periférico.

La situación permanece bajo vigilancia debido a que las precipitaciones pueden generar nuevas corrientes de agua y aumentar el riesgo en sectores vulnerables.

Las autoridades realizan evaluaciones para determinar si el hundimiento fue provocado por una fuga de agua o escorrentías subterráneas. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Según el reporte de las autoridades de emergencia, el sistema de alertas mantiene a 12 departamentos en Alerta Verde, mientras que los municipios de Quimistán, Santa Bárbara, y Santa Cruz de Yojoa, Cortés, permanecen bajo Alerta Amarilla.

Las lluvias registradas durante la noche también ocasionaron desbordamientos, inundaciones y deslizamientos, con afectaciones reportadas para más de 30 familias en distintos sectores de Santa Bárbara y Yoro.

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En Quimistán, el desbordamiento de una quebrada afectó a unas 18 familias. Mientras tanto, en la zona urbana de Pinalejo, las aguas lluvias inundaron alrededor de 10 barrios y provocaron daños en al menos 15 viviendas.

Las autoridades mantienen activados los equipos de respuesta y continúan evaluando las condiciones en las zonas afectadas, mientras persiste el riesgo de nuevas emergencias asociadas a las lluvias.

Las crecidas de ríos y quebradas mantienen en vigilancia a los equipos de emergencia en distintos sectores del país. (Foto: Redes sociales / Cortesía)

Las autoridades de emergencia mantienen especial atención en las zonas donde se han registrado crecidas de ríos y quebradas, debido a que la saturación de los suelos podría favorecer nuevos deslizamientos y desprendimientos de tierra.

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Los equipos de respuesta permanecen preparados para atender posibles llamados de auxilio y realizar evacuaciones preventivas en los sectores donde aumente el nivel de riesgo.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas y reportar cualquier situación que represente peligro.

Las autoridades continuarán con el monitoreo de las condiciones climáticas y de los sectores que han presentado afectaciones durante las últimas horas.