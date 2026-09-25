Cultura

Omara Portuondo, la diva de 95 años de ‘Buena Vista Social Club’, recibió el máximo galardón de la discográfica estatal cubana

La longeva cantante fue distinguida en Santiago de Cuba por siete décadas de rica trayectoria, que la consolidaron como figura central de la música popular de su país

Omara Portuondo en silla de ruedas sostiene una figura roja mientras una mujer le muestra un marco con un diploma frente a varios asistentes
La cantante cubana Omara Portuondo recibió el premio Siboney Excelencia Musical otorgado por la discográfica estatal EGREM en Santiago de Cuba (Foto: ACN)
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Con 95 años y una carrera que abarca más de siete décadas, la cantante cubana Omara Portuondo recibió el premio Siboney Excelencia Musical, distinción otorgada por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), la discográfica estatal más antigua de Cuba, en una ceremonia celebrada en la Casa de la Trova “Pepe Sánchez”, en Santiago de Cuba. El homenaje tuvo lugar en la sede considerada la “catedral” de la música tradicional cubana, un escenario que refleja la vinculación de la longeva cantante con Santiago de Cuba, ciudad asociada al son, la trova y el bolero. Durante el acto, la artista recibió además un cuadro del plástico Efraín Echavarría, conocido como “el pintor del café”, y compartió con los presentes la actuación del conjunto Perlas del Son.

El galardón no llegó a manos de la propia cantante: fue Ariel Jiménez Portuondo, su hijo y representante, quien recibió el premio en su nombre. En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, reveló que se realiza un documental sobre la vida y obra de la artista, con especial énfasis en el significado que Santiago de Cuba tiene en su trayectoria.

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Durante la ceremonia, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de ese territorio, Dayron Chang, expuso la argumentación del galardón, en la que se describe a Omara Portuondo como “una de las voces más emblemáticas, trascendentales y respetadas de la historia de la música cubana y universal”. Entre los méritos destacados figuran su condición de pionera del feeling, corriente que fusionó la canción romántica cubana con armonías del jazz estadounidense, y su interpretación íntima y expresiva.

La integración de Omara Portuondo en el proyecto Buena Vista Social Club promovió la difusión global de la música tradicional cubana (Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa)
La integración de Omara Portuondo en el proyecto Buena Vista Social Club promovió la difusión global de la música tradicional cubana (Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La trayectoria de Portuondo se ancla en el movimiento del feeling, cuyo desarrollo impulsó desde sus inicios en la década de 1940. También formó parte del célebre Cuarteto Las D’Aida, agrupación vocal que marcó una época en la escena musical de la isla y con la cual realizó giras internacionales. Su recorrido artístico incluye colaboraciones con figuras como Nat King Cole, Chico Buarque, Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Carlos Vives, Alejandro Sanz y Raphael, entre otros intérpretes de distintas latitudes.

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Buena Vista Social Club y Latin Grammy, hitos

La participación de Omara Portuondo en el proyecto Buena Vista Social Club contribuyó a proyectar la música tradicional cubana ante públicos de todo el mundo y le permitió compartir escenarios y grabaciones con destacados exponentes internacionales. A ese hito se suman el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación y varios reconocimientos Grammy Latino obtenidos a lo largo de su carrera.

Más allá de los escenarios, la dimensión humanitaria de la cantante le valió en 2004 la designación como Embajadora Internacional de la Cruz Roja, distinción que reconoció su labor e impacto positivo fuera del ámbito artístico. El Siboney Excelencia Musical se incorpora al historial de reconocimientos de una artista cuya obra permanece estrechamente ligada a la identidad cultural de Cuba.

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