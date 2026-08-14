Sofía Wiñazki convirtió la montaña rusa emocional del Mundial en acuarelas de Messi y la selección

Sofía Wiñazki pintó una acuarela de Messi por día durante todo el Mundial. La muestra reúne las 35 obras y puede visitarse hasta el 28 de agosto en Barrakesh, Retiro, con entrada libre y gratuita

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Todos guardamos algo del Mundial. Sofía Wiñazki lo guardó en 35 acuarelas. La artista visual inaugura este viernes 14 la muestra No me arrepiento de este amor en el espacio cultural Barrakesh, (Dr. Ricardo Rojas 446, Retiro). Las obras pueden verse hasta el 28 de agosto, con entrada libre y gratuita.

La idea nació de un cumpleaños. Wiñazki pintó un retrato de Lionel Messi para su sobrino, que cumplía diez años, lo subió a Instagram sin pensarlo demasiado y la repercusión la tomó por sorpresa. “Nunca imaginé que una acuarela de Messi iba a despertar tanto. Al día siguiente de publicarla, me escribió un argentino que vive en Canadá y me preguntó si la vendía. Después, otra persona desde España. Los primeros que me compraron eran argentinos que vivían en otras partes del mundo”, relató la artista en diálogo con Infobae Cultura.

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Esa reacción marcó el inicio de su proyecto: “A partir de ahí dije: ‘Voy a pintar un Messi por día, partido tras partido, hasta donde lleguemos’”.

"El quite de Paredes contra Egipto era una imagen que ya durante el partido vi que la tenía que pintar", contó Wiñazki. Algunas obras las decidió en el momento mismo del juego, antes de que terminara el partido

Sofía Wiñazki cuenta que llegó al proyecto desde un momento difícil. Pintora de paisajes y árboles desde hace años, atravesaba una etapa de bloqueo creativo. “Había empezado varios dibujos y no terminaba ninguno, no encontraba motivación. El Mundial me devolvió una estructura. Yo trabajo como artista, entonces yo misma me invento mi trabajo, pero en ese momento no podía sostener nada”. La rutina de una obra diaria funcionó como un ancla: “La consigna de pintar un Messi por día me ordenó, me puso un límite claro y, al mismo tiempo, me abrió un espacio de juego”.

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El momento que cambió todo fue el partido con Egipto. “Pinté a Messi en el aire, sostenido por las manos de sus compañeros cuando festejaron el gol. Esa imagen se viralizó... Se me fue de las manos todo, llegó a lugares que no hubiera imaginado”, recuerda. Fue entonces cuando la propietaria de Barrakesh le propuso montar la muestra sin saber todavía cómo terminaría el torneo. “Las dos dijimos que sí con mucho entusiasmo y sin pensar demasiado qué iba a pasar. Había algo del Mundial que nos arrastraba a todos”, cuenta.

Entre las 35 acuarelas, Sofía Wiñazki no solo capturó jugadas: también pintó estados de ánimo y en especial, cada gesto relevante de Lionel Messi

Para conseguir las imágenes, Wiñazki siguió los posteos de los jugadores, contactó a fotógrafos acreditados en los estadios y recopiló fotos durante los partidos en tiempo real. Algunas obras las decidió en el momento mismo del juego. “El quite de Paredes contra Egipto era una imagen que ya durante el partido vi que la tenía que pintar. Me pasó con varias jugadas, a veces me daba cuenta antes de que terminara el partido, era una necesidad urgente de poner en papel algo que acababa de ver”, explicó.

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Al ordenar las 35 obras cronológicamente para el montaje, descubrió algo que no había calculado mientras las hacía: más allá de las jugadas, había pintado estados de ánimo. “Cuando colgué todas juntas vi que había pintado la preocupación antes de los partidos difíciles, la alegría desbordada en los festejos, el gesto incrédulo de Scaloni tomándose la cara. Hay algo emocional que se filtró en cada escena”, señala. Cuando la muerte del padre de Messi la encontró preparando la muestra, agregó un retrato del jugador junto a él. “Sentí que tenía que estar, que era parte de esta historia”, comenta.

Esta imagen, pintada tras el festejo del gol ante Egipto, fue la que se viralizó y cambió el rumbo del proyecto. "Se me fue de las manos todo, llegó a lugares que no hubiera imaginado", recuerda la artista

El texto curatorial de la muestra está escrito por el periodista Esteban Schmidt, amigo de Wiñazki y compañero de todos los partidos. Ella eligió no seguir el formato habitual (un curador, un crítico) y apostar por alguien que había estado ahí desde el principio. “Me encanta cómo escribe y, además, había visto todo el Mundial conmigo. Le dije: ‘Escribí lo que quieras’, porque confiaba en su mirada”, revela.

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En su texto, Schmidt describe: “Las acuarelas de Sofía son la memorabilia inevitable del Mundial que no supimos terminar de ganar pero que nos dejó la autoestima allá arriba. Son fragmentos de un tiempo colectivo. Cada imagen es, también, una pequeña victoria privada”. Y agrega: “La serie es una colección de instantes en los que todos fuimos un poco Sofía, un poco Messi, un poco hincha y un poco familia repartida por el mundo. Hay algo de reencuentro en cada una”.

*No me arrepiento de este amor puede visitarse en Barrakesh (Dr. Ricardo Rojas 446, Retiro) de miércoles a viernes de 14 a 19 y los sábados de 12 a 17, con entrada libre y gratuita, hasta el 28 de agosto.

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