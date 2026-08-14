Tip de ortografía del día: mundial de bádminton, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Uso correcto

Con ocasión del mundial de bádminton, que se celebra en Nueva Deli entre el 17 y el 23 de agosto, se ofrecen una serie de claves de redacción al respecto.

La forma preferible en español del nombre de esta ciudad es sin hache, Nueva Deli , mejor que Nueva Delhi . En cualquier caso, no es adecuado escribir Nueva Dheli .

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Se recuerda que lo recomendado es emplear el artículo (en minúscula) con el topónimo India : «El torneo se jugará en la India».

La forma indicada del nombre de este deporte es bádminton , con tilde en la a y sin ninguna g , mejor que el extranjerismo badminton . No son apropiadas grafías como badmington o bádmington , con una g que no corresponde.

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Esta denominación, que alterna en Colombia con gallito , ha desplazado al uso tradicional de volante para dicho deporte.

El término badmintonista es adecuado y no requiere comillas ni cursiva en alusión al jugador de bádminton, de forma paralela a tenista , futbolista , taekwondista …

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En esta competición se juega en cinco modalidades. Dos son individuales (mejor que singles , aunque sí es posible usar singlista para quien juega de este modo) y tres son dobles (mejor que doubles ) : individual masculino , individual femenino , dobles masculinos , dobles femeninos y dobles mixtos .

Los nombres volante y gallito también se emplean, junto con pluma , en referencia al objeto que se golpea con las raquetas de bádminton. Estas voces son preferibles a los extranjerismos shuttlecock y shuttle .

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El extranjerismo grip se usa habitualmente para aludir a la parte de la raqueta por la que se sujeta esta y a la manera de agarrarla . En función del contexto, puede sustituirse por empuñadura , agarre o presa .

En el bádminton, gana quien consigue dos de los tres juegos , mangas o sets . El término juego es preferible al inglés game , mientras que set se considera una voz adaptada al español, esto es, se escribe en redonda y sin comillas. Su plural es sets .

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Al ganar el punto de partido , mejor que match point , el jugador se alza con la victoria.

Los nombres de los golpes del bádminton, mejor que shots o strokes , se escriben en minúscula . Si son extranjerismos crudos, se resaltan en cursiva o con comillas.

Siguiendo las descripciones del glosario oficial de la Federación Española de Bádminton y del libro Términos deportivos de origen extranjero , de Edmundo Loza Olave y Jesús Castañón Rodríguez, algunos de los golpes más frecuentes son los siguientes:

• Golpe plano o drive : golpe a media altura con el que el volante describe una trayectoria paralela al suelo.

• D ejada o drop : el volante va descendiendo desde el fondo de la pista de quien golpea hasta la parte delantera de la pista del rival.

• Despeje o clear : golpe de mano alta desde el fondo de la pista al fondo de la pista del contrario.

• G lobo o lob : golpe de mano baja hacia el fondo de la pista rival con una trayectoria alta y parabólica.

• Golpe cruzado o crossed stroke : orienta el volante en dirección diagonal.

• Golpe en suspensión/alto o jump stroke : se efectúa en el aire.

• Golpe tenso o flat stroke : realizado entre el pecho y la rodilla.

• Remate o smash : de mano alta, trayectoria descendente y máxima potencia.

Las expresiones zona de delante y zona de recepción (donde ha de caer el volante durante el servicio o saque) cuentan con uso y son preferibles a front court y return area , respectivamente.

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.