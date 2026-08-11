Morgan Freeman lanza un disco de blues que abarca 100 años de historia

“Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience” fusiona blues sureño con música clásica y sinfónica y lanza un álbum este viernes. El álbum condensa un espectáculo de casi dos horas en 12 temas y recorre 100 años de evolución de la música blues

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Surgió por necesidad. El ganador del premio Oscar Morgan Freeman se encontraba en Clarksdale, Mississippi, hace 25 años, cuando unos turistas preguntaron dónde podían escuchar música blues. Había muchos músicos; no tantos locales.

“No había ningún lugar donde pudiéramos garantizar que se pudiera entrar y escucharlo”, declaró a esta agencia. “Así que tuvimos que establecer eso”.

Freeman y sus socios, el entonces alcalde Bill Luckett y Howard Stovall, se inspiraron para abrir un local de blues en Clarksdale llamado Ground Zero Blues Club. Más recientemente, crearon Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, un grupo itinerante de músicos de blues que fusiona este género sureño con composiciones clásicas y sinfónicas. El viernes lanzarán un álbum con el mismo nombre.

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El legendario actor participa como productor y narrador en este lanzamiento, no como intérprete. Esa tarea recae en los profesionales: artistas de la talla de Taj Mahal, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland, Tiernii Jackson, el Coro de la Academia de Música Stax, la Orquesta Chineke! de Londres y muchos más.

“Me gusta el blues. Me gusta la música. No puedo decir que sea un experto. No me corresponde”, dice Freeman. “Soy un entusiasta, pero eso es necesario”.

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Desde actuaciones en directo hasta un disco de larga duración

Antes del álbum, las actuaciones itinerantes de Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience nacieron de una idea sencilla: ¿Cómo podrían Freeman y su equipo llevar esta música al mundo?

“El blues es una importante historia estadounidense nacida en el delta del Mississippi a raíz de las dificultades, pero que obviamente resuena en personas y culturas de todo el mundo, tanto por su buen sonido como por el mensaje que transmite”, dijo Eric Meier, socio de Freeman y coproductor del proyecto, quien se unió al club de blues del actor en 2018. “Concebimos este concepto para llevar esta música a nuevas geografías y a nuevas audiencias”.

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Morgan Freeman abrió Ground Zero Blues Club en Clarksdale tras detectar la falta de locales donde escuchar blues en vivo

Convertir la actuación en directo en un álbum implicó reducir un espectáculo de casi dos horas a unos 45 minutos repartidos en 12 temas, manteniendo la esencia del formato. Incluye videos cortos y una narración cinematográfica a cargo de Freeman, grabada en el club de Clarksdale.

“Ofrecemos una historia musical, un arco argumental de 100 años desde la década de 1930 hasta la actualidad, es decir, la evolución de la música blues”, dice Meier.

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La peculiar voz de Freeman abre el disco, describiendo el género con una auténtica poesía, todo ello sobre una conmovedora interpretación del clásico gospel blues de Blind Willie Johnson de 1927, “Dark Was the Night, Cold Was the Ground”.

“Esta es la música que dio voz a un pueblo, a su dolor, a su esperanza y a su resiliencia”, recita Freeman. “La música no es solo melodía, ¿sabes? Es memoria, es historia envuelta en un lazo, los ecos de vidas vividas y perdidas, desamor y esperanza entrelazados. Y en ningún otro género es esto más cierto que en el blues”.

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Freeman quiere mantener vivo el blues

La última canción de Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience presenta al sobrino nieto del cantautor Muddy Waters, Keith Johnson, interpretando “I Lied to You” de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson, de la película ganadora del Oscar de 2025, Sinners. Con esto, pone fin a la historia centenaria del blues, pero también sirve como recordatorio de la capacidad de la película para introducir el género en el debate público.

Eso es algo que Freeman también espera lograr. Quiere asegurarse de que el blues no caiga en el olvido.

“Es una responsabilidad que hemos asumido. Y la esperanza es que, como todo lo que se populariza, eche raíces. Saben, el blues es la música de Estados Unidos”, dice. “Así que es nuestra obligación cuidarlo, nutrirlo, mantenerlo vivo, que siga adelante”.

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La narración de Morgan Freeman abre el disco con una reflexión sobre el blues como memoria, historia, dolor, esperanza y resiliencia

Meier añade que su proyecto discográfico es anterior a Sinners —dice que el director Ryan Coogler le comentó que el local de blues de la película estaba parcialmente inspirado en el Ground Zero Blues Club; al fin y al cabo, la película está ambientada en Clarksdale—, pero ha sido “una maravillosa coincidencia” que ambas obras tengan el poder de acercar el blues a las masas.

Y quizás algún día, Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience reciba el mismo tipo de elogios de la crítica que Sinners. El álbum es candidato a los premios Grammy de 2027.

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“Presentaremos candidaturas en varias categorías”, dice Meier. “¿Tienes espacio en tu estante de trofeos, Morgan?”.

“Sí, sí. Lo quiero”, sonríe Freeman.

¿Añadir el título de ganador del premio Grammy a su título de ganador del premio Oscar? “Me parece una muy buena idea”.

Fuente: AP

[Fotos: CJ Rivera/ Invision/ AP; Decca Records vía AP y Jordan Strauss/ Invision/ AP]