San Martín y Sarmiento vuelven a encontrarse: mirá el tráiler de “El Libertador”, el corto de Infobae que cuenta un hecho poco conocido

Revive la increíble hazaña del General José de San Martín y el Ejército de los Andes en este impactante tráiler. Una superproducción que narra una de las gestas militares más grandes de la historia por la libertad de un continente.

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En 1846, José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento se sentaron a conversar en una casa de las afueras de París. Dos hombres que habían construido la Argentina desde distintos lugares. Ese encuentro real, casi olvidado, es el corazón de El Libertador, el cortometraje -con las voces de Juan Leyrado y Arturo Puig- que Infobae estrena el 17 de agosto. El tráiler ya está disponible.

¿De qué hablaron? ¿Qué discutieron? ¿En qué estuvieron de acuerdo? Y, sobre todo, ¿qué versión de su historia le dio el Libertador a Sarmiento? Fue el sanjuanino quien contó algunas cosas más tarde.

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San Martín tenía 68 años y vivía retirado en Grand Bourg, una pequeña localidad a unos 25 kilómetros al sur de París. Hacía más de dos décadas que había dejado atrás los campos de batalla. Había renunciado al poder en Lima en 1822, cedido el protagonismo a Simón Bolívar en la entrevista de Guayaquil y elegido el silencio. Vivía con su hija Mercedes, rodeado de un jardín que él mismo cultivaba, lejos de la política y de los honores que otros reclamaban en su nombre. Sarmiento, en cambio, tenía entonces 35 años, era un hombre en ascenso, combativo, lleno de ideas y de enemigos. El gobierno de Juan Manuel de Rosas lo había expulsado de la Argentina y él había convertido ese exilio en una oportunidad: recorrió Europa, África del Norte y Estados Unidos, tomó notas, escribió, polemizó con todos.

El general San Martín en el cruce de los Andes, en el corto "El Libertador" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos documentos que Sarmiento produjo a partir de ese encuentro son la base del cortometraje que Infobae produjo a 176 años de la muerte de San Martín. El corto y fue producido con inteligencia artificial, una tecnología que permitió reconstruir visualmente a los dos próceres y devolverles la voz a través de dos actores entrañables. Arturo Puig le pone voz a San Martín y Juan Leyrado, a Sarmiento. El asesoramiento histórico estuvo a cargo del periodista Adrián Pignatelli, especializado en historia argentina.

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El tráiler que se publica hoy ofrece una primera imagen de lo que viene. Aparecen los Andes, la cordillera nevada, el frío quieto de la montaña que San Martín cruzó al frente del Ejército de los Andes en 1817, en una de las operaciones militares más audaces de las guerras de independencia americanas. Esa travesía, que implicó el paso de más de cinco mil hombres por alturas que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, fue el punto de partida de la campaña libertadora que llegó hasta Lima. El tráiler evoca ese pasado además de mostrar al hombre que lo protagonizó ya viejo, ya lejos, ya en otro continente.

Arturo Puig y Juan Leyrado les pusieron sus voces a San Martín y Sarmiento en "El libertador", el cortometraje de Infobae

La elección de los actores no es arbitraria. Puig, de larga trayectoria, aporta a San Martín esa gravedad contenida que los historiadores le atribuyen: un hombre de pocas palabras, acostumbrado a decidir en silencio. Leyrado tiene en su registro una energía que encaja con el Sarmiento que escribía torrencialmente, que discutía con todo el mundo y que incluso en sus momentos de mayor serenidad transmitía una inquietud intelectual que nunca lo abandonó del todo.

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Lo que hace interesante al encuentro de Grand Bourg no es solo que ocurrió, sino lo que representa. Uno venía del campo de batalla y del retiro voluntario; el otro, del exilio forzado y de la escritura como arma. Ambos querían algo para la Argentina, aunque no siempre coincidían en qué era ese algo ni en cómo alcanzarlo. La conversación que mantuvieron en aquella casa de Grand Bourg no resolvió nada, no firmó ningún acuerdo, no produjo ningún documento oficial. Fue, simplemente, un diálogo entre dos argentinos que pensaban distinto y que eligieron, al menos por una tarde, escucharse.

El heroico y durísimo cruce de los Andes fue recreado con precisión y dramatismo en el corto "El Libertador". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corto se basa en fuentes primarias. El relato de Sarmiento fue contrastado con la bibliografía histórica disponible bajo la supervisión de Pignatelli. No es una ficción libre sino una reconstrucción que se apoya en lo que los protagonistas dijeron y escribieron. La inteligencia artificial fue la herramienta que permitió darle forma visual a esa reconstrucción, pero se trata de una dramatización basada en hechos reales.

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"El Libertador", el corto que produjo Infobae a partir del encuentro entre San Martín y Sarmiento

El Libertador se podrá ver a partir del 17 de agosto en el sitio de Infobae y en sus canales de YouTube. El estreno coincide con el aniversario de la muerte de San Martín, ocurrida en Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850, cuando el General tenía 72 años.

El Libertador es presentado por Banco Macro, con el acompañamiento de LIFE Seguros, que se sumaron a esta apuesta de Infobae por acercar la historia argentina a nuevas audiencias.

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