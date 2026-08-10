La Oreja de Van Gogh agota casi todas las entradas en Latinoamérica “en cuestión de horas” y anuncia nuevas fechas: “Próximamente habrá más”

Los integrantes actuales de la banda española La Oreja de Van Gogh.

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Los planes de La Oreja de Van Gogh en 2027 pasan por Latinoamérica. El grupo español inició una larga gira por España en 2026 tras el regreso oficial de su vocalista original, Amaia Montero, provocando el entusiasmo de los millones de fans que tenían repartidos por todo el país. No obstante, no fue hasta finales del pasado mes de julio que la banda informó de que sus conciertos para el año que viene iban a continuar al otro lado del Atlántico.

Menos de dos semanas después de este anuncio, La Oreja de Van Gogh ha lanzado a la venta las entradas para sus conciertos en Latinoamérica y, en menos de 24 horas, se han vendido más de 100.000, lo que implica que han tenido que colgar el cartel de sold out en casi todas las fechas, con excepción de su show en Lima (Perú) el próximo 14 de marzo, donde, eso sí, solo quedan disponibles las últimas entradas.

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Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

Ante el masivo éxito cosechado en esta primera oleada de conciertos, desde Sony Music han asegurado que “próximamente el grupo anunciará nuevas fechas de esta gira con la que recorrerá gran parte del ámbito internacional el próximo año”. De hecho, la banda de Amaia Montero, Pablo Benegas y compañía ya ha anunciado la primera de esas nuevas actuaciones, la cual tendrá lugar el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires (Argentina), donde ya habrán actuado los días 19 y 20 del mismo mes.

Todos los conciertos de La Oreja de Van Gogh en España y Latinoamérica

En un comunicado difundido a los medios, Sony ha informado de que los conciertos de La Oreja de Van Gogh en la región se caracterizarán por “un repertorio que supone un auténtico viaje nostálgico por los principales himnos que forman parte de sus más de tres décadas de trayectoria: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero… Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva".

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Por su parte, la banda también ha compartido impresiones sobre sus próximos conciertos en el continente sudamericano: “Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos habéis seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”.

Por el momento, la banda ya ha confirmado actuaciones en el Coliseo Rumiñahui de Quito (Ecuador) el 10 de marzo, en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia) el 12 de marzo, en el Antel Arena de Montevideo (Uruguay) el 17 de marzo y en el Movistar Arena de Santiago de Chile los días 26, 27, 28 y 30 de marzo, además de las ya mencionadas tanto en Argentina como en Perú.

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Antes, eso sí, deberán concluir la gira que están actualmente realizando por España. Poblaciones como Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Madrid, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Costa Adeje, Barcelona, Pamplona y Barakaldo todavía esperan a la banda que pasará todo el verano cosechando noches llenas de música frente a miles de personas.