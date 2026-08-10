España Cultura
Agregar Infobae enGoogle

La Oreja de Van Gogh agota casi todas las entradas en Latinoamérica “en cuestión de horas” y anuncia nuevas fechas: “Próximamente habrá más”

El regreso de Amaia Montero ha sido el aliciente para una nueva gira internacional de la banda, que ya ha confirmado actuaciones en seis países de la región

La Oreja de Van Gogh regresa a Lima con su formación original, encabezada por Amaia Montero, para ofrecer un concierto en Costa 21 el 14 de marzo de 2027.
Los integrantes actuales de la banda española La Oreja de Van Gogh.
Guardar

Los planes de La Oreja de Van Gogh en 2027 pasan por Latinoamérica. El grupo español inició una larga gira por España en 2026 tras el regreso oficial de su vocalista original, Amaia Montero, provocando el entusiasmo de los millones de fans que tenían repartidos por todo el país. No obstante, no fue hasta finales del pasado mes de julio que la banda informó de que sus conciertos para el año que viene iban a continuar al otro lado del Atlántico.

Menos de dos semanas después de este anuncio, La Oreja de Van Gogh ha lanzado a la venta las entradas para sus conciertos en Latinoamérica y, en menos de 24 horas, se han vendido más de 100.000, lo que implica que han tenido que colgar el cartel de sold out en casi todas las fechas, con excepción de su show en Lima (Perú) el próximo 14 de marzo, donde, eso sí, solo quedan disponibles las últimas entradas.

PUBLICIDAD

Amaia Montero vuelve a subirse al escenario con La Oreja de Van Gogh 19 años después. (Europa Press)

Ante el masivo éxito cosechado en esta primera oleada de conciertos, desde Sony Music han asegurado que “próximamente el grupo anunciará nuevas fechas de esta gira con la que recorrerá gran parte del ámbito internacional el próximo año”. De hecho, la banda de Amaia Montero, Pablo Benegas y compañía ya ha anunciado la primera de esas nuevas actuaciones, la cual tendrá lugar el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires (Argentina), donde ya habrán actuado los días 19 y 20 del mismo mes.

Todos los conciertos de La Oreja de Van Gogh en España y Latinoamérica

En un comunicado difundido a los medios, Sony ha informado de que los conciertos de La Oreja de Van Gogh en la región se caracterizarán por “un repertorio que supone un auténtico viaje nostálgico por los principales himnos que forman parte de sus más de tres décadas de trayectoria: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero… Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva".

PUBLICIDAD

Por su parte, la banda también ha compartido impresiones sobre sus próximos conciertos en el continente sudamericano: “Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros en frente cantando felices. ¿Se puede pedir más? Están siendo noches perfectas que no olvidaremos nunca y necesitamos compartir también esta experiencia con toda la gente de Latinoamérica. Nos habéis seguido durante décadas y ha llegado el momento de celebrarlo”.

Por el momento, la banda ya ha confirmado actuaciones en el Coliseo Rumiñahui de Quito (Ecuador) el 10 de marzo, en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia) el 12 de marzo, en el Antel Arena de Montevideo (Uruguay) el 17 de marzo y en el Movistar Arena de Santiago de Chile los días 26, 27, 28 y 30 de marzo, además de las ya mencionadas tanto en Argentina como en Perú.

Antes, eso sí, deberán concluir la gira que están actualmente realizando por España. Poblaciones como Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Madrid, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Costa Adeje, Barcelona, Pamplona y Barakaldo todavía esperan a la banda que pasará todo el verano cosechando noches llenas de música frente a miles de personas.

Temas Relacionados

La Oreja De Van GoghMúsicaMúsica EspañaConciertosÚltima Hora EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco novelas cortas de menos de 200 páginas perfectas para leer este verano: de un ‘retelling’ de ‘La Odisea’ al caso real que conmocionó a Francia

Recomendamos cinco novelas breves para disfrutar estas vacaciones: de Margaret Atwood y Nora Ephron a Emmanuel Carrère y Laura C. Vela

Cinco novelas cortas de menos de 200 páginas perfectas para leer este verano: de un ‘retelling’ de ‘La Odisea’ al caso real que conmocionó a Francia

Este director de culto se despide de Netflix: últimos días para ver los mejores títulos de un cineasta cuyas películas han ganado cinco premios Oscar

Wes Anderson tiene cuatro largometrajes y varios cortos en el catálogo de la plataforma, pero dentro de muy poco varias de esas producciones ya no se podrán ver

Este director de culto se despide de Netflix: últimos días para ver los mejores títulos de un cineasta cuyas películas han ganado cinco premios Oscar

Esta película de suspense protagonizada por un nominado al Oscar al Mejor actor acaba de llegar a Netflix y ya es la más vista en 89 países: “Un reparto excepcional”

Louis Leterrier dirige una película que se inspira en la experiencia de la pandemia del coronavirus para contar una historia sobre la supervivencia de una familia encerrada en su propia casa

Esta película de suspense protagonizada por un nominado al Oscar al Mejor actor acaba de llegar a Netflix y ya es la más vista en 89 países: “Un reparto excepcional”

Esta película de Netflix está inspirada en una escalofriante historia real y fue elegida como una de las mejores del siglo XXI: “Un ‘thriller’ muy entretenido”

David Fincher dirige esta producción de ritmo pausado pero asfixiante, donde se cuenta la persecución real de un asesino que acabó con la vida de cinco personas y que enviaba cartas a los periódicos

Esta película de Netflix está inspirada en una escalofriante historia real y fue elegida como una de las mejores del siglo XXI: “Un ‘thriller’ muy entretenido”

Este es el ranking de todas las películas de Spider-Man, de mejor a peor: los espectadores sitúan ‘Brand New Day’ en tercera posición

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland han interpretado a Peter Parker en la gran pantalla, mientras que Miles Morales llegó a los cines en formato animado

Este es el ranking de todas las películas de Spider-Man, de mejor a peor: los espectadores sitúan ‘Brand New Day’ en tercera posición
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Italia y Dinamarca rechazan la “inmigración descontrolada” y exigen crear centros de repatriación externos

El Gobierno cancela las libranzas de los militares en Ceuta ante el riesgo de otra entrada masiva desde Marruecos: todos disponibles “hasta nueva orden”

Defensa y el CNI en alerta: el mayor fabricante chino de coches eléctricos abrirá su primera planta en Europa junto a la base naval de Ferrol

Pedro Sánchez y Giorgia Meloni se enzarzan en una guerra inédita de controles: claves para entender el pulso migratorio entre España e Italia

ECONOMÍA

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los coches chinos ya son casi uno de cada cinco eléctricos vendidos en Europa, y los aranceles no los frenan

El eclipse del 12 de agosto pone a prueba la gestión de la red eléctrica española y europea: apagará hasta 5 GW de energía solar durante el atardecer

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

DEPORTES

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón