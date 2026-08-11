República Dominicana habilita un centro de acopio para asistir a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4

El Gobierno de la República Dominicana anunció medidas de apoyo humanitario tras el sismo en Colombia. (REUTERS/Sergio Acero)

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El Gobierno de la República Dominicana anunció la adopción de medidas de apoyo humanitario tras el sismo ocurrido recientemente en Colombia, como respuesta a una solicitud preliminar de asistencia internacional formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. Entre las acciones implementadas, el Ministerio de Defensa (MIDE) habilitó un centro de acopio en la Base Naval “27 de Febrero”, ubicada en la avenida España, Punta Torrecilla, Sans Soucí, en el municipio de Santo Domingo Este.

El centro de acopio abrió sus puertas para recibir donaciones todos los días, en un horario que va desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm. La convocatoria está dirigida tanto a la ciudadanía como a organizaciones que deseen colaborar con medicamentos, insumos médicos, alimentos enlatados, líquidos para hidratación, alimentos no perecederos, alimentos secos y toallas húmedas de higiene. El objetivo es reunir y canalizar estos insumos para destinarlos a las comunidades colombianas que se han visto afectadas por el reciente desastre natural.

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El equipo designado para esta labor se encarga de recibir, clasificar y organizar cuidadosamente los artículos donados. El proceso garantiza el adecuado resguardo y la correcta preparación de los insumos para su posterior envío y entrega en Colombia. Para quienes busquen más información o deseen coordinar la entrega de donaciones, las autoridades pusieron a disposición el número telefónico 829-762-2054.

El Ministerio de Defensa habilitó un centro de acopio en la Base Naval 27 de Febrero de Santo Domingo Este para recibir donaciones. (EFE/ Carlos Ortega)

La habilitación de este centro de acopio se enmarca en una política de colaboración y asistencia regional frente a situaciones de emergencia. Según lo informado por las autoridades, la iniciativa pretende canalizar de manera ordenada las donaciones provenientes de distintos sectores de la sociedad dominicana, con el objetivo de respaldar a las comunidades colombianas afectadas. La medida responde a la solicitud oficial hecha por Colombia y se inscribe entre las gestiones de apoyo humanitario adoptadas por la República Dominicana.

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Sismo de magnitud 7.4 genera emergencia en Colombia

El contexto de esta acción solidaria está marcado por un terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia durante la mañana del lunes 10 de agosto. El epicentro del movimiento telúrico fue localizado en San José del Palmar, Chocó, y el sismo se sintió con fuerza en varias capitales del centro y occidente del país, generando una emergencia que afecta a numerosas comunidades.

El centro de acopio recibe medicamentos, insumos médicos, alimentos no perecederos, líquidos para hidratación y toallas húmedas de higiene. (Foto: cortesía)

Preliminarmente, los reportes emitidos por los organismos de emergencia señalaron más de 230 personas fallecidas y decenas de heridas. Las cifras se consideran provisionales, ya que los equipos de emergencia permanecen desplegados en las zonas afectadas realizando labores de búsqueda y rescate, así como la localización de personas atrapadas y desaparecidas.

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Entre las ciudades donde se reportaron las consecuencias más graves se encuentra Pereira, con colapsos de edificaciones y operaciones de rescate que continuaron durante toda la noche. Cali es otra de las urbes con afectaciones relevantes, donde las autoridades han informado sobre un elevado número de personas desaparecidas y siguen evaluando los daños en viviendas, edificios y otras infraestructuras.

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y generó una emergencia en varias regiones de Colombia. (REUTERS/Sergio Acero)

Las ciudades de Manizales, Armenia y Quibdó también figuran entre las más impactadas, con reportes de daños a la infraestructura y equipos de socorro trabajando en la atención y evaluación de los efectos del sismo. El balance nacional continúa en revisión, ya que la situación se mantiene dinámica conforme avanzan las tareas de rescate y asistencia humanitaria en distintos municipios.

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Frente a la magnitud del evento, el gobierno colombiano activó diversas medidas extraordinarias para la atención de las personas damnificadas, la habilitación de albergues y la coordinación de recursos para atender la emergencia. Equipos de emergencia permanecen desplegados en las regiones afectadas, mientras las autoridades continúan evaluando los daños estructurales y prosiguen las labores de rescate entre los escombros.