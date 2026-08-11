Subdirección Técnica Científica investiga el hallazgo de osamentas humanas en el occidente de El Salvador

La PNC inspeccionó un terreno de difícil acceso en Metapán, Santa Ana, tras el hallazgo de osamentas humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hallazgo inusual generó inquietud en la zona norte de Santa Ana, específicamente en los alrededores de Metapán, donde equipos de la Subdirección Técnica Científica de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron una inspección tras el descubrimiento de osamentas humanas.

La escena, ubicada en un terreno de difícil acceso y marcada por la presencia de maleza y caminos de tierra, concentró la atención de vecinos y autoridades en la mañana del lunes.

Las primeras diligencias se enfocaron en la recolección de indicios y el levantamiento de restos, bajo estrictas medidas de resguardo.

Según la información proporcionada por la PNC, los restos localizados en el lugar correspondían a un individuo de sexo masculino. La presencia de prendas deterioradas junto al cuerpo permitió establecer una presunción sobre la identidad: un familiar reconoció la ropa y sugirió que se trataría de un hombre de 75 años, quien padecía de Parkinson y Alzheimer, el fallecido se encontraba viviendo en condición de calle. Las autoridades indicaron que la víctima había sido vista por última vez en las inmediaciones de Metapán varias semanas antes del hallazgo, aunque no se había reportado denuncia formal por desaparición.

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Los restos encontrados en Metapán correspondían a un hombre y un familiar reconoció la ropa como la de un adulto de 75 años. (Foto cortesía redes sociales)

La causa de muerte aún no ha sido determinada. Los equipos forenses trasladaron los restos al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la autopsia correspondiente para establecer detalles sobre la data y mecanismo del fallecimiento.

Hasta el momento, la PNC mantiene abierta la investigación y no descarta ninguna hipótesis, aunque la condición médica y social del hombre alimenta la línea de un deceso natural o accidental.

Las autoridades informaron que, como parte del procedimiento, se documentó el lugar del hallazgo y se recolectaron pruebas para análisis de laboratorio. Personal especializado participó en la inspección para garantizar la integridad de la evidencia y facilitar la identificación definitiva.

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Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Junio marca el menor registro de homicidios en El Salvador

El mes de junio de 2026 cerró en El Salvador con el registro más bajo de homicidios en la historia reciente del país: solo se reportó un caso en todo el territorio, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). Esta cifra marca un punto sin precedentes en la estadística mensual oficial y se atribuye a la continuidad del Plan Control Territorial, la principal política de seguridad ejecutada por el gobierno desde 2019. De acuerdo con el reporte difundido por Infobae, la única víctima del mes fue un hombre de 78 años, asesinado el 16 de junio en una vivienda al este de San Salvador.

El presunto responsable, José Roberto Arévalo Mójica, de 28 años, fue detenido poco después del hecho. Según las autoridades, Arévalo Mójica tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y discapacidad mental, y había incumplido previamente medidas restrictivas impuestas por un tribunal.

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El caso se atribuye a un conflicto familiar y no a la acción de estructuras criminales, según detalló la PNC en declaraciones recogidas por Infobae. Las autoridades subrayaron que el acusado será procesado judicialmente por homicidio.

El resultado de junio se suma a una tendencia descendente, ya que los datos oficiales muestran que en 2026 se contabilizaron cuatro homicidios en enero, cinco en febrero, diez en marzo, tres en abril, seis en mayo y uno en junio.

Estas cifras contrastan de forma abrupta con años anteriores: en 2018, los homicidios diarios fluctuaban entre ocho y 17 casos, lo que reflejaba una realidad mucho más violenta.

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La causa de muerte del hombre hallado en Metapán no fue determinada y el Instituto de Medicina Legal realizará la autopsia. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

El Plan Control Territorial, implementado por el gobierno salvadoreño desde junio de 2019, se orienta a debilitar las estructuras de pandillas y reforzar el control estatal sobre áreas de alta incidencia delictiva. Según Infobae, la estrategia incluye el despliegue de fuerzas policiales y militares, patrullajes intensivos, controles de acceso y acciones de inteligencia focalizadas.

La coordinación entre la PNC y la Fuerza Armada de El Salvador ha sido destacada por las autoridades como un factor clave en la reducción sostenida de los homicidios. Los registros actuales sitúan a junio de 2026 como el periodo de menor letalidad desde que se lleva este tipo de conteo, consolidando el descenso en los niveles de violencia letal en El Salvador.

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De momento, las autoridades continúan con el proceso de identificación y el análisis de la causa de muerte del hombre hallado en Metapán, mientras la comunidad aguarda los resultados de las investigaciones forenses.