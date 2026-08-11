Bariloche: un colectivo que llevaba 48 estudiantes derrapó en una calle congelada y chocó siete autos

Los jóvenes estaban de viaje de egresados cuando se desató una fuerte tormenta de nieve en la ciudad y llenó de hielo la calzada. No se registraron heridos, pero hubo importantes destrozos

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Un impactante choque quedó grabado en las calles de Bariloche después de que un micro que llevaba 48 estudiantes que estaban de viaje de egresados perdió el control, derrapó en una calle congelada y chocó a siete autos.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 0:40 cuando el colectivo, perteneciente a una empresa privada de turismo, circulaba por la calle 20 de Febrero en dirección al centro. Al llegar a la intersección con Güemes, la cinta asfáltica se encontraba completamente cubierta de nieve y hielo como consecuencia del temporal registrado durante las últimas horas, lo que provocó que el rodado no pudiera mantener su trayectoria. El sector presenta además una importante pendiente que agravó las condiciones de circulación.

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Durante el recorrido sin control, el colectivo impactó de manera sucesiva contra siete vehículos. Entre los autos alcanzados se encontraban un Renault Logan, una Ford EcoSport, una Toyota Corolla, un Chevrolet Onix, un Chevrolet Corsa Classic, un Volkswagen Gol Trend y un Peugeot 208. La secuencia de choques provocó importantes daños materiales en todos los rodados involucrados.

Las consecuencias del accidente también se extendieron a la infraestructura del sector. Uno de los postes de la zona resultó afectado en los servicios de telefonía e internet, mientras que otro impacto provocó la interrupción del suministro eléctrico en el área. Ante esa situación, además del operativo policial, fue necesaria la intervención de personal de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) y de agentes de Tránsito municipal para trabajar sobre las consecuencias del siniestro y restablecer los servicios.

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El colectivo que llevaba a los estudiantes chocó contra siete autos y generó destrozos en la ciudad

Mientras se desarrollaban las tareas posteriores al accidente, la situación tomó otro rumbo cuando uno de los propietarios de los vehículos dañados comenzó a mostrarse agresivo con la conductora del micro. De acuerdo con la información policial, el hombre empezó a insultar a la conductora y los efectivos presentes intentaron intervenir para contener el conflicto. Sin embargo, el damnificado no acató las indicaciones de los uniformados y terminó agrediendo físicamente a uno de ellos con un golpe en la zona del hombro. A raíz de esa conducta, los policías procedieron a detenerlo en el mismo lugar del accidente.

Pese a la magnitud del choque y a la cantidad de vehículos involucrados, desde la Policía de Río Negro remarcaron que no se registraron personas heridas. Los 48 pasajeros que viajaban en el colectivo, todos estudiantes de viaje de egresados, resultaron ilesos. Tampoco se informaron lesiones entre los ocupantes o propietarios de los automóviles afectados durante la secuencia.

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Desde la tarde del lunes se registran nevadas persistentes en San Carlos de Bariloche, con acumulación progresiva en distintos sectores de la ciudad. De acuerdo con lo que informó la Municipalidad, seis delegaciones mantienen desplegados sus equipos y personal desde las primeras horas de este martes, en el marco de un operativo invernal que el intendente Walter Cortés sostiene activo con seguimiento permanente de las condiciones en toda la ciudad.

De acuerdo con el último parte difundido por Protección Civil, continúa vigente para este martes una alerta amarilla por nevadas, con precipitaciones de variada intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Las cuadrillas trabajan con maquinaria y equipos para atender los sectores de mayor dificultad y sostener las principales vías de circulación.

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Ante esas condiciones, las autoridades recuerdan que el uso de cadenas es obligatorio y solicitan circular con máxima precaución, aumentar la distancia entre vehículos, respetar los cortes de calles que puedan disponerse y evitar desplazamientos que no sean necesarios. También recomiendan mantener despejadas las veredas, verificar el estado de los techos, proteger las cañerías expuestas a la intemperie y garantizar una ventilación adecuada de los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.