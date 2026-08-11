Cultura
Agregar Infobae enGoogle

Llega la subasta solidaria de arte para el Hospital Churruca Visca

El encuentro será el jueves 13 de agosto, en la Colección Amalita, y buscará reunir recursos para actualizar tecnología sanitaria y financiar entrenamientos del plantel

Un subastador frente a un público sentado en una sala de exposiciones con varias obras de arte en las paredes y un cuadro sobre un caballete
Llega la subasta solidaria de arte para el Hospital Churruca Visca
Guardar

La Fundación Policía Federal Argentina organiza una nueva edición de la Subasta Solidaria de Arte con el objetivo de recaudar fondos para el equipamiento y formación médica del Hospital Churruca Visca.

La Fundación convocó a la comunidad artística y solidaria a participar de la Subasta Solidaria de Arte, que tendrá lugar el jueves 13 de agosto, a las 19.30 h, en la Colección Amalita (Olga Cossettini 141, Puerto Madero). El evento busca destinar los fondos recaudados a la modernización de equipos del Hospital Churruca Visca y a la capacitación de su personal, dando continuidad a una tarea de más de tres décadas orientada a mejorar la atención sanitaria de los afiliados.

PUBLICIDAD

La organización, fundada hace 38 años por figuras como Amalia Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, ha mantenido su compromiso con el hospital a través de la adquisición de tecnología médica avanzada y la inversión en el desarrollo profesional de los equipos de salud.

La subasta cuenta con el respaldo logístico de Roldan Subastas y la colaboración de treinta galerías de Buenos Aires y el interior del país, que aportarán el 50% del valor de cada obra vendida. El evento se completa con una exposición abierta al público del 10 al 13 de agosto, de 12 a 20 h, que requiere cita previa para asistir.

PUBLICIDAD

subasta Hospital Churruca
Obras de Sofía Bohtlingk, Matías Duville e Itamar Hartavi

“La Subasta Solidaria es un puente entre el arte y la salud. Contribuye a que el Hospital permanezca en la vanguardia técnica de diagnóstico y tratamiento, impulsando la compra de los equipos médicos que necesita con más urgencia. Al mismo tiempo, lo recaudado ayuda a financiar becas y especializaciones para los profesionales de la salud en función de las necesidades de cada área. Verla crecer año a año confirma que estamos en el camino correcto.”

Así definió Amalia Amoedo, presidenta de la Fundación, el sentido y el impacto del evento. “Agradezco de corazón a todos los que la hacen posible, es también gracias a ellos que podemos continuar acompañando al Hospital Churruca Visca”, agregó.

Entre los avances concretados en 2025, la Fundación adquirió un mamógrafo –herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama– y un equipo de estereotaxia, que permite tomar muestras precisas de lesiones mamarias no palpables gracias a la guía de imágenes mamográficas. Ambos dispositivos cubren demandas fundamentales en el diagnóstico y la prevención de enfermedades.

Para este 2026, la Fundación anunció la prioridad de conseguir un nuevo tomógrafo para el Hospital. Además, el programa de adquisiciones incluirá un equipo de función pulmonar por pletismografía, una mesa de operaciones para quirófano inteligente y un fibroendoscopio flexible. Todas estas incorporaciones buscan sostener la actualización tecnológica y reforzar el trabajo de los profesionales de la salud.

subasta Hospital Churruca 2
Karina Peisajovich, Gilda Picabea y Emiliano Miliyo, en subasta

La edición 2026 de la Subasta Solidaria exhibirá 40 obras donadas por artistas de trayectoria reconocida como Marcelo Pombo, Edgardo Giménez, Graciela Hasper, Nicola Costantino, Matías Duville, Lucrecia Lionti, Valentina Quinteros, Eugenia Calvo y Carlos Huffmann. A la vez, el catálogo suma piezas de referentes históricos del arte abstracto argentino, como Lido Iacopetti y Juan Grela.

La presentación pública será posible por el aporte de galerías y profesionales que ceden parte sustancial del valor de las obras, y por el diseño museográfico del Estudio Karina Kreth.

Cada una de esas contribuciones se transformará en insumos, capacitación y servicios para la salud de los pacientes que dependen del hospital. La cadena solidaria entre artistas, galeristas y entidades refuerza el compromiso social en un contexto de necesidades crecientes.

La subasta será oficiada por Nahuel Ortiz Vidal. Para asistir a la exposición o confirmar presencia en el evento, es necesario solicitar turno previo al correo info@coleccionfortabat.org.ar. Las consultas generales pueden dirigirse también a info@fundacionpfa.org y contacto@fundacionpfa.org.

Todos los detalles actualizados, listado de artistas y obras, y datos de contacto institucional se encuentran en fundacionpfa.org y subastas.roldan.cc.

Temas Relacionados

Policía Federal ArgentinaSubastasolidaridadArte argentino

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La doble vida de Mariana Callejas, la escritora que era agente secreta de Pinochet

Juan Cristóbal Peña reconstruye, a partir de testimonios, documentos judiciales y entrevistas, la psicología de una autora que reunía la literatura con la violencia

La doble vida de Mariana Callejas, la escritora que era agente secreta de Pinochet

La adicción a las drogas llega a la ópera con el estreno más perturbador del Festival de Edimburgo

‘The Galloping Cure’, la nueva obra de la compositora Missy Mazzoli, se presenta en el el mayor encuentro de artes escénicas del mundo con un crudo relato sobre la epidemia de opioides

La adicción a las drogas llega a la ópera con el estreno más perturbador del Festival de Edimburgo

El Gobierno abrió la convocatoria a concurso público para los directores de cinco museos nacionales

La resolución publicada en el Boletín Oficial puso en marcha el mecanismo de evaluación, que incluye comité de especialistas, presentación en la plataforma Concursar y nombramientos con plazo definido

El Gobierno abrió la convocatoria a concurso público para los directores de cinco museos nacionales

La UNESCO incorporó 25 nuevos sitios al Patrimonio de la Humanidad: cuáles son y dónde están

El organismo sumó 19 espacios culturales, cinco naturales y uno mixto tras su reunión más reciente, con nuevas inscripciones en Japón, Finlandia, Grecia, Sudán del Sur y Estados Unidos

La UNESCO incorporó 25 nuevos sitios al Patrimonio de la Humanidad: cuáles son y dónde están

¿Un país puede administrarse como una aplicación? La difícil respuesta de ‘Cruce peligroso’

Con frases cortas y ritmo vertiginoso, el periodista Jorge Porta retrata un presente en que el futuro ya llegó y hay alguien que quiere hacer justicia. Una novela breve que se lee de un tirón

¿Un país puede administrarse como una aplicación? La difícil respuesta de ‘Cruce peligroso’

DEPORTES

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y fue presentado en su nuevo club: pagaron 25 millones de euros por su pase

Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y fue presentado en su nuevo club: pagaron 25 millones de euros por su pase

Un histórico club de Inglaterra cambió su nombre como parte de una campaña publicitaria

Manchester City apunta a Enzo Fernández para romper el mercado en Europa: la millonaria cifra que pagaría por su pase

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo dio detalles sobre la salida de las figuras apartadas: los 6 casos que restan definir

Tras fichar a Mastantuono, Fiorentina encaminó la compra de un goleador que fue una de las sorpresas de Scaloni en la prelista del Mundial

TELESHOW

El profundo dolor de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: “No quedó nada sin decirnos”

El profundo dolor de Alejandro Fantino por la muerte de su madre: “No quedó nada sin decirnos”

Priscila Crivocapich habló de los rumores de romance con Jonás Gutiérrez: “¿Por qué voy a ocultar algo?”

Aseguran que Luck Ra podría haber engañado a La Joaqui con una mujer en Madrid: los detalles

Brian Lanzelotta se conmovió por el gesto de su hija luego de sufrir una estafa millonaria: “Es lo que más me duele”

Café, compras y una canción de despedida: Cami Mayan volvió a Inglaterra tras la separación de Alexis Mac Allister

INFOBAE AMÉRICA

Qué revela la consulta de Hagamos Democracia sobre el derrumbe de la vía electoral en Nicaragua durante 2026

Qué revela la consulta de Hagamos Democracia sobre el derrumbe de la vía electoral en Nicaragua durante 2026

Medio Ambiente advierte que el calor llegará a 40° y amenaza de crecidas súbitas marcan la jornada en El Salvador

La amenaza global de la falsa observación electoral y la estrategia del Kremlin

Un estudio descubre que el COVID-19 grave puede reactivar 11 virus que permanecen en el organismo y afectar la recuperación

Hallaron una tumba de 2.400 años en Turquía y una pista abrió un misterio sobre un posible luchador