Llega la subasta solidaria de arte para el Hospital Churruca Visca

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La Fundación Policía Federal Argentina organiza una nueva edición de la Subasta Solidaria de Arte con el objetivo de recaudar fondos para el equipamiento y formación médica del Hospital Churruca Visca.

La Fundación convocó a la comunidad artística y solidaria a participar de la Subasta Solidaria de Arte, que tendrá lugar el jueves 13 de agosto, a las 19.30 h, en la Colección Amalita (Olga Cossettini 141, Puerto Madero). El evento busca destinar los fondos recaudados a la modernización de equipos del Hospital Churruca Visca y a la capacitación de su personal, dando continuidad a una tarea de más de tres décadas orientada a mejorar la atención sanitaria de los afiliados.

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La organización, fundada hace 38 años por figuras como Amalia Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, ha mantenido su compromiso con el hospital a través de la adquisición de tecnología médica avanzada y la inversión en el desarrollo profesional de los equipos de salud.

La subasta cuenta con el respaldo logístico de Roldan Subastas y la colaboración de treinta galerías de Buenos Aires y el interior del país, que aportarán el 50% del valor de cada obra vendida. El evento se completa con una exposición abierta al público del 10 al 13 de agosto, de 12 a 20 h, que requiere cita previa para asistir.

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Obras de Sofía Bohtlingk, Matías Duville e Itamar Hartavi

“La Subasta Solidaria es un puente entre el arte y la salud. Contribuye a que el Hospital permanezca en la vanguardia técnica de diagnóstico y tratamiento, impulsando la compra de los equipos médicos que necesita con más urgencia. Al mismo tiempo, lo recaudado ayuda a financiar becas y especializaciones para los profesionales de la salud en función de las necesidades de cada área. Verla crecer año a año confirma que estamos en el camino correcto.”

Así definió Amalia Amoedo, presidenta de la Fundación, el sentido y el impacto del evento. “Agradezco de corazón a todos los que la hacen posible, es también gracias a ellos que podemos continuar acompañando al Hospital Churruca Visca”, agregó.

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Entre los avances concretados en 2025, la Fundación adquirió un mamógrafo –herramienta clave para la detección temprana del cáncer de mama– y un equipo de estereotaxia, que permite tomar muestras precisas de lesiones mamarias no palpables gracias a la guía de imágenes mamográficas. Ambos dispositivos cubren demandas fundamentales en el diagnóstico y la prevención de enfermedades.

Para este 2026, la Fundación anunció la prioridad de conseguir un nuevo tomógrafo para el Hospital. Además, el programa de adquisiciones incluirá un equipo de función pulmonar por pletismografía, una mesa de operaciones para quirófano inteligente y un fibroendoscopio flexible. Todas estas incorporaciones buscan sostener la actualización tecnológica y reforzar el trabajo de los profesionales de la salud.

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Karina Peisajovich, Gilda Picabea y Emiliano Miliyo, en subasta

La edición 2026 de la Subasta Solidaria exhibirá 40 obras donadas por artistas de trayectoria reconocida como Marcelo Pombo, Edgardo Giménez, Graciela Hasper, Nicola Costantino, Matías Duville, Lucrecia Lionti, Valentina Quinteros, Eugenia Calvo y Carlos Huffmann. A la vez, el catálogo suma piezas de referentes históricos del arte abstracto argentino, como Lido Iacopetti y Juan Grela.

La presentación pública será posible por el aporte de galerías y profesionales que ceden parte sustancial del valor de las obras, y por el diseño museográfico del Estudio Karina Kreth.

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Cada una de esas contribuciones se transformará en insumos, capacitación y servicios para la salud de los pacientes que dependen del hospital. La cadena solidaria entre artistas, galeristas y entidades refuerza el compromiso social en un contexto de necesidades crecientes.

La subasta será oficiada por Nahuel Ortiz Vidal. Para asistir a la exposición o confirmar presencia en el evento, es necesario solicitar turno previo al correo info@coleccionfortabat.org.ar. Las consultas generales pueden dirigirse también a info@fundacionpfa.org y contacto@fundacionpfa.org.

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Todos los detalles actualizados, listado de artistas y obras, y datos de contacto institucional se encuentran en fundacionpfa.org y subastas.roldan.cc.