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Secretario de Guerra de Estados Unidos regresa a Panamá por segunda vez

Su primera llegada estuvo precedida por las afirmaciones de Donald Trump sobre una supuesta influencia china en la vía interoceánica; ahora la prioridad estadounidense se concentra en el crimen organizado transnacional.

El secretario de Guerra estadounidense se reunirá con José Raúl Mulino y observará los ejercicios PANAMAX 2026. Su segunda visita ocurre en un escenario distinto al de abril de 2025, marcado entonces por la controversia desatada por Donald Trump sobre el Canal. (Foto AP/Matías Delacroix)
El secretario de Guerra estadounidense se reunirá con José Raúl Mulino y observará los ejercicios PANAMAX 2026. Su segunda visita ocurre en un escenario distinto al de abril de 2025, marcado entonces por la controversia desatada por Donald Trump sobre el Canal. (Foto AP/Matías Delacroix)
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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, regresará este miércoles 12 de agosto a Panamá, en su segunda visita al país desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, esta vez con una agenda centrada en seguridad regional, combate contra los carteles y cooperación militar, además de un encuentro con el presidente José Raúl Mulino.

La visita tendrá como punto central la participación de Hegseth en el Foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C). El funcionario estadounidense pronunciará un discurso y posteriormente mantendrá reuniones con Mulino y altos funcionarios de Colombia, según la agenda divulgada por las autoridades estadounidenses.

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Hegseth también visitará a militares estadounidenses que participan en el Curso de Operaciones en la Selva y observará actividades correspondientes a PANAMAX 2026, el ejercicio multinacional que se desarrolla en territorio panameño.

Estas maniobras tienen entre sus objetivos fortalecer la coordinación regional para responder a amenazas que puedan afectar el Canal de Panamá.

El funcionario estadounidense llegará este miércoles para encontrarse con Mulino y participar en el foro A3C, mientras 19 países desarrollan las maniobras multinacionales PANAMAX 2026. REUTERS/Enea Lebrun
El funcionario estadounidense llegará este miércoles para encontrarse con Mulino y participar en el foro A3C, mientras 19 países desarrollan las maniobras multinacionales PANAMAX 2026. REUTERS/Enea Lebrun

PANAMAX 2026 reúne contingentes militares y de seguridad de 19 países y contempla ejercicios terrestres, marítimos y aéreos. La presencia del secretario estadounidense coincide así con una amplia actividad de cooperación en defensa en Panamá y con el interés de Washington por reforzar su estrategia contra organizaciones criminales transnacionales en el hemisferio.

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La lucha contra los carteles se ha convertido precisamente en una prioridad de seguridad para la administración Trump. El Departamento de Guerra sostiene que estas organizaciones desarrollaron estructuras capaces de adaptarse a las acciones gubernamentales y diversificaron sus actividades hacia tráfico de drogas, contrabando de personas y otros negocios ilícitos. Washington plantea combatirlas mediante acciones propias y operaciones desarrolladas con países aliados.

El escenario de esta segunda visita contrasta con el que encontró Hegseth cuando llegó por primera vez a Panamá en abril de 2025.

Entonces participó en la Conferencia de Seguridad Centroamericana y sostuvo reuniones con las autoridades panameñas, pero su viaje estuvo marcado por las fuertes tensiones diplomáticas provocadas meses antes por declaraciones de Trump sobre el Canal.

Más de un año después de su primera visita, el secretario de Guerra retorna con una agenda enfocada en seguridad hemisférica y combate al narcotráfico. REUTERS/Enea Lebrun
Más de un año después de su primera visita, el secretario de Guerra retorna con una agenda enfocada en seguridad hemisférica y combate al narcotráfico. REUTERS/Enea Lebrun

Desde antes de asumir nuevamente la Presidencia, Trump había asegurado que Estados Unidos debía “recuperar” el Canal de Panamá y posteriormente argumentó que China ejercía una influencia indebida sobre la vía interoceánica.

Las afirmaciones provocaron una respuesta inmediata del Gobierno panameño y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que rechazaron reiteradamente la existencia de control chino sobre la administración de la ruta.

Los cuestionamientos sobre un supuesto control de Beijing no se tradujeron en evidencia de que China administrara el Canal.

La vía continúa bajo administración exclusiva de la ACP, una entidad autónoma del Estado panameño, mientras las autoridades insistieron durante aquella controversia en diferenciar la presencia de empresas chinas en actividades comerciales o portuarias de la gestión y operación propiamente dichas de la ruta interoceánica.

Durante aquella primera visita, incluso Hegseth terminó reconociendo públicamente la soberanía de Panamá sobre el Canal y sus áreas adyacentes.

La relación entre Panamá y Estados Unidos ha pasado de las fricciones por el Canal a una agenda con mayor énfasis en seguridad, narcotráfico y cooperación militar. REUTERS/Aris Martinez
La relación entre Panamá y Estados Unidos ha pasado de las fricciones por el Canal a una agenda con mayor énfasis en seguridad, narcotráfico y cooperación militar. REUTERS/Aris Martinez

Tras las reuniones bilaterales, el funcionario afirmó que Estados Unidos respetaba la soberanía panameña, aunque Washington mantuvo su preocupación por la presencia económica china alrededor de una infraestructura considerada estratégica para su seguridad.

Desde entonces, la relación bilateral se ha desplazado hacia una agenda más intensa de cooperación militar y de seguridad. Panamá recibió durante el último año visitas de alto nivel de funcionarios estadounidenses, entre ellos Marco Rubio, Hegseth y Kristi Noem, mientras ambos gobiernos ampliaron conversaciones sobre narcotráfico, migración irregular, entrenamiento y protección de infraestructura crítica.

Ese nuevo contexto rodeará el encuentro entre Hegseth y Mulino. Aunque el Canal permanece como un elemento estratégico de la relación bilateral, la agenda anunciada para este miércoles coloca el énfasis en los carteles y la coordinación hemisférica.

El funcionario estadounidense también tendrá la oportunidad de observar directamente los ejercicios PANAMAX y el entrenamiento de tropas estadounidenses en territorio panameño.

PANAMÁ-EEUU
El presidente José Raúl Mulino recibirá nuevamente al secretario de Guerra estadounidense. (Foto AP/Matías Delacroix)

La llegada representa así el segundo viaje de Hegseth a Panamá en poco más de un año, pero bajo circunstancias políticas diferentes.

Si en abril de 2025 el Canal y las declaraciones de Trump dominaron el ambiente bilateral, esta vez el foco estará colocado en la cooperación contra el crimen organizado y el papel de Panamá dentro de la estrategia regional de seguridad estadounidense.

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