¿Fin de la designación directa?: el Gobierno abrió la convocatoria a concurso público para los directores de cinco museos nacionales (Foto: Museo Histórico Nacional)

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La Secretaría de Cultura de la Nación formalizó el concurso para cubrir las direcciones de cinco museos nacionales, con una resolución publicada en el Boletín Oficial que pone en marcha un proceso de selección abierto y que derivará en designaciones por cinco años, con opción de prórroga de hasta dos más. La convocatoria, según informó la Presidencia de la Nación, es impulsada junto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a través de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

La apertura de la inscripción quedó fijada para el 24 de agosto. Los cargos se cubrirán bajo el Régimen de Selección del Sistema Nacional de Empleo Público, que establece concursos públicos y competitivos basados en antecedentes, capacidades y proyectos de gestión de los postulantes.

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La medida alcanza al Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, al Museo Histórico Nacional, al Museo Casa de Ricardo Rojas, al Museo Casa de Yrurtia y al Museo Regional de Pintura José A. Terry. El procedimiento también ya definió al comité encargado de aprobar las bases, evaluar a los candidatos y elaborar las ternas.

El Comité de Selección estará integrado por Andrés Duprat y María Paula Zingoni en representación de la jurisdicción, Héctor Ricardo Cicerchia y María Lía del Valle Munilla Lacasa como especialistas externos, y Paula Andrea Recalde Polari en representación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Como miembros alternos fueron designados Tulio Horacio Andreussi Guzmán, Rocío María Boffo, Jorge Luis Cometti, Adriana Cecilia Micale y Karen Valeria Vázquez.

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Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo

La coordinación del proceso concursal estará a cargo de María Belén Valenzuela. Tendrá la responsabilidad de impulsar y coordinar todas las etapas del procedimiento hasta su conclusión, de acuerdo con la normativa vigente.

La resolución responde de manera directa a la cobertura de las direcciones de cinco instituciones nacionales mediante concursos abiertos, públicos y sujetos al régimen SINEP. Los funcionarios que resulten seleccionados ocuparán sus cargos durante cinco años, con posibilidad de extender la gestión hasta dos años adicionales.

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Toda la información sobre requisitos y condiciones de participación está disponible en Concursar, la plataforma indicada para la convocatoria oficial. Allí también figuran las bases específicas de cada concurso.

El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo está ubicado en Bolívar 65, en la Ciudad de Buenos Aires. Funciona en el edificio donde ocurrieron los hechos de Mayo de 1810 y su propuesta recorre el período colonial a partir de documentos, objetos patrimoniales y piezas vinculadas con los orígenes de la Nación.

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Museo Casa de Ricardo Rojas

El Museo Histórico Nacional, con sede en Defensa 1600, en el barrio de San Telmo, preserva y difunde patrimonio ligado a la historia argentina. Funciona desde 1897 en la antigua residencia de José Gregorio Lezama y reúne una de las colecciones históricas más importantes del país, de acuerdo con la información oficial difundida por la Presidencia.

El Museo Casa de Ricardo Rojas funciona en Charcas 2837, en la Ciudad de Buenos Aires. Conserva la residencia del escritor, historiador y educador Ricardo Rojas y de su esposa Julieta Quinteros, convertida en museo en 1958, y resguarda una biblioteca, un archivo documental y una colección de obras de arte.

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En O’Higgins 2390, en la Ciudad de Buenos Aires, el Museo Casa de Yrurtia exhibe los legados del escultor Rogelio Yrurtia y de la pintora Lía Correa Morales. Ambos donaron al Estado Nacional su vivienda, el mobiliario y sus obras, y la casa museo permanece abierta al público desde el 9 de julio de 1949.

El Museo Regional de Pintura José A. Terry está situado frente a la plaza principal de Tilcara, en la provincia de Jujuy. Funciona en una casa colonial del siglo XIX donde vivió y trabajó el pintor José Antonio Terry, fue creado por la Ley Nacional 13.491 y está abierto al público desde 1966.

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