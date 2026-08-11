Cultura
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno abrió la convocatoria a concurso público para los directores de cinco museos nacionales

La resolución publicada en el Boletín Oficial puso en marcha el mecanismo de evaluación, que incluye comité de especialistas, presentación en la plataforma Concursar y nombramientos con plazo definido

¿Fin de la designación directa?: el Gobierno abrió la convocatoria a concurso público para los directores de cinco museos nacionales (Foto: Museo Histórico Nacional)
¿Fin de la designación directa?: el Gobierno abrió la convocatoria a concurso público para los directores de cinco museos nacionales (Foto: Museo Histórico Nacional)
Guardar

La Secretaría de Cultura de la Nación formalizó el concurso para cubrir las direcciones de cinco museos nacionales, con una resolución publicada en el Boletín Oficial que pone en marcha un proceso de selección abierto y que derivará en designaciones por cinco años, con opción de prórroga de hasta dos más. La convocatoria, según informó la Presidencia de la Nación, es impulsada junto con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a través de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

La apertura de la inscripción quedó fijada para el 24 de agosto. Los cargos se cubrirán bajo el Régimen de Selección del Sistema Nacional de Empleo Público, que establece concursos públicos y competitivos basados en antecedentes, capacidades y proyectos de gestión de los postulantes.

PUBLICIDAD

La medida alcanza al Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, al Museo Histórico Nacional, al Museo Casa de Ricardo Rojas, al Museo Casa de Yrurtia y al Museo Regional de Pintura José A. Terry. El procedimiento también ya definió al comité encargado de aprobar las bases, evaluar a los candidatos y elaborar las ternas.

El Comité de Selección estará integrado por Andrés Duprat y María Paula Zingoni en representación de la jurisdicción, Héctor Ricardo Cicerchia y María Lía del Valle Munilla Lacasa como especialistas externos, y Paula Andrea Recalde Polari en representación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Como miembros alternos fueron designados Tulio Horacio Andreussi Guzmán, Rocío María Boffo, Jorge Luis Cometti, Adriana Cecilia Micale y Karen Valeria Vázquez.

PUBLICIDAD

Noche de los Museos
Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo

La coordinación del proceso concursal estará a cargo de María Belén Valenzuela. Tendrá la responsabilidad de impulsar y coordinar todas las etapas del procedimiento hasta su conclusión, de acuerdo con la normativa vigente.

La resolución responde de manera directa a la cobertura de las direcciones de cinco instituciones nacionales mediante concursos abiertos, públicos y sujetos al régimen SINEP. Los funcionarios que resulten seleccionados ocuparán sus cargos durante cinco años, con posibilidad de extender la gestión hasta dos años adicionales.

Toda la información sobre requisitos y condiciones de participación está disponible en Concursar, la plataforma indicada para la convocatoria oficial. Allí también figuran las bases específicas de cada concurso.

El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo está ubicado en Bolívar 65, en la Ciudad de Buenos Aires. Funciona en el edificio donde ocurrieron los hechos de Mayo de 1810 y su propuesta recorre el período colonial a partir de documentos, objetos patrimoniales y piezas vinculadas con los orígenes de la Nación.

Museo Casa de Ricardo Rojas
Museo Casa de Ricardo Rojas

El Museo Histórico Nacional, con sede en Defensa 1600, en el barrio de San Telmo, preserva y difunde patrimonio ligado a la historia argentina. Funciona desde 1897 en la antigua residencia de José Gregorio Lezama y reúne una de las colecciones históricas más importantes del país, de acuerdo con la información oficial difundida por la Presidencia.

El Museo Casa de Ricardo Rojas funciona en Charcas 2837, en la Ciudad de Buenos Aires. Conserva la residencia del escritor, historiador y educador Ricardo Rojas y de su esposa Julieta Quinteros, convertida en museo en 1958, y resguarda una biblioteca, un archivo documental y una colección de obras de arte.

En O’Higgins 2390, en la Ciudad de Buenos Aires, el Museo Casa de Yrurtia exhibe los legados del escultor Rogelio Yrurtia y de la pintora Lía Correa Morales. Ambos donaron al Estado Nacional su vivienda, el mobiliario y sus obras, y la casa museo permanece abierta al público desde el 9 de julio de 1949.

El Museo Regional de Pintura José A. Terry está situado frente a la plaza principal de Tilcara, en la provincia de Jujuy. Funciona en una casa colonial del siglo XIX donde vivió y trabajó el pintor José Antonio Terry, fue creado por la Ley Nacional 13.491 y está abierto al público desde 1966.

Temas Relacionados

Secretaría de CulturaMuseosPatrimonio Cultural de la NaciónCultura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La UNESCO incorporó 25 nuevos sitios al Patrimonio de la Humanidad: cuáles son y dónde están

El organismo sumó 19 espacios culturales, cinco naturales y uno mixto tras su reunión más reciente, con nuevas inscripciones en Japón, Finlandia, Grecia, Sudán del Sur y Estados Unidos

La UNESCO incorporó 25 nuevos sitios al Patrimonio de la Humanidad: cuáles son y dónde están

¿Un país puede administrarse como una aplicación? La difícil respuesta de ‘Cruce peligroso’

Con frases cortas y ritmo vertiginoso, el periodista Jorge Porta retrata un presente en que el futuro ya llegó y hay alguien que quiere hacer justicia. Una novela breve que se lee de un tirón

¿Un país puede administrarse como una aplicación? La difícil respuesta de ‘Cruce peligroso’

24 eclipses, 360.000 km y 32 años de búsqueda: Alejandro Arroyo, una vida detrás de la sombra de la Luna

El historiador del arte chileno ha perseguido eclipses solares por los cinco continentes durante más de tres décadas y eligió Paredes de Nava, en Palencia, para observar el número 24 de su vida

24 eclipses, 360.000 km y 32 años de búsqueda: Alejandro Arroyo, una vida detrás de la sombra de la Luna

Casa Tomatis: la increíble historia del lugar donde Juan José Saer imaginó todo

A 89 años del nacimiento del autor santafesino, un documental rescata el peso literario de la vivienda, que además empieza a sumarse a visitas guiadas para lectores y curiosos

Casa Tomatis: la increíble historia del lugar donde Juan José Saer imaginó todo

Abraham Lincoln, político estadounidense: “Aquellos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí mismos y, bajo un Dios justo, no pueden retenerla por mucho tiempo”

Una carta manuscrita de 1859, un destinatario que buscaba una simple excusa formal y una advertencia filosófica que resuena con fuerza en nuestro presente polarizado. La arquitectura intelectual de su autor y el dilema moral de la democracia contemporánea

Abraham Lincoln, político estadounidense: “Aquellos que niegan la libertad a otros no la merecen para sí mismos y, bajo un Dios justo, no pueden retenerla por mucho tiempo”

DEPORTES

El presidente de River respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel

El presidente de River respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel

El retoque estético de Alexis Mac Allister tras el Mundial que generó un divertido momento en su vuelta a Liverpool: “Funcionó rápido”

La particular historia del arquero japonés Zion Suzuki que es sensación en Europa: la batalla entre PSG y Juventus por su fichaje

La millonaria inversión para comprar estrellas que tendría el Liverpool por el desembarco de uno de los hombres más ricos del mundo

Murió Jake Whisenant, una figura de la escalada de velocidad en Estados Unidos

TELESHOW

Tony, el último perro sin adoptar de Leandro Rud, sigue esperando una nueva familia: “Merece un hogar para siempre”

Tony, el último perro sin adoptar de Leandro Rud, sigue esperando una nueva familia: “Merece un hogar para siempre”

El regalo de Pedro Alfonso que emocionó a Paula Chaves en un aniversario muy especial: “Es más de lo que soñé”

Virginia Lago se conmovió al aire con la carta que le envió María Becerra: “Alguien muy hermoso”

Fue a Ahora Caigo y descolocó a Darío Barassi con su confesión sobre el amor: “Nunca sentí nada que me guste”

Los famosos argentinos se unen para ayudar a Colombia: una iniciativa solidaria convocada desde el arte

INFOBAE AMÉRICA

La carrera electoral en Brasil: Lula cuestionó las enmiendas parlamentarias y Flávio Bolsonaro profundizó sus críticas al Supremo

La carrera electoral en Brasil: Lula cuestionó las enmiendas parlamentarias y Flávio Bolsonaro profundizó sus críticas al Supremo

Zelensky afirmó que Putin utilizó misiles norcoreanos en el ataque que dejó nueve muertos en Ucrania

Cómo es Pampa del Leoncito, el área protegida con pumas y 300 noches de cielo despejado que un hombre dañó con su camioneta

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala aprueba el anteproyecto 2027 por Q19 mil 792.63 millones (USD 2,598.77 millones)

Los incendios forestales “extremos” avanzan rápidamente en estos dos estados de EE. UU. y obligan a evacuar comunidades