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Una especialista alertó sobre la economía a dos velocidades: “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”

Mariana Camino, fundadora y CEO de ABECEB, analizó la actualidad económica, las reglas para invertir y el impacto dispar de la recuperación

Mariana Camino analizó los desafíos de la economía argentina en una entrevista por streaming
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El diagnóstico de Mariana Camino, fundadora y CEO de ABECEB , marcó el pulso de la marcha del plan económico del Gobierno en una entrevista con Infobae en Vivo. “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”, afirmó, mientras desgranaba su visión sobre la evolución reciente de la economía argentina. Camino ubicó esa advertencia en el centro de un debate sobre la heterogeneidad creciente entre sectores y regiones, al calor de las transformaciones aplicadas por la administración de Javier Milei.

La economista definió el escenario actual como uno de “cambio de régimen”, en contraste con lo que identificó como un ciclo anterior marcado por restricciones severas. “Ese es el principal logro del gobierno y es el cambio de régimen”, sostuvo Camino al analizar el paso de una economía “con inflación alta, desequilibrios fiscales, controles y trabas a las importaciones” hacia un contexto de mayor apertura y estabilización. “La macro se alcanzó”, insistió, aunque reconoció que la estabilización no resultó homogénea y que los efectos concretos en el entramado productivo siguen siendo desparejos.

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Según Camino, “no hay una sola Argentina”. La CEO de ABECEB describió la coexistencia de “sectores exportadores que crecen al 24,4%” y otros, como el “consumo masivo”, que “te cae casi tres, está en menos dos coma nueve”. Para la economista, la diferencia entre la dinámica de los sectores orientados al mercado externo y los vinculados al mercado interno se profundizó tras el ajuste fiscal y la liberalización comercial. “Hoy la economía se abrió y somos parte del mundo”, subrayó, remarcando que la inserción internacional implica también mayores exigencias para competir.

El análisis de Camino abordó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como un instrumento central para atraer capitales y generar proyectos de alto impacto. “Las grandes inversiones encuentran en el régimen del RIGI previsibilidad y condiciones de competencia”, explicó, aunque aclaró que “no es solamente el RIGI” lo que determina el flujo de inversiones. Para la fundadora de ABECEB , el cambio de reglas y el orden macroeconómico funcionaron como señales para los inversores, mientras que la estabilidad de las cuentas públicas resultó “algo bueno”, aunque insuficiente para garantizar un crecimiento sostenido en todos los sectores.

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En ese sentido, Camino remarcó que “hoy tenés las cuentas públicas ordenadas”, pero advirtió que la agenda social se torna prioritaria. “El consumo te crece y la góndola no lo nota”, sintetizó, en referencia a la demora en la recuperación del poder adquisitivo y la persistencia de la desigualdad en la distribución de los beneficios del crecimiento. “Va a llegar en algún momento y en algunas zonas está llegando”, agregó, aunque reconoció que el proceso de derrame es lento y desigual.

El impacto de las nuevas reglas sobre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ocupó un lugar destacado en el análisis de Camino. “El crédito es más lento, lo está traccionando ahora de distintas maneras”, indicó. La economista señaló que la presión impositiva y el acceso al financiamiento constituyen obstáculos para el desarrollo de las PYMES, ya que el gobierno priorizó la estabilidad fiscal ante la expansión del crédito. “Argentina tiene muchos problemas”, afirmó, y situó en primer plano la necesidad de una mejora en las condiciones de acceso a financiamiento para el sector privado, en especial entre los actores de menor escala.

Camino diferenció el rol del Estado en el nuevo escenario. “La intervención del Estado es más indirecta”, señaló, distinguiendo la etapa actual de modelos previos con fuerte presencia estatal en la asignación de recursos y en la regulación de precios y salarios. Según la CEO de ABECEB, el objetivo oficial se orienta a “dar condiciones generales para que el privado genere condiciones para que ese derrame llegue”.

La presidenta de ABECEB advirtió sobre la necesidad de que los beneficios económicos lleguen a toda la sociedad
La presidenta de ABECEB advirtió sobre la necesidad de que los beneficios económicos lleguen a toda la sociedad

El fenómeno de la economía a dos velocidades aparece, para Camino, tanto en la comparación entre sectores —industriales, exportadores, servicios, consumo— como entre regiones y territorios. “No llega a la góndola”, repitió, para ilustrar la falta de impacto directo en la vida cotidiana de amplios segmentos sociales. La economista sostuvo que los datos de crecimiento todavía conviven con “una Argentina enorme que va muy lento”, mientras que una “Argentina potente, chiquitita” muestra signos de dinamismo. Aunque la frase no corresponde textualmente a Camino, ella la validó y sumó su perspectiva: “Eso sería un fracaso”.

En el plano de los datos, Camino aportó cifras para dimensionar la brecha entre sectores. “La economía que exporta crece veinticuatro coma cuatro”, enfatizó, y contrastó ese desempeño con el de las ramas orientadas al mercado interno. La fundadora de ABECEB insistió en que la estabilización macro no resolvió por sí sola las asimetrías, y que los efectos del crecimiento requieren tiempo para reflejarse en el conjunto del entramado productivo.

El debate sobre la legitimidad política y social ocupó un lugar relevante en la entrevista transmitida por Infobae en Vivo. Camino planteó que la sostenibilidad del esquema económico depende de que los beneficios lleguen a la mayor cantidad posible de personas y regiones. “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”, reiteró, asociando el éxito del programa económico a la capacidad de “converger” sectores y territorios en una trayectoria común de crecimiento.

La presión sobre los indicadores sociales, en particular el consumo y el empleo, motivó varias de las intervenciones de Camino. “El consumo masivo te cae casi tres”, sostuvo, y relacionó ese retroceso con la persistencia de salarios bajos y la lenta recuperación del empleo público. Al referirse a la dinámica de las inversiones, la economista destacó que “hay récord de anuncios de inversión en sectores dinámicos”, aunque matizó que “el empleo generado por esos grandes proyectos es limitado”.

Camino enfatizó que el círculo virtuoso de consumo e inversión depende de la confianza y de la estabilidad macroeconómica, pero que la velocidad de la reactivación sigue condicionada por factores estructurales. “Es un problema gravísimo”, sintetizó al referirse a la demora en el traspaso del crecimiento a la vida cotidiana de la mayoría. El mensaje de la CEO de ABECEB giró en torno a la necesidad de construir mecanismos que permitan que el crecimiento sectorial se traduzca en mejoras para el conjunto.

El régimen RIGI, según la visión de Camino, “da previsibilidad” y “condiciones de competencia”, pero no garantiza automáticamente el derrame sobre toda la economía. La economista destacó que “fuera del RIGI hay dificultades”, y que la generación de empleo masivo requiere políticas complementarias. En el análisis de Camino, el Estado debe mantener un rol de facilitador, sin intervenir de manera directa en la asignación sectorial de recursos, pero sí asegurando reglas claras y estabilidad.

Camino abordó también la cuestión fiscal y su impacto sobre la economía real. “No hay duda que normalizar la macro es algo bueno”, afirmó, aunque admitió que la consolidación fiscal plantea desafíos para la recuperación del crédito y la expansión de la demanda interna. La fundadora de ABECEB sostuvo que la clave reside en lograr que la estabilidad macroeconómica se transforme en crecimiento inclusivo.

El recorrido por los principales desafíos del momento incluyó referencias a la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, impulsar la inversión y promover la integración de los distintos sectores productivos. Camino insistió en que la apertura de la economía obliga a las empresas argentinas a competir “con el mundo”, lo que requiere eficiencia y adaptabilidad.

Durante la entrevista, la fundadora de ABECEB subrayó la importancia de construir un clima de negocios previsible y de fortalecer la confianza en las instituciones. “No es una mirada optimista, es una mirada de dinámicas”, aclaró, posicionando su análisis en términos de procesos y tendencias antes que de expectativas. Camino evitó juicios de valor y se centró en la exposición de datos y en la descripción de los mecanismos que, a su entender, ordenan la economía actual.

La transmisión de Infobae en Vivo reflejó la tensión entre los logros macroeconómicos de la administración Milei y los desafíos pendientes en materia de equidad y cohesión social. Camino sintetizó esa dicotomía al señalar que “no hay una sola Argentina” y que el reto principal consiste en lograr que el crecimiento sectorial converja en beneficios para el conjunto.

La entrevista dejó planteada la pregunta sobre el camino hacia la convergencia de las distintas velocidades de la economía argentina. Camino reiteró su advertencia: “No va a haber legitimidad política ni social si no converge todo”.

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