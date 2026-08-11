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La UNESCO incorporó 25 nuevos sitios al Patrimonio de la Humanidad: cuáles son y dónde están

El organismo sumó 19 espacios culturales, cinco naturales y uno mixto tras su reunión más reciente, con nuevas inscripciones en Japón, Finlandia, Grecia, Sudán del Sur y Estados Unidos

Bandera azul con logo blanco de UNESCO, montañas rocosas con nubes, vegetación baja, pinos y rocas grises.
La última reunión del organismo incorporó 19 espacios culturales, cinco naturales y uno mixto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La UNESCO incorporó 25 nuevos Patrimonios de la Humanidad en su reunión más reciente y volvió a ensanchar un mapa mundial donde conviven paisajes naturales, ciudades históricas, restos arqueológicos y obras arquitectónicas que expresan distintas etapas de la experiencia humana. La decisión sumó 19 sitios culturales, cinco naturales y uno mixto, con nombres conocidos y otros que hasta ahora circulaban fuera de los grandes itinerarios turísticos.

Según informó Forbes Argentina, la nueva selección reúne desde las playas del Día D en Normandía hasta el Monte Olimpo en Grecia, además del pueblo tunecino de Sidi Bou Saïd, los antiguos cementerios xiongnu de Mongolia y teatros del Amazonas ligados al auge del caucho en Brasil. La lista traza así un recorrido que va de la memoria bélica europea a centros de producción, espiritualidad y biodiversidad en otros puntos del planeta.

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La actualización también dejó un dato central para varios países que no figuraban en este sistema de protección. Comoras consiguió su primera inscripción con las Medinas de los Sultanatos Históricos. Santo Tomé y Príncipe ingresó con las Roças, antiguas haciendas agrícolas coloniales. Sudán del Sur obtuvo su primer lugar reconocido con el Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo, una vasta extensión de sabana, humedales y llanuras aluviales.

De acuerdo con el artículo publicado, la lista de 2026 no siguió una sola lógica geográfica ni temática. La organización reunió emblemas ya instalados en el imaginario global y territorios menos difundidos, con el mismo criterio de fondo: reconocer lugares con valor universal excepcional por su peso histórico, cultural, natural o simbólico.

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Entre capitales antiguas, montañas sagradas y arquitectura moderna

Infografía con un mapa mundial, edificios y paisajes. Muestra el número 25, varios textos, ilustraciones de patrimonio y tres banderas.
La infografía ilustra la reciente incorporación de 25 sitios al Patrimonio Mundial de la UNESCO, detallando sus características culturales, naturales y mixtas, y destacando ubicaciones geográficas diversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las nuevas incorporaciones aparecen sitios que condensan largos procesos históricos. En Japón, la inscripción de Asuka-Fujiwara abarca 19 destinos situados entre arrozales y colinas bajas al sur de Nara. Allí sobreviven ruinas de palacios, templos budistas, tumbas monumentales y restos de Fujiwara-kyo, considerada la primera capital japonesa diseñada a gran escala con un trazado en cuadrícula.

Forbes Argentina detalló que ese conjunto remite a un período de transformaciones políticas y culturales ubicado entre fines del siglo VI y comienzos del siglo VIII. En esa etapa, el budismo amplió su presencia y el país avanzó hacia un sistema de gobierno centralizado. La inscripción reconoce, en ese sentido, un momento decisivo para la formación histórica de Japón.

En Finlandia, la UNESCO distinguió Aalto Works, una colección de 13 edificios y complejos vinculados a Alvar Aalto, Aino Marsio-Aalto, Elissa Aalto y sus colaboradores. La serie recorre más de medio siglo de modernismo finlandés e incluye obras como el Sanatorio de Paimio, el Ayuntamiento de Säynätsalo, el Finlandia Hall y la Casa Aalto.

Montañas rocosas con cimas irregulares y algunos parches de nieve, cubiertas de densos árboles verdes en las laderas inferiores, bajo un cielo azul claro.
El área se extiende desde el mar Egeo hasta el pico Mytikas, de 2.925 metros, e integra bosques, acantilados y hábitats alpinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La valoración del organismo se apoyó en una interpretación particular del Movimiento Moderno, atravesada por la relación entre arquitectura, materiales locales y paisaje. Varios de esos espacios se encuentran en Helsinki, donde ese legado conserva un lugar visible dentro de la identidad urbana finlandesa.

En Grecia, el Monte Olimpo quedó incorporado como sitio mixto, una categoría que contempla al mismo tiempo dimensiones culturales y naturales. Desde las cercanías del mar Egeo hasta el pico Mytikas, de 2.925 metros, el área reúne bosques, acantilados de piedra caliza, hábitats alpinos y el antiguo santuario macedonio de Dion.

La UNESCO evaluó allí tanto la biodiversidad y los rasgos geológicos como la persistencia del monte en la mitología, el arte y la literatura. El Monte Olimpo recibió el reconocimiento por su doble valor natural y cultural, una combinación poco frecuente dentro del listado global.

Primeras inscripciones para países que buscaban entrar en la lista

Dos teatros de la Amazonía brasileña entran al Patrimonio Mundial de la Unesco (Photo by MICHAEL DANTAS / AFP)
Dos teatros de la Amazonía brasileña entran al Patrimonio Mundial de la Unesco (Photo by MICHAEL DANTAS / AFP)

La reunión también abrió una nueva etapa para estados que hasta ahora no contaban con ningún sitio reconocido por la UNESCO. En Comoras, la entrada de las Medinas de los Sultanatos Históricos puso bajo esa categoría a un conjunto de pueblos comerciales centenarios moldeados por los intercambios culturales del océano Índico.

En Santo Tomé y Príncipe, la incorporación de las Roças dirige la mirada hacia antiguas haciendas agrícolas coloniales que todavía conservan marcas de la economía de plantación y de la migración forzada ligada a ese sistema productivo. La inscripción vuelve visible una memoria histórica atravesada por relaciones de poder, trabajo y desplazamiento.

El caso de Sudán del Sur adquirió un relieve especial por tratarse de su primera inclusión en la lista. El Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo protege una de las mayores migraciones de mamíferos terrestres del mundo dentro de una extensa zona de sabana, humedales y llanuras aluviales.

Ese reconocimiento amplía la presencia africana dentro del sistema de protección internacional y pone el foco sobre ecosistemas donde la escala territorial y los movimientos estacionales de fauna resultan inseparables. La inscripción de Boma-Badingilo también refuerza la atención sobre los corredores ecológicos en las estrategias de conservación.

Ciudades de oficio, humedales y destinos ya instalados en el mapa turístico

El refugio de Georgia supera las 161.800 hectáreas y reúne caimanes, osos negros y cientos de especies de aves, en un ecosistema de aguas negras (AP Foto/Stephen B. Morton, archivo)
El refugio de Georgia supera las 161.800 hectáreas y reúne caimanes, osos negros y cientos de especies de aves, en un ecosistema de aguas negras (AP Foto/Stephen B. Morton, archivo)

En Estados Unidos, el pantano de Okefenokee, en Georgia, ingresó a la lista por su biodiversidad y por las fuerzas naturales que modelan ese entorno. El refugio supera las 161.800 hectáreas y alberga caimanes, osos negros, grullas canadienses y cientos de especies de aves entre canales de aguas oscuras, cipreses e islas flotantes.

La organización lo identificó como uno de los mayores ecosistemas de humedales de aguas negras de América del Norte. En esa evaluación pesaron la variedad de especies y la acción persistente del agua y el fuego sobre bosques, lagos y zonas anegadas, factores que sostienen la dinámica natural del área.

La nómina de 2026 también sumó sitios con fuerte circulación previa entre viajeros, como las playas del Día D en Normandía, Sidi Bou Saïd en Túnez y otros espacios que ya contaban con visibilidad internacional. La ampliación de la Lista del Patrimonio Mundial volvió a reunir memoria, naturaleza y legado cultural en una misma cartografía global, con incorporaciones que abarcan desde montañas sagradas hasta antiguas ciudades de oficio.

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