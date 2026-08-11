“Yo sufrí violencia de género de su parte”: sorpresiva declaración del ex de Romina Gaetani sobre la noche de la denuncia

Otros tiempos: Romina Gaetani y Luis Cavanagh

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“Yo no le hice ninguna lesión de ningún tipo, jamás golpeé a nadie, cuido al otro ser humano”. Con esas palabras, Luis Cavanagh, ex pareja de Romina Gaetani, negó ante la Justicia haber agredido a la actriz y dio su versión sobre el episodio ocurrido el 28 de diciembre pasado en su casa del country Tortugas, en Pilar.

El empresario, de 59 años, declaró este lunes ante la fiscal María José Basiglio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, en el marco de la causa en la que está acusado de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y por mediar violencia de género.

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Durante la indagatoria, Cavanagh no solo rechazó la acusación en su contra, sino que sostuvo que era él quien había sufrido episodios violentos durante la relación.

“Ella me golpeó en la zona estomacal luego de haber estado internado y con un trombo. Yo sufrí violencia de género de su parte, varias veces; lo sabe la psicóloga de pareja perfecto”, declaró. También afirmó que se encontraba medicado con anticoagulantes y que, debido a su cuadro de salud, un golpe podía representar un riesgo para su vida.

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"Yo sufrí violencia de género de su parte, varias veces", dijo el ex de Romina Gaetani

Luego comenzó a reconstruir lo ocurrido aquella noche.

Según su relato, ambos estaban en su habitación cuando Gaetani le pidió que fuera a buscar su teléfono, que había quedado en el office de la casa. Cavanagh aseguró que encontró el celular desbloqueado y vio una conversación con un hombre al que identificó como “Fena”.

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“Encontré el teléfono abierto y mensajes con una persona llamada ‘Fena’, con la que ella había tenido relaciones y, por lo que vi, venía mensajeándose. Miré y tenía como 150 mensajes, no leí los mensajes”, sostuvo.

Cavanagh aseguró que le reprochó haberle mentido y decidió terminar la relación. Según explicó, ambos habían hablado incluso de la posibilidad de mantener una relación abierta, pero él exigía que no hubiera mentiras.

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“Lo único que pretendía era que haya verdad. Por ese motivo le dije: ‘No sigamos más’”, declaró. Luego, siempre según su versión, le pidió a Gaetani que abandonara la vivienda.

El momento en que Gaetani se acercó al puesto de seguridad para pedir ayuda

El regreso a la casa de la actriz y el forcejeo

El empresario sostuvo que la actriz se retiró, pero que aproximadamente 15 minutos después volvió a verla pasar lentamente en su auto frente a la propiedad.

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“Me da miedo y me encierro en mi casa, cierro todo con llave, cosa que nunca hago porque vivo en un barrio cerrado, y me encierro también en mi cuarto, arriba”, dijo.

Poco después comenzó a escuchar golpes. Al observar las cámaras de su vivienda, vio a Gaetani golpeando con la mano abierta uno de los vidrios: “Abrime, abrime”, le gritaba.

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Cavanagh sostuvo que decidió bajar porque temía que la actriz rompiera el vidrio y se lastimara. Según su declaración, le pidió que se tranquilizara y finalmente le abrió la puerta. “Entró y me dijo: ‘¿Vos querés que te pegue?’. Le dije: ‘¿Encima me vas a pegar?’. A lo que ella contestó: ‘¿Vos querés que te pegue? No tengo ningún problema’”, declaró.

Según su versión, Gaetani se dirigió entonces hacia el comedor, tomó una silla e intentó romper un ventanal. Él sostuvo una de las patas y consiguió bajarla al piso. Acto seguido, afirmó la actriz, tomó otra silla y se la quiso “partir en la cabeza”. Según relató, alcanzó a sujetarla antes de que lo impactara y volvió a colocarla en el suelo.

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En ese tramo de su declaración, el empresario aseguró que no era la primera vez que ocurría algo así. Dijo que aproximadamente un año antes, durante otro supuesto “ataque de ira”, Gaetani había intentado pegarle dos veces con una silla y luego le había dado una cachetada. Reconoció, sin embargo, que nunca denunció esos presuntos episodios.

Fragmento de la declaración de Luis Cavanagh a la que accedió Infobae

Al volver sobre la noche investigada, Cavanagh reconoció que existió un forcejeo entre ambos, aunque negó haberla golpeado.

De acuerdo con su relato, Gaetani intentó pegarle primero con un puño y luego con el otro. Él sostuvo que consiguió sujetarle ambas manos y que la actriz comenzó entonces a lanzarle patadas. “Yo le decía: ‘Por favor, pará, tranquilízate un poco’”, recordó.

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Cavanagh aseguró que mientras retrocedían hacia la puerta, Gaetani se tiró al piso para evitar que la sacara de la vivienda. Admitió que allí la sostuvo de una mano y de una pierna durante aproximadamente 15 o 20 segundos, pero afirmó que lo hizo para impedir que continuara golpeándolo y para evitar que se lastimara.

“Ella me decía que la soltara, yo le decía: “Te suelto, pero por favor no me pegues, por favor, andate”, declaró.

Según su versión, cuando finalmente la soltó, Gaetani volvió a intentar pegarle. Entonces, afirmó, consiguió moverla hacia afuera, cerró la puerta con llave y volvió a encerrarse en su habitación.

Cavanagh reconoció que existió un forcejeo entre ambos, aunque negó haberla golpeado

Qué dijo sobre las lesiones de Gaetani

Este punto es central en la causa. La imputación que le comunicó la fiscalía sostiene una versión diferente: que Cavanagh se tornó violento durante una discusión, arrojó a Gaetani al suelo, se lanzó sobre ella para inmovilizarla y luego la tomó de los brazos y la arrastró hacia el exterior de la vivienda.

De acuerdo con la acusación, esa agresión le provocó escoriaciones en la zona dorsal, el antebrazo y la cadera, además de un hematoma y un corte en un miembro inferior. Las lesiones fueron calificadas como “leves”.

Cavanagh aseguró que, después de volver a encerrarse, escuchó que se rompían vidrios y vio por las cámaras que Gaetani había conseguido ingresar nuevamente a la vivienda. Según él, las lesiones se produjeron en ese momento, cuando la actriz rompió un vidrio de la propiedad y atravesó el hueco.

“Se le vinieron encima, que es cuando ella tiene esas escoriaciones que declara, y pasó por un espacio chico lleno de filos y ella se lastimó allí”, afirmó.

Cavanagh agregó que desde su habitación vio a la actriz tomar el teléfono y llamar a una persona que luego supo que era una amiga abogada.

“La escuché hablando por teléfono y dijo: ‘Acabo de sufrir un hecho de violencia en lo de Luis, acá está todo destrozado’”, sostuvo. También aseguró haberla escuchado pedir que llamaran al 911.

Después, según su reconstrucción, salió al jardín y le pidió que no lo denunciara. “Me arrodillé y le supliqué que por favor no me hiciera eso”, declaró. Cavanagh afirmó que Gaetani subió a su auto, arrancó y “casi” lo atropelló.

También cuestionó lo ocurrido minutos después en la guardia del country. Según él, la actriz “fingió un ataque de nervios” y manifestó que había sido agredida por su novio. Fue desde allí que se pidió una ambulancia y la intervención policial. Esa afirmación forma parte exclusivamente de la versión del imputado.

Personal de la garita de seguridad del country asistió a Gaetani y pidió una ambulancia y asistencia policial

Las preguntas de la fiscal

Tras el relato de Cavanagh, la fiscal Basiglio le hizo una serie de preguntas.

Una de ellas estuvo relacionada con las cámaras de seguridad. El empresario afirmó que no existen registros del barrio que hayan captado el episodio y explicó que tampoco hay cámaras en el office de su casa donde, según él, encontró abierto el teléfono de Gaetani.

Sin embargo, reconoció que sí hay cámaras en el living, el sector en el que ubicó el episodio de las sillas. Cuando le preguntaron si esa secuencia había quedado registrada, respondió: “Me gustaría hablarlo con mi abogado, puede ser que algo esté, no me gustaría exponerme públicamente”.

También le preguntaron si había denunciado anteriormente los episodios violentos que ahora atribuía a Gaetani. “No, nunca. A la psicóloga le conté todo”, contestó.

Su abogado, Alfredo Soares Gache, también le preguntó si estaba dispuesto a someterse a una pericia psicológica o psiquiátrica. “Sí, ningún problema”, respondió.

Cavanagh cerró su declaración insistiendo en su inocencia: “Quiero dejar bien claro que en ningún momento le hago daño, hice todo eso cuidando en extremo a ella”.