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El dólar bajó por tercer día consecutivo y se alejó de la barrera de los 1.500 pesos

El mayorista terminó ofrecido a $1.490,50, el valor más bajo en lo que va de agosto. Al público cedió a $1.515 para la venta en el Banco Nación

La brecha entre el dólar oficial y el techo de las bandas es la más amplia en dos meses.
La brecha entre el dólar oficial y el techo de las bandas es la más amplia en dos meses.
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Un volumen sostenido en los negocios de contado, por USD 515,6 millones, permitió una baja de cinco pesos o 0,3% para el dólar mayorista, en los 1.490,50 pesos, el precio más bajo en lo que va de agosto. Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio oficial, que así se aleja del reciente máximo nominal de $1.499,50 del jueves 6 de agosto.

“En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista cayó 8 pesos, en contraste con la suba de 11 pesos registrada en el mismo lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

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El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.857,23 y así dejó al dólar mayorista a 366,73 pesos o 24,6% de ese límite para la flotación administrada. Se trata además del rango más grande desde el 11 de junio (24,6%).

“Al igual que en las últimas ruedas, el dólar mayorista afloja un poco dentro de una operatoria limitada que se viene traduciendo en un más reducido ritmo de compras del BCRA. Más allá de dicha dinámica en el contado, los operadores monitorean las intervenciones con futuros y dollar-linked en busca de cuantificar el nivel de cobertura que vienen demandando los privados en este período, que se anticipaba de menor oferta de divisas”,comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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Los analistas del Portfolio Personal Inversiones indicaron que “llega un punto en el que el equipo económico debe elegir entre mantener las tasas en pesos contenidas o seguir utilizando herramientas para evitar que el tipo de cambio supere los $1.500. El dilema surge porque la estrategia de contención cambiaria ha requerido una creciente oferta oficial de cobertura cambiaria, principalmente mediante instrumentos dólar linked, que al mismo tiempo han absorbido pesos del sistema. Con el spot rozando los $1.500 la semana pasada, este trade-off podría intensificarse en las próximas ruedas, al menos hasta la licitación del miércoles, cuya liquidación será el viernes”.

En esta ocasión, “los vencimientos ascienden a $4,5 billones, concentrados en la Lecap de mediados de agosto e íntegramente en manos privadas. Esto le dará al Tesoro una oportunidad particularmente clara para inyectar liquidez mediante un rollover inferior al 100 por ciento, si así lo decide. De hacerlo, las tasas overnight podrían recuperar estabilidad -más clave que el nivel-, lo que daría estabilidad a las curvas de pesos, así como no cortaría el incipiente rebote del crédito. La pregunta será tanto si ese nuevo nivel como la eventual mayor liquidez serán suficientes para contener el dólar por debajo de los $1.500 -ya que un eventual reinicio de ventas de Dolar Linked volvería a absorber liquidez”, reseñó Portfolio Personal.

El dólar al público recortó también cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, luego de cuatro días operativos consecutivos en los cuales permaneció ofrecido a $1.520, un récord nominal para este segmento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.517,89 para la venta y $1.465,71 para la compra.

El dólar blue, en tanto, rebotó 15 pesos o 1%, a $1.550, para regresar a su valor más elevado desde el 3 de agosto.

“Así como los usuarios comparan la cotización del dólar antes de comprar, también siguen de cerca los cambios en la Tasa Nominal Anual de los plazos fijos. Un ajuste de algunos puntos porcentuales puede modificar la conveniencia de mantener pesos invertidos, adelantar una colocación o incluso priorizar la dolarización de los ahorros”, sostuvo Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

“Cuando el precio comienza a moverse, las personas se resguardan en dólares aún más y el ahorrista se vuelve mucho más sensible a diferencias en la cotización. Ya no da lo mismo comprar en cualquier lugar. En nuestro caso particular, ya que durante el 60% del mes de julio tuvimos la cotización más baja, detectamos el pico de compra más alto del año”, señaló Di Trolio.

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