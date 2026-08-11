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El Salvador: Nayib Bukele confirma el envío de 100 toneladas de insumos a Colombia en respuesta a emergencia por sismo

Tras la solicitud formal de Bogotá, la administración salvadoreña embarca ayuda humanitaria y mantiene la disposición de ampliar la cooperación si persisten las necesidades en las zonas más afectadas

Foto de archivo. El Salvador atiende emergencia en Colombia: El presidente Bukele confirma el envío de 100 toneladas de insumos. REUTERS/José Cabezas
Foto de archivo. El Salvador atiende emergencia en Colombia: El presidente Bukele confirma el envío de 100 toneladas de insumos. REUTERS/José Cabezas
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comunicó oficialmente el envío de 100 toneladas de insumos humanitarios a Colombia en respuesta a la solicitud oficial del gobierno colombiano, tras el terremoto que sacudió varias regiones del país sudamericano el día de ayer, 10 de agosto.

La ayuda, compuesta por materiales de emergencia y suministros esenciales, será trasladada en dos aviones de carga que partirán hoy martes y mañana miércoles desde San Salvador. Según datos difundidos por Reuters, la cifra de víctimas fatales en Colombia ya supera los 180 y continúan las labores de búsqueda y asistencia.

En su mensaje, Bukele explicó que la colaboración salvadoreña responde exclusivamente a la petición de insumos materiales, ya que “los equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia colombianos se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que no requieren apoyo de personal en este momento”.

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La administración salvadoreña organizó la carga de acuerdo con los requerimientos expresados por las autoridades de Colombia, enfatizando la coordinación directa entre ambas cancillerías. El mandatario también precisó que cada avión transportará alimentos no perecederos, kits de higiene, frazadas, agua embotellada y medicamentos básicos.

El presidente Nayib Bukele anunció en redes sociales el envío de dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, en respuesta a la solicitud de insumos realizada por el gobierno colombiano tras el terremoto.
El presidente Nayib Bukele anunció en redes sociales el envío de dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, en respuesta a la solicitud de insumos realizada por el gobierno colombiano tras el terremoto.

El sismo que afectó a Colombia dejó daños severos en infraestructura, provocó el colapso de viviendas y la interrupción de servicios básicos en varias localidades, especialmente en el centro y suroeste del país.

Las autoridades locales reportaron que, además de los fallecidos, cientos de personas resultaron heridas y miles permanecen evacuadas en albergues temporales. El gobierno colombiano declaró emergencia nacional e hizo un llamado a la comunidad internacional para canalizar ayuda específica en insumos médicos, agua potable y alimentos.

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El Salvador refuerza su presencia en la cooperación humanitaria regional

El envío de asistencia a Colombia se suma a la participación activa de El Salvador en otros operativos humanitarios recientes. Apenas semanas atrás, el gobierno salvadoreño despachó cargamentos de apoyo a Venezuela tras el terremoto que impactó regiones de ese país.

Esta política de solidaridad regional ha sido destacada tanto por organismos internacionales como por gobiernos vecinos. El canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, afirmó que “la cooperación es un elemento fundamental de la política exterior salvadoreña y buscamos estar presentes cuando la región lo necesita”. Las operaciones humanitarias salvadoreñas se han desplegado en países como Honduras, Guatemala y Haití en situaciones de desastre natural previas.

En el contexto colombiano, la rapidez de la respuesta salvadoreña fue reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que agradeció el apoyo y destacó la importancia de la asistencia internacional para enfrentar la magnitud de la catástrofe.

Equipos de rescate de El Salvador trabajaron entre los escombros en la zona costera de Venezuela, donde la cifra de muertos por los terremotos asciende a 4,829 (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Equipos de rescate de El Salvador trabajaron entre los escombros en la zona costera de Venezuela, donde la cifra de muertos por los terremotos asciende a 4,829 (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Impacto regional, canales diplomáticos y próximos pasos

Con más de 180 fallecidos y cientos de heridos, la emergencia en Colombia ha movilizado recursos y voluntades a escala regional. Según Reuters, otros países como México, Chile y Estados Unidos también han ofrecido asistencia técnica y material. La Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a los miembros a reforzar los mecanismos de ayuda mutua ante desastres.

El presidente Bukele concluyó su mensaje con palabras de acompañamiento: “Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano. Que Dios bendiga y proteja a Colombia”. Los canales diplomáticos permanecen abiertos para coordinar acciones adicionales si las condiciones lo requieren, y las autoridades de ambos países mantienen contacto permanente para monitorear la evolución de la emergencia.

El gobierno de El Salvador reiteró que cualquier nueva petición será evaluada con prioridad y que la cooperación continuará en función de las necesidades que plantee el gobierno colombiano.

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