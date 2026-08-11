La adicción a las drogas llega a la ópera con el estreno más perturbador del Festival de Edimburgo

La ópera "The Galloping Cure", de Missy Mazzoli, se estrenó en el Festival Internacional de Edimburgo y aborda la epidemia de opioides

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El deseo de la pianista y compositora estadounidense Missy Mazzoli de componer una ópera sobre la epidemia de opioides surgió a raíz de la muerte de dos primos.

“Una falleció en 2002 y la otra en 2009; ambas tenían 25 años”, dijo. “Una sufrió una sobredosis de OxyContin y la otra, una sobredosis de heroína tras volverse adicta a ella a través de OxyContin”.

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Utilizando un carrusel de feria como alegoría, The Galloping Cure se estrenó el domingo en el Festival Internacional de Edimburgo, una inquietante representación del poder destructivo de la droga que se encuentra entre las óperas contemporáneas más impactantes.

Mazzoli y el libretista Royce Vavrek crearon a un carismático charlatán, Lucky Man (el barítono Justin Austin), que llega a la decadente comunidad de Yourtown con un traje blanco de doble botonadura y un sombrero de vaquero a juego, aliviando el dolor crónico de los residentes ofreciéndoles paseos gratuitos en seis caballos de fibra de vidrio para enganchar a la gente.

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Comienza a cobrar durante el declive que sufre el pueblo, que dura un año —lo que él llama “precios dinámicos”— y luego alquila caballitos de juguete hasta que la gente se arruina. Exige narices, pelo, rótulas y lenguas como pago, partes del cuerpo que utilizará para construir más caballos de carrusel. Al final, los cuerpos destrozados parecen un barrio marginal.

“Cuando te ofrece la cura, nunca te dice el precio”, canta la Dra. Theresa Hart (la mezzosoprano Daniela Mack), cuyo respaldo a Lucky Man provoca la muerte de su hija Noy (la soprano Gabrielle Turgeon).

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Este fue el primero de dos estrenos de Mazzoli en un lapso de 71 días. Se convierte, así, en la primera compositora con un estreno en la Metropolitan Opera de Nueva York con Lincoln in the Bardo el 19 de octubre, un intervalo tan corto como cuando Il Trovatore y La Traviata, de Giuseppe Verdi se estrenaron con 46 días de diferencia en 1853.

Mazzoli, neoyorquina de 45 años originaria de Lansdale, Pensilvania, conoció a Vavrek en 2009. Juntos se han convertido en los Rodgers y Hammerstein de la ópera estadounidense del siglo XXI, habiendo creado previamente Song from the Uproar (2012), Breaking the Waves (2016), Proving Up (2018) y The Listeners (2022).

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Galloping estará en cartelera en Escocia hasta el miércoles, se trasladará a la Ópera de Norrlands en Suecia del 12 al 23 de septiembre y a la Ópera de San Francisco en otoño de 2027.

Una obra de Franz Kafka fue el origen

Vavrek, un canadiense de 43 años que también reside en Nueva York, ganó un Premio Pulitzer por Angel’s Bone, de Du Yun. Él y Mazzoli llevaban tiempo contemplando la idea de componer una ópera sobre los opioides, pero solo avanzaron en el proyecto tras encargar un tratamiento a la autora Karen Russell en 2022.

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“No fue hasta que colaboramos con Karen que encontramos una manera de abordarlo que no fuera moralizante ni predecible”, dijo Mazzoli. “Abordarlo a través de este extraño cuento de hadas nos permite incorporar todo tipo de compasión y nos permite verlo de una manera inesperada”.

Russell se unió a Mazzoli y Vavrek en una reunión por Zoom para intercambiar ideas, y finalmente se decidieron por Un médico rural, de Franz Kafka como punto de partida.

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El libretista Royce Vavrek, a la izquierda, y la compositora Missy Mazzoli posan en el Festival Theatre de Edimburgo, Escocia, el domingo 9 de agosto de 2026, antes del estreno mundial de su ópera «The Galloping Cure» en el Festival Internacional de Edimburgo

“Hay una especie de vacío existencial insondable”, dijo Russell. “Y también hay agonía física. En esa historia se representan diferentes tipos de dolor, y para mí es como un sueño febril”.

El ensayo de dos páginas de Russell se titulaba inicialmente El milagro del diablo. Estaba influenciada por los cuentos de hadas de los hermanos Grimm.

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“Todas tus hijas van a morir de hambre a menos que me des a tu hija menor, ¿verdad?“, dijo. ”Parece que el diablo sabe cuándo aparecer, y suele hacerlo en momentos de extrema desesperación".

Una reunión clave en París dio luz verde al proyecto

Un momento decisivo llegó en 2023, cuando la obra anterior de Mazzoli y Vavrek, Breaking the Waves, se estrenó en la Opéra Comique de París. Fue coproducida por el exdirector artístico de la English National Opera, John Berry, y dirigida por Tom Morris, quien más tarde dirigiría Galloping.

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Berry organizó una estancia para el trío creativo en Hawkwood, un retiro en Stroud, en los Cotswolds ingleses, donde desarrollaron la estructura temática, y Mazzoli compuso una melodía inicial. Casi al mismo tiempo, Mazzoli estaba terminando la composición del segundo acto de Lincoln, basado en la novela de George Saunders.

“Estaba trabajando en ambos proyectos simultáneamente, algo que no le recomendaría a nadie”, dijo Mazzoli. “Pero uno hace lo que tiene que hacer cuando surgen estas oportunidades”.

La obra Galloping, de dos horas y quince minutos de duración y dirigida por Stuart Stratford con un intermedio, fue compuesta para cuatro personajes principales. Uno de ellos, una anciana atormentada por el dolor llamada Ivona Kowalski (la soprano Susan Bullock), canta al principio: “La vida es una broma y luego te mueres”.

La escenógrafa Rebecca Ringst y la diseñadora de iluminación Lucy Carter utilizaron 120 LED verticales de unos 6,5 metros de largo que parecían agujas y provocaban, en ocasiones, un efecto alucinatorio. Mazzoli cambia de tema a un registro más oscuro a medida que la adicción se apodera de la escena y la música se transforma en electrónica a cargo de DJ Blume y Lorna Dune, ideal para fiestas rave de adolescentes, mezclada con la Orquesta de la Ópera Escocesa.

Hay un coro de 14 ovejas que cantan y un par de perros (interpretados de forma hilarante por Catriona Hewitson y Edward Jowle), cuyos ladridos se convierten en palabras que Theresa entiende a medida que se droga.

“Me interesa mucho encontrar ese elemento peculiar que solo funciona en la ópera y que aporta un toque cómico”, dijo Vavrek. “Los perros son graciosos. Son tontos”.

Ambientada en un pueblo en apuros que podría estar en cualquier lugar

Lucky Man es similar a Harold Hill en The Music Man de Meredith Willson, Sportin’ Life en Porgy and Bess de los Gershwin y el Dr. Dulcamara en L’elisir d’amore (El elixir del amor) de Donizetti. Morris lo describió como un “estafador/mago/vendedor de aceite de serpiente”.

“Es el mismo tipo de persona carismática que te convence de cualquier cosa”, dijo Mack. “Desde un punto de vista externo, se puede decir objetivamente: ‘Oh, bueno, yo nunca haría eso’. Pero, en realidad, ¿de verdad lo harías? No lo sabes hasta que te encuentras en esa situación. Este artículo no juzga ninguna de esas cosas, sino que plantea una pregunta muy importante sobre quién tiene la culpa de estos males en la sociedad y qué debemos hacer de ahora en adelante”.

Fuente: AP

[Fotos: Ron Blum y Antonia Bain/Scottish Opera vía AP]