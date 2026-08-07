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La FED 2026 arrancó con premios a una librería cordobesa, una ilustradora y una editorial de libros de música

Volcán Azul fue reconocida por “labor librera”, Ornella Pagliaruolo se llevó el galardón “Afiche” y Gourmet Musical Ediciones obtuvo la distinción “Camino a Guadalajara”

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
En su primer día, la FED celebró la literatura con tres premios a eslabones centrales del sector del libro (Fotos: Matías Moyano)
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La edición FED 2026 comenzó ayer en C Art Media con la entrega del Premio a la labor librera. La librería ganadora fue Volcán Azul de Córdoba, a cargo de Soledad Graffigna, la cual recibió $4.000.000 para compra de libros y un 50% de descuento en stands adheridos.

El segundo premio económico del primer día también dejó cifra: la ilustradora Ornella Pagliaruolo recibió el Premio Afiche 2026, que incluyó $900.000 para el afiche ganador, además de materiales de marcadores Posca. La distinción definió la imagen oficial del evento y volvió central el cruce entre edición e ilustración.

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En tercer lugar, y por segundo año, la FED entregó el Premio Rumbo a Guadalajara, orientado a promover la participación de un editor o editora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural en el sector editorial de la región. Lo ganó Gourmet Musical Ediciones, editorial argentina fundada en 2005 y dedicada exclusivamente a libros sobre cultura musical y musicología.

Premio a la labor librera: Volcán Azul

Graffigna, ganadora del Premio a la labor librera con su espacio Volcán Azul, describió el galardón como un respaldo a una tarea cotidiana atravesada por el contexto. “La verdad es que estoy muy emocionada y feliz por este reconocimiento. Para mí la librería es como un hijo más, al que le pongo mucho amor, trabajo y sacrificio… recibir este reconocimiento es como una palmadita en la espalda que da fuerzas para seguir”, sostuvo.

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Feria de Editores (FED) 2026 primer día
El Premio a la labor librera lo ganó Volcán Azul de Córdoba, a cargo de Soledad Graffigna

En la misma declaración, la librera mencionó a su red de trabajo y una agenda normativa: “Quiero destacar que me hace muy feliz la gente con la que trabajo: proveedores, distribuidores, editoriales… Estoy muy agradecida y defendiendo junto a mis colegas la no derogación de la Ley 25.542”.

La organización informó que las otras cuatro librerías preseleccionadas fueron La Sede (Bariloche), Fervor (Mar del Plata), Medio pan y un libro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Atlántica Libros y Café (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

El criterio de distinción contempló la capacidad de generar actividades según el tamaño físico, la variedad y la originalidad de la propuesta y el rol comunitario, además de métodos para difundir novedades y fondos editoriales, el vínculo con editoriales y proveedores y el impacto potencial del premio en el desarrollo del espacio.

El jurado estuvo integrado por Afri Aspeleiter, editora en Concreto Editorial; Agustina Larrea, periodista y escritora; Malena Rey, periodista y editora en Caja Negra Editorial; Sebastián Alvaredo, de la librería Los Confines, ganadora del premio en 2025; y Marcelo Vera, promotor cultural y escritor. La iniciativa contó con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de Impulso Cultural y Mecenazgo, y de la Fundación Banco Santander.

Premio Afiche: Ornella Pagliaruolo

La FED premió a la ilustradora Ornella Pagliaruolo como autora del afiche oficial 2026. El jurado sostuvo que la pieza “captura a la perfección la identidad de la FED26”, y destacó su síntesis visual y fluidez como atributos de selección.

La ilustradora Pagliaruolo vinculó el reconocimiento con su interés por el formato. “Siempre me gustó el afiche como pieza gráfica y hacía tiempo que quería hacer uno para algo que realmente me convocara y entusiasmara. La convocatoria de la FED fue la oportunidad perfecta”, agradeció.

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
La ilustradora Ornella Pagliaruolo recibió el Premio Afiche 2026

El premio fue organizado por la FED, La Fuerza Vermú y marcadores Posca. Además del monto económico, la ganadora recibió una caja de Posca Pencil por 36 unidades y un set de marcadores Posca Brush.

El jurado estuvo integrado por Pum Pum, diseñadora gráfica y artista urbana; Maru Aguzzi, fundadora y directora de Gran Salón México; y Martín Ramón, director de Espacio Moebius, editorial y galería especializada en cómics e ilustración.

Rumbo a Guadalajara: Gourmet Musical Ediciones

El Premio Rumbo a Guadalajara fue para Gourmet Musical Ediciones, editorial argentina fundada en 2005 y dedicada exclusivamente a libros sobre cultura musical y musicología especializada en temas argentinos y latinoamericanos. El sello fue representado por el editor Leandro Donozo.

La editorial definió su línea de trabajo en términos de alcance y método: propuso “publicar trabajos que, sin resignar rigor científico, teórico y/o documental, puedan ser un aporte… para facilitar y mejorar el acceso al conocimiento musical del resto del campo intelectual y cultural”.

Donozo enfocó su mensaje en distribución y acceso a mercados: “Es una gran oportunidad poder participar por primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara… Nos interesa muchísimo hacer llegar nuestros libros… al mercado mexicano y a otros países donde actualmente nos es difícil llegar”, expresó.

Feria de Editores (FED) 2026 primer día
El Premio Rumbo a Guadalajara fue para Gourmet Musical Ediciones, editorial argentina fundada en 2005 y dedicada exclusivamente a libros sobre cultura musical

El paquete del premio incluyó pasaje ida y vuelta a Guadalajara, cuatro noches de hotel, acompañamiento de un representante de la FED para facilitar la organización de contenidos y el networking, pase a las Jornadas Profesionales sin cargo para el lunes 30, martes 1 y miércoles 2 de noviembre de 2026, y acceso a la FIL. El jurado estuvo compuesto por los gestores culturales Enrique Avogadro y Gabriela Adamo, y el editor Carlos Díaz.

Exposición, charlas y más

En el primer piso del predio, la feria anunció una exposición: por primera vez, Gran Salón México llegó a la Ciudad de Buenos Aires con una selección de obras originales de ilustradores de la escena contemporánea mexicana, con curaduría realizada para esta ocasión.

Participaron Aldo Jarillo, Alejandro Magallanes, Amanda Mijangos, Armando Fonseca, Beto Petiches, Carlos Rodríguez, Dr. Alderete, Israpop, Jimena Estíbaliz, José Fabián Estrada y Rodol Pizano. La organización describió a Gran Salón México como una plataforma independiente dedicada a la ilustración contemporánea que desde hace más de una década impulsa la circulación, visibilización y profesionalización de ilustradores mediante exposiciones, publicaciones y proyectos internacionales.

La programación del día incluyó dos charlas: “El derecho a la ciudad. La gentrificación desea, el Estado habilita”, con Bárbara Pistoia y Hernán Vanoli, moderada por Noe Dans y organizada por Editorial Marciana; y “Toda carta llega a destino. La correspondencia de Walter Benjamin”, con Valentín Díaz y Jorge Monteleone, moderada por Silvina Friera y organizada por Ampersand & Eterna Cadencia.

La FED se realiza hasta el domingo 9 de agosto, de 14 a 21, en Avenida Corrientes 6271, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de más de 330 sellos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España, con catálogo de narrativa, ensayo, poesía, música, cine, libros ilustrados, libros álbum, novela gráfica, ciencias sociales, humanidades y periodismo.

[Fotos: Matías Moyano / gentileza prensa FED]

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