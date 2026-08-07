Rosa Luxemburgo, filósofa polaca: “Hay que permanecer siempre como una roca en el mar, firme ante el asalto de las olas, no blanda ni quejumbrosa”

Rosa Luxemburgo, pensadora polaca: “Hay que permanecer siempre como una roca en el mar, firme ante el asalto de las olas, no blanda ni quejumbrosa”

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En el invierno de 1917, Europa se desangraba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El optimismo del siglo XIX se había evaporado entre gases tóxicos y bayonetas. En ese mapa de desolación, una mujer de cuarenta y cinco años, recluida en una celda de la prisión de Wronke, tomó papel y pluma para redactar una carta. Se llamaba Rosa Luxemburgo. “Hay que permanecer siempre como una roca en el mar, firme ante el asalto de las olas, no blanda ni quejumbrosa”, escribió entonces.

Esta frase no es una simple consigna de autoayuda; es el núcleo invisible que sostuvo una de las mentes más brillantes y revolucionarias del siglo XX. Para entender el peso de estas palabras hay que mirar las paredes de piedra que rodeaban a la autora. Rosa Luxemburgo llevaba meses encerrada por su oposición frontal a la guerra, una postura que la había enemistado incluso con la mayoría de sus antiguos compañeros del Partido Socialdemócrata Alemán. Desde su celda, la realidad exterior parecía una pesadilla.

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Fue en ese contexto que recibió una carta de Mathilde Wurm, una militante y amiga cercana. Wurm le escribía abrumada por la tristeza, el aislamiento político y la aparente derrota de sus ideales. Su respuesta —fechada el 2 de febrero de 1917— no fue de compasión blanda, sino de un amor exigente. Le recriminó el tono quejumbroso. Para Luxemburgo, el desánimo frente a la tormenta histórica era un lujo inaceptable. La historia no era un camino lineal de victorias, sino un proceso geológico de tensiones.

Esta carta, junto a muchas otras, integra el volumen Cartas desde la prisión (conocido originalmente en alemán como Briefe aus dem Gefängnis). Este libro no es un apéndice menor en su bibliografía; es una obra cumbre de la literatura política y epistolar. Su importancia radica en que humaniza la teoría. A diferencia de sus densos textos económicos como La acumulación del capital o sus polémicas coyunturales en Reforma o Revolución, las cartas revelan la totalidad de su ser.

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"Cartas de la prisión" de Rosa Luxemburgo

En sus páginas, Rosa Luxemburgo pasa de analizar la caída del zarismo ruso a describir con devoción el canto de un pájaro en el patio de la prisión o la belleza de una oruga. El libro demuestra que su militancia no nacía del resentimiento o del dogmatismo abstracto, sino de un amor profundo por la vida y la naturaleza. ¿Cuánto de la idea de esta frase resume su pensamiento total? La respuesta es: absolutamente todo. Toda su vida pública y privada fue un acto de fidelidad a esa roca en el mar.

En un universo político dominado por hombres corpulentos y oradores de barricada, Luxemburgo —que caminaba con una notable cojera debido a una dolencia de nacimiento y medía apenas un metro y medio— se plantó como un gigante ideológico. Fue la roca que chocó contra el emperador Guillermo II, pero también la que chocó contra Lenin y León Trotsky, a quienes les advirtió en su manuscrito La revolución rusa que sin disidencia todo quedaría en manos de un puñado de burócratas.

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Ser la roca significaba no ceder al escepticismo cuando las masas callaban, ni subirse al carro del triunfalismo cuando las masas avanzaban. Era entender que la política es una carrera de fondo que requiere una columna vertebral de granito y una sensibilidad a flor de piel. Por eso, leer hoy Cartas desde la cárcel provoca un choque eléctrico. En una era contemporánea marcada por el cinismo, la queja estéril en redes sociales y la parálisis ante las crisis globales, la ética de Rosa Luxemburgo incomoda.

La frase elegida resume una lección urgente para el siglo XXI: la firmeza ideológica no está reñida con la ternura. Se puede —y se debe— ser implacable contra la injusticia del sistema sin perder la capacidad de conmoverse por el sufrimiento del prójimo o la belleza de un día de sol. Pero también nos dice que la melancolía y el lamento son formas de la cobardía intelectual. ¿O no es, acaso, un mal común de esta época, tanta pasividad, tanta resignación? “Hay que permanecer siempre como una roca en el mar...”

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Rosa Luxemburgo (nacida como Rozalia Luksenburg en 1871 en Zamość, Polonia, Imperio Ruso) fue una de las teóricas marxistas y revolucionarias más influyentes de la historia moderna (Crédito: Universal History Archive/Shutterstock)

¿Quién es Rosa Luxemburgo?

Rosa Luxemburgo (nacida como Rozalia Luksenburg en 1871 en Zamość, Polonia, Imperio Ruso) fue una de las teóricas marxistas y revolucionarias más influyentes de la historia moderna. De origen judío, padeció desde niña una luxación de cadera que le causó una cojera de por vida. Desde muy joven se volcó a la militancia clandestina, lo que la obligó a exiliarse en Suiza y luego a instalarse en Alemania, donde se convirtió en el cerebro más brillante del ala izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).

Entre sus obras teóricas y políticas fundamentales destacan Reforma o Revolución (1899), donde combatió las posturas reformistas, La acumulación del capital (1913), un estudio profundo sobre el imperialismo económico, y su manuscrito crítico La revolución rusa (1918). Su vida estuvo marcada por la persecución y la cárcel debido a su férreo pacifismo e internacionalismo durante la Primera Guerra Mundial, época en la que fundó la clandestina Liga Espartaquista junto a Karl Liebknecht.

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Su trágico final ocurrió el 15 de enero de 1919 en Berlín, tras el colapso del levantamiento espartaquista en el contexto de la Revolución Alemana. Fue arrestada por las milicias parapoliciales de extrema derecha conocidas como los Freikorps, quienes la torturaron salvajemente, la ejecutaron de un disparo en la cabeza y arrojaron su cuerpo al canal de Landwehr. Su muerte la consagró como la gran mártir del socialismo democrático, legando un pensamiento inquebrantable que hoy perdura.