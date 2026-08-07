Incertidumbre por el Coro Nacional de Niños: las familias reclaman respuestas tras meses sin ensayos ni conciertos

La suspensión del Coro Nacional de Niños también afectó el viático que facilitaba la participación de chicos de distintas provincias

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La continuidad del Coro Nacional de Niños enfrenta dudas serias luego de la suspensión de sus ensayos y conciertos en la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno nacional oficializó a fines de julio un decreto que modificó el estatus del organismo, dejando en vilo a sus integrantes y a sus familias. La medida provocó desconcierto y reclamos públicos mientras persisten las preguntas sobre el destino de este espacio artístico, que durante décadas formó a niños y jóvenes en el canto coral.

Desde el 1° abril, las actividades del coro se encuentran suspendidas. Integrantes y padres afirman que no recibieron explicaciones claras ni convocatoria para participar de un nuevo proyecto. “Nos informaron de esta incompatibilidad y nos dijeron que era un tema que se iba a resolver”, relató Daniela Lozano, madre de dos niñas integrantes del coro en Infobae en Vivo. La incertidumbre se intensificó luego de que, el 30 de julio, el decreto presidencial oficializara cambios profundos en la estructura del organismo.

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El Gobierno aseguró que la decisión no implica una clausura, sino una adecuación institucional por supuestas incompatibilidades vinculadas a la participación de menores en la administración pública. Sin embargo, la comunicación oficial no brindó precisiones sobre la continuidad real del coro ni sobre el futuro de los niños que participan en él.

La suspensión de ensayos y conciertos del Coro Nacional de Niños en Buenos Aires abrió dudas sobre la continuidad del organismo

Cambios oficiales y ausencia de diálogo

Las familias recibieron la notificación sobre la suspensión de las actividades a través de una nota enviada la noche previa al reinicio de los ensayos tras Semana Santa. Lozano explicó que la directora del coro intentó comunicarse en reiteradas ocasiones para conocer el estado de la situación. “La directora intentó, se comunicó, mandó mails, preguntó cuándo volvían a la actividad, qué pasaba, si se había resuelto el tema, si no. Nunca le contestaron absolutamente nada”, señaló.

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El decreto firmado por el presidente y el jefe de gabinete, Diego Santilli, justificó la medida por la necesidad de reducir estructuras y programas. El texto oficial propuso transformar el coro en un programa de formación artística. Sin embargo, Lozano sostuvo: “A nosotros no nos informaron nada, no nos convocaron para un nuevo proyecto. Hubo mucha insistencia de parte de la directora para saber porque pasaron cuatro meses, cinco”.

La situación generó preocupación entre los padres y los propios integrantes. No se realizaron ingresos de nuevos niños desde 2022, lo que redujo la cantidad de miembros. La llamada ley Batakis prohibió la incorporación de personal al Estado, lo que afectó el recambio natural de integrantes en el organismo.

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Un decreto oficializado a fines de julio modificó el estatus del Coro Nacional de Niños y profundizó la incertidumbre de las familias

Funcionamiento interno y consecuencias para los niños

El coro funcionó con una planta estable de cuarenta chicos desde su creación hace casi sesenta años. “Desde el 2022 no venían entrando chicos. Entonces, este año empezaron con veinte”, explicó Camila Medina, exintegrante del Coro Nacional de Niños. Medina precisó que el esquema habitual permitía que cada baja por egreso se cubriera por una alta, sin ampliar el presupuesto ni la cantidad de integrantes.

El impacto de la suspensión repercutió en el bienestar de los niños. Lozano contó: “Suspendieron los ensayos el primero de abril y también los conciertos. Es difícil pensar que están planteando una reforma del coro. Además, este espacio de formación coral ya funciona”. Las familias pidieron reuniones con autoridades, pero no recibieron respuestas ni propuestas de diálogo.

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Daniela Rosa Lozano, mamá de 2 nenas integrantes del coro (captura de video)

Medina remarcó el papel formativo del coro y su rol como semillero artístico: “Ha formado a muchos que hoy son grandes artistas. Es un semillero de artistas. Han pasado muchos chicos. Ninguno hoy te va a decir que no lo lleva en el corazón, porque es verdad que se forma como una segunda familia”.

Argumentos oficiales y visión de las familias

El Gobierno argumentó que existen incompatibilidades administrativas por la participación de menores en el esquema vigente de la administración pública. Lozano reiteró que esa explicación no fue incorporada en los considerandos del decreto.

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El decreto justificó la transformación del coro en un programa de formación artística, pero las familias señalan que un programa similar ya existía desde hacía nueve años. Lozano afirmó: “No sabemos de qué programa nuevo están hablando, porque a nosotros nunca nos convocaron para nada”. Medina agregó que el decreto resulta ambiguo y que el coro ya cumplía las funciones que el nuevo programa proponía.

Ambas destacaron que el carácter profesional del coro lo diferenciaba de otras iniciativas y que su articulación con la Orquesta Sinfónica Nacional era esencial para el repertorio coral sinfónico.

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Camila Medina, gracias al coro pudo estudiar canto lírico (Captura de video)

Consecuencias sociales y reacciones de la comunidad

La suspensión de actividades afectó no solo la formación de los niños, sino también el acceso a un viático que facilitaba la participación de chicos de distintas provincias. Medina relató: “Hay chicos que viven lejos, en provincia y quizás viajar es complicado. Son todos gastos que lo que hacía esa pequeña cantidad de dinero era abrirle la posibilidad a cualquier niño”.

La comunidad artística y educativa expresó su apoyo al coro mediante notas y acciones públicas. El viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas integrantes y familias convocaron a una manifestación artística frente al Palacio de Libertad para reclamar la continuidad del organismo y defender el patrimonio cultural.

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Medina resaltó el valor de estos espacios en la vida de los niños y niñas: “Yo entré al coro con nueve años. No tenía ni idea de lo que era la música clásica ni lo que era el canto lírico. Pude descubrir un mundo y una familia, porque realmente eso es el coro”.

Experiencias personales y el valor del Coro Nacional de Niños

El coro significó un espacio de inclusión y desarrollo vocacional para sus integrantes. Medina, exintegrante y estudiante de canto lírico, destacó: “El coro me hizo descubrir mi vocación, mi amor por la música. Me quiero dedicar a esto y, aunque ya soy exintegrante, lucho por los chicos que los dejaron tirados de un día para el otro y sin ninguna explicación”.

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Las familias y exintegrantes insisten en que la continuidad del Coro Nacional de Niños resulta fundamental para garantizar el acceso igualitario a la formación artística de calidad, así como para preservar un espacio con historia y proyección en la cultura argentina.

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