El bloqueo naval de Estados Unidos asfixia las exportaciones de petróleo del régimen de Irán

El buque portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) transitando por el mar de Arabia (EFE/ @CENTCOM)

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Ningún buque cisterna cargó en la isla de Kharg —la principal terminal de exportación de crudo iraní— durante al menos una semana, según informó el Financial Times con base en datos de empresas de seguimiento marítimo y satelital. La situación sugiere que el renovado bloqueo naval estadounidense ha detenido las ventas de crudo de Teherán.

Washington reimplantó el bloqueo naval sobre los puertos iraníes a mediados de julio, tras el colapso de un acuerdo provisional para reabrir el estrecho de Ormuz. Kharg quedó inactiva el 31 de julio, según la empresa de seguimiento de buques Kpler y la consultora Energy Aspects.

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Imágenes satelitales mostraron que las tres bahías de carga de Kharg estuvieron “vacías durante un período prolongado”, según la empresa de inteligencia marítima Windward. El martes, solo 16 embarcaciones estaban ancladas en la zona de espera alrededor de la isla, la cifra más baja desde principios del mes pasado.

Aproximadamente nueve de cada diez barriles de crudo exportados por Irán se cargan en esta pequeña isla de coral en el norte del Golfo Pérsico, dado que buena parte de la costa iraní es demasiado poco profunda para albergar grandes buques.

“El bloqueo es efectivo, en el sentido de que no hay mucho movimiento de buques cisternas hacia adentro o hacia afuera”, dijo Richard Bronze, jefe de geopolítica de Energy Aspects.

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Ningún buque cisterna cargó en la isla de Kharg durante al menos una semana (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo)

Bronze señaló que la pérdida de exportaciones difícilmente presionará a Teherán de manera inmediata para que ceda en las negociaciones con Estados Unidos. “Está bastante claro que los iraníes sienten que tienen la sartén por el mango en lo que respecta a Ormuz y están dispuestos a tolerar mucho dolor económico para presionar su ventaja”, afirmó.

Irán continuó cargando buques en Kharg durante los seis meses de guerra con Estados Unidos e Israel, lo que convierte la interrupción actual en una de las más prolongadas desde el inicio del conflicto.

United Against Nuclear Iran (Uani), un grupo de presión con sede en Washington que rastrea los envíos de petróleo iraní, indicó que no ha observado ningún buque cargado con crudo iraní que haya salido con éxito del Golfo desde el 12 de julio.

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Por ahora, Irán continúa recibiendo ingresos por los cargamentos que salieron del Golfo durante el período de alto al fuego y que apenas ahora llegan a compradores en Asia. Uani informó que 26 buques con bandera iraní alcanzaron aguas frente a Malasia, donde el crudo iraní suele ser transferido antes de ser entregado a refinerías chinas.

Bronze señaló que Teherán podría incluso beneficiarse si los precios del petróleo suben antes de que esos barriles sean finalmente vendidos, aunque los ingresos cesarán en las próximas semanas. “Las arenas están corriendo en el reloj de arena en términos de cuánto tiempo esto seguirá generando ingresos”, advirtió.

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Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán (REUTERS/Stringer)

El bloqueo también impide que Irán reabastezca la flota de buques cisterna vacíos disponibles para cargar en Kharg. Los que ya descargaron sus cargamentos en Asia no han regresado a aguas iraníes. Uani indicó que varios esperaban frente a Sri Lanka, mientras que otros fueron avistados cerca de Omán y Pakistán.

El petróleo Brent de referencia se cotizaba a poco menos de 82 dólares por barril en Londres este viernes, mientras los operadores aguardaban un acuerdo que abriera el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijeron esta semana que habían acordado con Omán las coordenadas geográficas de una nueva ruta marítima por el estrecho, aunque no hubo señales de avance desde el miércoles, cuando indicaron que una declaración conjunta estaba en “etapa final”.

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La paralización en Kharg no derivó en un llenado significativo de los tanques de almacenamiento de petróleo de la isla, según Energy Aspects, lo que sugiere que Teherán comenzó a recortar la producción de crudo en sus yacimientos para evitar quedarse sin espacio en los depósitos.

Si bien las conversaciones entre Irán y Omán han sido bilaterales, una persona al tanto de la situación indicó que, de alcanzarse un acuerdo aceptable, Estados Unidos levantaría el bloqueo y restablecería una exención a las sanciones petroleras que permitiría a los compradores adquirir crudo iraní libremente.