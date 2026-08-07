Guía completa de charlas en la Feria de Editores, de Borges y Benjamin a las derechas reaccionarias

La Feria de Editores 2026 se realiza hasta el domingo 9 de agosto en C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita

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La Feria de Editores que se realiza hasta el domingo 9 de agosto en C Art Media, barrio de Chacarita, Buenos Aires, presenta una programación que cruza literatura, memoria, filosofía, ciudad, política y procesos de escritura. A lo largo de cuatro jornadas, la agenda reune a autoras, autores, investigadores, traductores, periodistas y editores en conversaciones abiertas al público.

El programa se organiza en bloques horarios (14.30, 16, 17.30 y 19 hs.) y recorre desde debates sobre librerías y vida urbana hasta mesas sobre Walter Benjamin, Jorge Luis Borges, la nueva narrativa rioplatense y las formas contemporáneas de la memoria. También hay diálogos sobre oralidad, traducción, frontera, creación literaria y derechas reaccionarias.

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Viernes 7 de agosto

El viernes comienza a las 14.30 con Literatura y oralidad, una política de la escucha, una mesa dedicada a la voz, el cuerpo y los sonidos como punto de partida de la escritura. Participarán Dani Zelko, Santiago Loza y Marie Gouiric, con moderación de Natalia Laube.

A las 16, la programación seguirá con Horizontes especulativos, filosofía, ficción y física contemporánea, un cruce entre pensamiento filosófico, ciencias naturales y literatura a partir del realismo especulativo. Estarán Cecilia Garrafo, Juan Mattio y Ricardo Romero, con moderación de Gastón Giribet. Luego, a las 17.30, será el turno de Narrar con casi nada, una vida, un conversatorio sobre traducción y cruces entre la literatura argentina y brasileña contemporánea a propósito de un libro de Felipe Charbel. También participarán Florencia Garramuño y Mario Cámara, con moderación de Julia Musitano.

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El último bloque del día, a las 19, estará dedicado a Escribir a contranarrativa, el tejido inestable entre la ficción y la memoria. La propuesta pondrá el foco en escrituras híbridas y en los cruces entre narrativa, memoria y ensayo. Participarán Sofía Balbuena, Clara Obligado y Socorro Venegas, con moderación de Valeria Correa Fiz.

Cuatro jornadas, más de una docena de mesas y conversatorios: la Feria de Editores 2026 despliega una agenda que cruza literatura, filosofía, memoria, política y traducción, con entrada libre y gratuita

Sábado 8 de agosto

La agenda del sábado abrirá a las 14.30 con Formas de pensarse, una conversación sobre linaje, herencia y cuerpo en formatos como diario, crónica y no ficción. La mesa reunirá a Cecilia Simeoni, Ana Ojeda y Laura C. Vela, con moderación de Nurit Kasztelan.

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A las 16 llegará Borges. La filosofía y la calle, una charla sobre la obra de Jorge Luis Borges, sus lecturas y la construcción de su figura dentro de la tradición literaria. Participarán Martín Kohan, María del Carmen Rodríguez y Jacobo Zanella, con moderación de Victoria Vaccaro. Más tarde, a las 17.30, se realizará La sensibilidad y el territorio. Crecer en la frontera, una conversación sobre infancia, juventud y territorio a partir de dos libros atravesados por experiencias de frontera. Estarán Julieta Venegas y Natalia Rodríguez Simón, con moderación de Raquel Tejerina.

El cierre del sábado, a las 19, será con La creación como un organismo vivo, una entrevista pública a Mauricio Kartun sobre escritura, personajes y procesos creativos. Participará Noelia Dans.

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Domingo 9 de agosto

La última jornada comenzará a las 14.30 con Río de la Plata, 2000, una mesa sobre la nueva generación de escritoras rioplatenses. Participarán Tamara Silva Bernaschina, Erika Paula Curbelo y Milagros Porta, con moderación de Fernanda Nicolini.

A las 16, el programa seguirá con Un mundo de sensaciones derechosas. ¿La ola reaccionaria es imparable o estamos logrando frenarla?, un debate sobre derechas contemporáneas, conflicto ideológico y escenario político. Participarán Pablo Stefanoni, Federico Vázquez y Leticia Martínez. Después, a las 17.30, tendrá lugar Lo que no se domestica, una conversación sobre la obra y los procesos de escritura de Violaine Bérot, junto a Valeria Tentoni.

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La programación de charlas cerrará a las 19 con Editar el pasado para gobernar el presente, una exposición a cargo de Camila Perochena sobre los usos políticos de la memoria, los recortes del pasado y las relecturas históricas en disputa.

[Fotos: Matias Moyrano / gentileza prensa FED]