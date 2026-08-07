“Spider-Man” alcanza los 500 millones de dólares en taquilla nacional en 7 días y supera a “Avengers: Endgame”

Spider-Man: Brand New Day alcanzó 500 millones de dólares en taquilla doméstica en siete días y marcó un récord en Estados Unidos y Canadá. (Sony Pictures)

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La película “Spider-Man: Brand New Day” alcanzó en solo siete días la cifra de 500 millones de dólares en recaudación doméstica, estableciendo un nuevo récord de velocidad en la historia de la taquilla estadounidense, de acuerdo con datos oficiales de Sony Pictures y reportes de Deadline. El registro fue confirmado el 6 de agosto de 2026 y representa un cambio relevante para la industria del cine, ya que redefine las expectativas de éxito comercial para los estrenos de gran presupuesto en el mercado norteamericano.

Según información oficial proporcionada por Sony Pictures y publicada por Deadline, la producción dirigida por Destin Daniel Cretton logró superar la barrera de los 500 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá una semana después de su estreno. La película desplazó el récord anterior de “Avengers: Endgame” (2019), que había alcanzado esa cifra en ocho días. El estudio confirmó el hito mediante un comunicado institucional difundido el jueves 6 de agosto, señalando que se trata del filme que más rápido ha conseguido ese resultado en la historia de la taquilla doméstica.

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La saga de Spider-Man, coproducida por Marvel Studios y Sony Pictures, se ha consolidado en el calendario de estrenos de verano boreal, apuntando a un público global y a una demanda sostenida por franquicias de superhéroes. En años recientes, la estrategia de grandes estudios ha sido concentrar sus lanzamientos más importantes en el periodo estival, buscando capitalizar la disponibilidad de los complejos de exhibición y la atención mediática, según un análisis de Deadline.

¿Cuánto recaudó Spider-Man: Brand New Day en su primer fin de semana?

De acuerdo con cifras oficiales de Sony Pictures recogidas por Deadline, “Spider-Man: Brand New Day” registró un ingreso doméstico de 360 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición en Estados Unidos y Canadá. Este monto superó el anterior récord de “Avengers: Endgame”, que había debutado con 357,1 millones en 2019. La película mantuvo un ritmo elevado durante toda la semana: el lunes sumó 47 millones, el martes 42 millones y el miércoles 32,7 millones, según el balance difundido por el estudio y citado por Deadline.

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Al cierre del jueves 6 de agosto, el acumulado doméstico superó los 508 millones de dólares, consolidando la posición de la película como el estreno más rápido en alcanzar ese umbral. El reporte oficial de Sony Pictures señala que “Spider-Man: Brand New Day” también logró la mayor recaudación en la historia para un primer fin de semana, superando tanto a “Endgame” como a “Star Wars: The Force Awakens”, que había necesitado diez días para llegar a los 500 millones en 2015.

Spider-Man: Brand New Day recaudó 360 millones de dólares en su primer fin de semana y estableció el mayor estreno doméstico de la historia. (Marvel Studios)

¿Qué récords de taquilla rompió Spider-Man: Brand New Day?

El informe de Deadline destaca que “Spider-Man: Brand New Day” desplazó a “Avengers: Endgame” como el filme más rápido en alcanzar los 500 millones de dólares en taquilla doméstica, logrando la hazaña en siete días frente a los ocho que necesitó el título de 2019. Según el balance de Sony Pictures, la película estableció además la marca para el mayor estreno doméstico registrado hasta la fecha. El acumulado de 508,8 millones de dólares al término de la semana inicial coloca a la producción como la vigésima tercera película en superar ese umbral en Estados Unidos y Canadá, una lista que encabeza “Star Wars: The Force Awakens” con 936,6 millones de dólares.

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En el plano global, el filme alcanzó los 1.000 millones de dólares en seis días, situándose como la segunda película más veloz en lograrlo a nivel internacional, solo detrás de “Avengers: Endgame”, según datos oficiales del estudio difundidos por Deadline.

¿Cómo se compara el récord con otros éxitos recientes del cine?

Según los balances de Sony Pictures publicados por Deadline, la franquicia de Spider-Man ha mostrado una evolución ascendente en sus cifras de taquilla. “Spider-Man: No Way Home” tardó 12 días en superar los 500 millones de dólares en 2021, mientras que “Spider-Man: Brand New Day” lo hizo en menos de una semana.

La comparación con otras franquicias de superhéroes y sagas de ciencia ficción muestra que los títulos de Marvel Studios y Sony Pictures lideran en velocidad y volumen de recaudación. El récord anterior de “Avengers: Endgame” había marcado un punto de referencia para la industria, pero la nueva entrega de Spider-Man lo superó en todos los indicadores clave: recaudación diaria, acumulado semanal y rapidez para alcanzar hitos financieros.

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La taquilla de Spider-Man: Brand New Day mantuvo un ritmo alto durante la semana, con 47 millones el lunes, 42 millones el martes y 32,7 millones el miércoles. (Sony Pictures)

¿Cuáles son las claves detrás del éxito de Spider-Man: Brand New Day?

De acuerdo con el análisis de Deadline, varios factores contribuyeron a que la película alcanzara su récord:

Lanzamiento simultáneo en más de 4.400 salas en Estados Unidos y Canadá, incluidas pantallas premium y complejos IMAX.

Estrategia de promoción global con la presencia de Tom Holland y el resto del elenco en eventos internacionales.

Expectativa generada por el desenlace de la trilogía previa y la integración del filme en el universo cinematográfico de Marvel.

Ausencia de estrenos de gran presupuesto de competidores directos durante la semana de lanzamiento.

El presidente del grupo de películas de Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman, declaró en un comunicado recogido por Deadline: “En tiempos difíciles, Sony se enorgullece de celebrar una película sobre la esperanza. Esta es fundamentalmente una historia sobre la amistad, sobre el consuelo de la conexión en todas nuestras vidas, y eso resuena en audiencias de todas las edades y en todo el mundo.”

¿Qué dijeron Sony Pictures y los responsables de la franquicia?

En la cobertura institucional de Deadline, se destaca la reacción oficial de Sony Pictures y la satisfacción expresada por su equipo directivo ante el rendimiento comercial de la película. El comunicado de Tom Rothman remarca que el éxito de “Spider-Man: Brand New Day” refleja la vigencia de la franquicia y la respuesta positiva del público global.

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Deadline agrega que las cifras de taquilla han sido validadas por fuentes directas de Sony Pictures, que monitorean en tiempo real el desempeño en los principales mercados internacionales.

A nivel global, Spider-Man: Brand New Day alcanzó 1.000 millones de dólares en seis días y quedó solo detrás de Avengers: Endgame en velocidad internacional. (Sony Pictures)

¿Qué impacto tiene este récord en la industria del cine?

La marca impuesta por “Spider-Man: Brand New Day” modifica el estándar de éxito para los estrenos de alto presupuesto y redefine las estrategias de distribución y promoción para futuras producciones. De acuerdo con Deadline, los estudios ajustan sus calendarios para capitalizar la demanda inicial y la concentración de público en los primeros días de exhibición.

El récord también impulsa a las cadenas de cines a priorizar la disponibilidad de formatos premium y salas de alta capacidad, con el fin de maximizar la recaudación en ventanas cada vez más cortas.

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¿Qué se espera para las próximas semanas tras el récord?

Según proyecciones internas citadas por Deadline, la película mantiene opciones de seguir rompiendo marcas en su segunda semana en cartelera. Las cifras de viernes y sábado determinarán si “Spider-Man: Brand New Day” se acerca o supera el récord de mayor ingreso en un segundo fin de semana, actualmente en poder de “Star Wars: The Force Awakens” con 149,2 millones de dólares.

La atención de la industria permanece en el seguimiento de la taquilla internacional, ya que la película se acerca a nuevos hitos globales. Los próximos reportes oficiales de Sony Pictures y los balances de taquilla determinarán el impacto final del filme en el mercado global.

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¿Cómo afecta este récord a los espectadores y a los estrenos futuros?

El éxito de “Spider-Man: Brand New Day” establece un nuevo punto de referencia para la industria y para el público. Los estudios y las cadenas de cine analizan el comportamiento de los espectadores y adaptan sus estrategias de lanzamiento, programación y promoción. Para los espectadores, el récord implica una mayor oferta de funciones en los primeros días de exhibición y una tendencia a la concentración de estrenos relevantes en la temporada alta de verano boreal.