El Gobierno denunció a los manifestantes que atacaron el Congreso y pidió investigar a organizaciones detrás de los incidentes

Incidentes en la marcha en el Congreso

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El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal para que se investigue a los responsables de los disturbios ocurridos el 6 de agosto en las inmediaciones del Senado de la Nación Argentina. El reclamo incluye el pedido de detención de quienes organizaron, participaron o incitaron los hechos, considerados de inusitada gravedad. El caso quedó a cargo de la Justicia Federal.

La denuncia indica que la gran cantidad de manifestantes de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas que se congregaron durante la jornada legislativa cerca del Senado, donde se debatían leyes clave, protagonizaron incidentes que afectaron directamente a instituciones y autoridades nacionales en funciones.

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De acuerdo a la presentación del Ministerio de Seguridad, los manifestantes arrojaron piedras, escombros y objetos contundentes contra personal de las fuerzas federales y algunos integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. También se registró la rotura de baldosas, bancos públicos y numerosos daños sobre vehículos e infraestructura estatal.

Disturbios en el Congreso

“Durante la sesión, la ciudadanía fue testigo de actos violentos y antidemocráticos”, afirman los funcionarios denunciantes, “que podrían haber tenido por fin establecer un clima de estrépito con el objetivo de inhibir el normal funcionamiento del Senado”.

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Para el Gobierno, los hechos denunciados podrían constituir los delitos de daño agravado, atentado al orden constitucional y democrático, resistencia a la autoridad y atentado agravado a la autoridad. Además, destacaron el agravante previsto por el Código Penal cuando los actos buscan “compeler a las autoridades a abstenerse de ejercer sus funciones”.

El texto presentado ante el Juzgado Federal requiere la recolección urgente de registros fílmicos y cualquier fuente de información que permita identificar a los involucrados y los elementos usados en los incidentes, incluyendo “artefactos incendiarios y armas”.

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Se pide también al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Congreso un informe integral de los daños causados a infraestructuras y un detalle sobre el perjuicio económico generado.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad Nacional se puso a disposición de los jueces para aportar información adicional y señaló que sigue analizando los hechos para acreditar su gravedad y determinar pruebas complementarias.

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El Gobierno pide identificar a las personas que protagonizaron incidentes

Pedido de investigación a organizaciones

La denuncia enfatiza en la sospecha sobre organizaciones que podrían estar detrás de los incidentes. Se solicita “individualizar a los responsables y a todas aquellas personas que hayan colaborado, participado o instigado los hechos”.

También hicieron referencia a que los disturbios podrían haber tenido como objetivo “obstaculizar parcial o totalmente el tratamiento legislativo”, un elemento que distingue este caso de simples daños o resistencia a la autoridad.

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El contexto inmediato de la denuncia son las imágenes y registros audiovisuales que circularon durante la jornada, que según el Ministerio justificarían una respuesta judicial urgente para proteger la actividad del Congreso y la seguridad de los funcionarios nacionales.