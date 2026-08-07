En Panamá las autoridades de salud instan a promover el ejercicio como una herramienta eficaz para prevenir enfermedades no transmisibles

Una mujer realiza ejercicio cardiovascular en una cinta de correr inclinada dentro de un gimnasio con grandes ventanales que ofrecen una vista a un área verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un alto porcentaje de la población panameña enfrenta sobrepeso y una de cada dos muertes cada año se asocia a enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes, las respiratorias crónicas y el cáncer.

Muchas de estas afecciones podrían evitarse mediante la adopción de actividad física y hábitos saludables, según datos expuestos en el Foro de Deporte 2026.

Durante el encuentro, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que la mitad de los panameños convive con alguna enfermedad crónica, y subrayó la necesidad de abandonar el modelo exclusivamente asistencial para avanzar hacia un sistema de salud enfocado en la prevención.

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El Ministerio de Salud propone centrar las acciones en la promoción de estilos de vida saludables y en reforzar la atención primaria, con el objetivo de llegar a todos los rincones del país y elevar así la calidad de vida de la población.

El deporte, de acuerdo con el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Alberto López Tom, debe trascender la competencia y constituirse en una inversión estratégica para el desarrollo del país.

Una ilustración combina escenas de una mujer mayor leyendo, una mujer levantando pesas y un hombre observando el atardecer, conectadas por un cerebro central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó además que el deporte es un motor de desarrollo económico, al generar empleo, impulsar el turismo, atraer inversiones y fomentar el emprendimiento.

Para responder a la pregunta de cómo planea Panamá enfrentar el aumento de enfermedades crónicas, las autoridades sanitarias manifestaron que impulsan un cambio de paradigma: se busca dejar atrás la atención reactiva y priorizar la prevención, al fomentar el deporte, la buena alimentación y el acceso a servicios innovadores como la telemedicina.

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El ministro Boyd Galindo enfatizó el valor del entrenamiento de fuerza, describiéndolo como un aliado para proteger la salud ósea, mejorar el metabolismo y prevenir lesiones. También lo vinculó con la reducción del riesgo de enfermedades propias del envejecimiento, como la sarcopenia.

“Necesitamos dejar de enfocarnos únicamente en curar enfermedades y comenzar a prevenirlas. El deporte y la actividad física son una de las herramientas más poderosas para lograr una población más saludable y reducir el enorme costo económico y social que representan estas enfermedades”, afirmó el ministro.

Insistió en que fomentar la actividad física desde la infancia constituye una de las estrategias más eficaces para prevenir enfermedades en la adultez y construir generaciones más activas y productivas.

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Una empleada realiza ejercicios de estiramiento de cuello en su escritorio de oficina, con los ojos cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de la transformación sanitaria, se indicó que el ente gubernamental está desarrollando una plataforma nacional de telemedicina, que permitirá gestionar citas y ofrecer consultas médicas a distancia, además de facilitar el acceso a medicamentos por medio de tecnología e inteligencia artificial. Esta modernización busca una atención más accesible y eficiente para toda la población.

Boyd Galindo llamó al sector empresarial a sumarse a la promoción de la salud, sugiriendo programas de bienestar laboral, pausas activas y apoyo a proyectos comunitarios para combatir el sedentarismo y fortalecer la prevención.

La participación de la institución en la política deportiva cuenta con respaldo normativo, gracias a la Ley No. 50 de 2007, que incorpora a la entidad al Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación. Este marco legal favorece la articulación entre salud y deporte en el ámbito público.

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El Foro de Deporte 2026 reunió a representantes de distintos sectores para debatir el papel del deporte como motor de desarrollo social. En ese contexto, el ministro reiteró que la promoción de la actividad física y la prevención deben ser pilares para fortalecer el sistema sanitario.

Reafirmó su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la prevención, la promoción de estilos de vida saludables y la modernización de los servicios.

Un grupo de personas de diversas edades se ejercita y disfruta de un paseo en bicicleta por un sendero amplio en un parque urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de la atención primaria y la colaboración entre instituciones públicas, empresas y sociedad civil se presentan como claves para reducir la carga de enfermedades crónicas y elevar la calidad de vida en Panamá.

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