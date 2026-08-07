Zoológico presenta oficialmente a Jorge y Carlos, dos pingüinos nacidos en Guatemala

El Zoológico La Aurora presentó en Guatemala a Jorge y Carlos, dos pingüinos de Humboldt nacidos el 1 y el 4 de marzo. (Zoológico La Aurora)

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El Zoológico La Aurora presentó oficialmente a Jorge y Carlos, dos pingüinos de Humboldt nacidos bajo cautiverio en Guatemala.

Estas cría amplían a 21 ejemplares la colonia de una especie clasificada como vulnerable y que forma parte de un programa local de conservación y educación ambiental en el país.

Los dos animales ya se integraron a la colonia tras recibir cuidados del equipo especializado del parque.

El nacimiento de Jorge y Carlos no fue un hecho aislado dentro del parque. Meses atrás, el Zoológico informó sobre el nacimiento de Nancy y Campito, otros dos pingüinos de Humboldt, que fueron presentados antes al público y también forman parte del programa de conservación.

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La especie, identificada científicamente como Spheniscus humboldti, habita principalmente en las costas de Perú y Chile. Sus poblaciones enfrentan amenazas por la pérdida de hábitat, la sobrepesca, el cambio climático y la presencia de especies invasoras.

Nancy y Campito fueron presentados antes al público y también integran el grupo de seis crías nacidas en La Aurora. (DCA)

El programa de conservación ya registró seis crías en La Aurora

La información difundida por el zoológico indica que Jorge y Carlos son nuevos integrantes de una estrategia orientada a mantener una población saludable bajo cuidado humano. Siete colaboradores están dedicados a la atención de las seis crías y supervisan su nacimiento, cuidado y desarrollo.

Yousef Talgi, gerente técnico y médico veterinario del Zoológico La Aurora, explicó durante la presentación que el proceso comenzó en diciembre de 2025 con el implante del primer huevo.

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También detalló que la incubación duró entre 40 y 42 días y que los padres continúan a cargo de parte de los cuidados porque la especie depende en gran medida de sus progenitores.

La especie Spheniscus humboldti habita en las costas de Perú y Chile y enfrenta amenazas por pérdida de hábitat, sobrepesca, cambio climático y especies invasoras. (DCA)

Talgi añadió un rasgo de comportamiento de estos animales: en la adultez son monógamos y forman pareja de por vida. Esa dinámica también se expresa en el cuidado coordinado de las crías.

La presentación de Jorge y Carlos respondió además a una decisión simbólica.

Los pingüinos tienen dos épocas reproductivas al año y generalmente ponen dos huevos. Se alimentan de pulpos, peces o calamares. Las crías se diferencian de los adultos por no tener una marca de plumaje negro en el pecho. Viven en grupos, suelen tener un peso de entre 3 a 4.5 kilos y tienen una vida promedio de 15 años.

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La Aurora abre de martes a domingo y cobra Q60 a adultos

Quien quiera ver a los nuevos pingüinos puede visitar el Zoológico La Aurora de martes a domingo, de 9:00 a 16:00. La entrada tiene un costo de cuesta Q60 (USD 7.70) para adultos y Q30 (USD 3.85) para niños.

El nacimiento de Jorge y Carlos elevó a 21 ejemplares la colonia de pingüinos de Humboldt del Zoológico La Aurora. (DCA)

La Asociación Guatemalteca de Historia Natural está a cargo del Parque Zoológico Nacional La Aurora, recinto fue fundado en 1924, está acreditado ante CITES, alberga más de 280 especies y desarrolla programas de conservación in situ y ex situ con entidades nacionales e internacionales.

Gabriela Galindo, gerente de Mercadeo del Zoológico La Aurora, sostuvo: “El nacimiento de estos pingüinos refleja el impacto positivo del trabajo que realizamos en el Zoológico La Aurora en favor del bienestar animal. Esta colaboración fortalece nuestro trabajo, amplía su alcance y nos permite acercar a más visitantes al conocimiento, la valoración y el cuidado de la vida silvestre”.

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